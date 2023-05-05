Tam Boyutta Gör İsrail Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadele birimi İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu’nun (NBCTF) belgeleri ortaya çıktı. Belgelere göre Binance‘teki IŞİD ile bağlantılı 190 hesabın kripto cüzdanlarındaki kripto paralara el konuldu. El konulan kripto para miktarı bilinmiyor. Kripto hesap sahiplerinin 2021’den bu yana IŞİD ve Hamas ile ilişkili olduğu iddia edildi.

İsrailli yetkililer, hesaplara IŞİD’in faaliyetlerini engellemek için el konulduğunu söyledi. Ülkenin yasaları terörle bağlantılı hesaplara el konulmasına izin veriyor.

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ABD emtia düzenleyicisi CFTC‘nin Binance‘e açtığı davanın detaylarında da Hamas’a yer verilmişti. ABD’li düzenleyici, borsanın Hamas bağlantılı hesaplara işlem yapması için izin verdiğini iddia etmişti. CFTC, Binance yetkilileri ve çalışanlarının yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığını ifade etti.

Buna göre Şubat 2019’da Samuel Lim, Binance’teki Hamas işlemleri ile ilgili bilgi aldı. Lim, bir meslektaşı ile konuşmasında teröristlerin küçük meblağlar gönderdiğini, büyük miktarların kara para aklama anlamına geldiğini ifade etti.

Borsa, 2017’den bu yana suç örgütlerinin 10 milyar dolardan fazla işlemine izin verdi. Borsa ise terörle mücadele ve kara para ile mücadele ettiğini ifade ediyor. Binance, tüm düzenlemelere uyum sağladığını savunuyor.

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İsrail, 190 kripto para hesabını bloke etti