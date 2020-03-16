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    İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak

    İsrail, koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkenin yurtiçi gizli servisi Şin Bet’in sahip olduğu izleme teknolojilerini kullanacak. Söz konusu karar, özel hayatın ihlali tartışmalarına neden oldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak
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    İsrail, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında terörizmle mücadele için kullandığı teknolojiye başvurmaya hazırlanıyor. İnsan hakları kuruluşlarının özel hayatı ihlal edeceğini düşündüğü teknoloji için Başbakan Benjamin Netanyahu birtakım açıklamalarda bulundu.

    Teknoloji ile ilgili detaylara girmeyen Netanyahu, söz konusu yöntem için “terörizmle mücadele ederken kullandığımız dijital önlemler” demekle yetindi. İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet’in Reuters’a yaptığı açıklamada ise kurumun geliştirdiği teknolojilerin Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın talepleri doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

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    Ayrıca Bkz. "Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı"

    İsrail İnsan Hakları Derneği’nde görev yapan Avner Pinchuk isimli uzman, Şin Bet’in sahip olduğu teknolojiler arasında Kovid-19 hastası kişilere ait telefonların gerçek zamanlı takibinin yapılması ve bu şahısların daha önce bulundukları yerler ile kimlerle temas kurduğunun tespiti gibi yöntemler olduğunu belirtti. Bu konuda endişeli olduğunu söyleyen Pinchuk yaptığı açıklamada, “Zor günlerden geçtiğimizin farkındayım ancak söz konusu tedbirler, sanki sınırların aşılacağı anlamına geliyor. Yeni önlemlerin ne kadar müdahaleci olduğunu izleyip göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

    İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak

    Şin Bet ise sahip olduğu teknolojilerin “tecrit yönetmeliği” kapsamında kullanılmayacağını belirtirken “Bahsi geçen teknolojiler yaptırım maksadıyla hayata geçirilmeyecektir.” iddiasında bulundu. Ancak devamlı izleniyor olmak istemeyenlere ne cevap verileceği de henüz belli değil.

    Salgının mevcut haliyle devam etmesiyle birlikte bu tür teknolojilere sahip ülkelerin de İsrail’inkine benzer tedbirler alabileceğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



    https://www.engadget.com/2020/03/15/israel-anti-terrorist-tracking-tech-coronavirus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 4 gün
    Haberin başlığını okuyunca direkt şu geliyor insanın aklına, bu virüs terör saldırısı olarak kullanılabilir mi? Malum hem sınırlarda hem de ülke içinde terörle mücadele var ayrıca sınırda bir başka ülke ile de soğuk ve sıcak savaş içindeyiz ve bu ülkeden nefret eden de bir hayli ülke var. Böylesi riskli bir durumda onlarca yüzlerce virüslü insanı virüsü yaymak için ülkeye sokabilirler mi ve bu virüslü teröristler her tür yere virüsü yayabilir mi? İsrail böylesi bir riski gördüğüne ve önlem aldığına göre vardır bir bildiği.
    1 Yanıt Yanıtla
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    WB 4 gün
    Israillilerin zaten devletlerinden ozel hayatin korunmasiyla ilgili bir beklentilerinin oldugunu sanmiyorum..



    Yahudiler tek devlet tek millet olarak hareket eder.



    Muhalefet partisinin mesela cikipta ne isimiz var bizim filistinde dedigini duyamazsiniz..
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 4 gün
    İsrail iyice Çin kafasına büründü. Başbakan ilk önce hakkındaki suçlamaları bir netleştirsin.
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