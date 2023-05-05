İsrail, 190 kripto para hesabını bloke etti

İsrailli yetkililer, hesaplara IŞİD’in faaliyetlerini engellemek için el konulduğunu söyledi. Ülkenin yasaları terörle bağlantılı hesaplara el konulmasına izin veriyor.
ABD emtia düzenleyicisi CFTC‘nin Binance‘e açtığı davanın detaylarında da Hamas’a yer verilmişti. ABD’li düzenleyici, borsanın Hamas bağlantılı hesaplara işlem yapması için izin verdiğini iddia etmişti. CFTC, Binance yetkilileri ve çalışanlarının yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığını ifade etti.
Buna göre Şubat 2019’da Samuel Lim, Binance’teki Hamas işlemleri ile ilgili bilgi aldı. Lim, bir meslektaşı ile konuşmasında teröristlerin küçük meblağlar gönderdiğini, büyük miktarların kara para aklama anlamına geldiğini ifade etti.
Borsa, 2017’den bu yana suç örgütlerinin 10 milyar dolardan fazla işlemine izin verdi. Borsa ise terörle mücadele ve kara para ile mücadele ettiğini ifade ediyor. Binance, tüm düzenlemelere uyum sağladığını savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah