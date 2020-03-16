İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak

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İsrail, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında terörizmle mücadele için kullandığı teknolojiye başvurmaya hazırlanıyor. İnsan hakları kuruluşlarının özel hayatı ihlal edeceğini düşündüğü teknoloji için Başbakan Benjamin Netanyahu birtakım açıklamalarda bulundu.

Teknoloji ile ilgili detaylara girmeyen Netanyahu, söz konusu yöntem için “terörizmle mücadele ederken kullandığımız dijital önlemler” demekle yetindi. İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet’in Reuters’a yaptığı açıklamada ise kurumun geliştirdiği teknolojilerin Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın talepleri doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

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İsrail İnsan Hakları Derneği’nde görev yapan Avner Pinchuk isimli uzman, Şin Bet’in sahip olduğu teknolojiler arasında Kovid-19 hastası kişilere ait telefonların gerçek zamanlı takibinin yapılması ve bu şahısların daha önce bulundukları yerler ile kimlerle temas kurduğunun tespiti gibi yöntemler olduğunu belirtti. Bu konuda endişeli olduğunu söyleyen Pinchuk yaptığı açıklamada, “Zor günlerden geçtiğimizin farkındayım ancak söz konusu tedbirler, sanki sınırların aşılacağı anlamına geliyor. Yeni önlemlerin ne kadar müdahaleci olduğunu izleyip göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şin Bet ise sahip olduğu teknolojilerin “tecrit yönetmeliği” kapsamında kullanılmayacağını belirtirken “Bahsi geçen teknolojiler yaptırım maksadıyla hayata geçirilmeyecektir.” iddiasında bulundu. Ancak devamlı izleniyor olmak istemeyenlere ne cevap verileceği de henüz belli değil.

Salgının mevcut haliyle devam etmesiyle birlikte bu tür teknolojilere sahip ülkelerin de İsrail’inkine benzer tedbirler alabileceğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.

https://www.engadget.com/2020/03/15/israel-anti-terrorist-tracking-tech-coronavirus/

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