İsrailli casus yazılım firması suçlandığı davada beraat etti

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Bugün akıllı telefonların çözülemeyecek derecede zor güvenlik yöntemleriyle korunması kullanıcı adına oldukça büyük önem taşıyor. Ne var ki kolluk kuvvetleri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

NSO kimdir?

Sık sık bazı adli veya terör suçlarından ölü olarak yakalanan şahısların akıllı telefonlarına erişim yapılamadığı ve kolluk kuvvetlerinin bir takım üçüncü taraf hack yazılımları kullanarak giriş yapmaya çalıştığını duyuyoruz. Artık güvenlik güçlerine yönelik kırma yazılımı üreten firmalar bile mevcut.

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İsrailli NSO firması bunlardan birisi. 2010 yılında kurulan NSO firması Pegasus adlı casus yazılımı ile tanınıyor. iOS için geliştirilen Pegasus oltalama veya linklere tıklama gibi davranışlar sergileyen kullanıcıların cihazlarına yerleşiyor ve izlemeye başlıyor.

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2017 yılında Facebook’un iOS kullanıcıların takip edebilmek adına Pegasus yazılımını satın almak istediği ortaya çıkmış, 2018 yılında ise bir NSO çalışanının Pegasus kodlarını çalarak satmaya çalıştığı gündeme gelmişti.

NSO bunun haricinde farklı kırma yazılımları geliştiriyor ve hükümet kurumlarına satıyor. Bu araçların iPhone modellerine başarılı bir şekilde sızdığı firma tarafından demolar ile de gösterilmişti. Ayrıca bir dönem WhatsApp sunucularının saldırıya uğramasından da bu ekip sorumlu tutulmuştu.

Amnesty International organizasyonu ise bir süredir NSO firmasının casus yazılımlarının kullanıcıları takip ederek kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiğini ve dolayısıyla insan haklarını çiğnediğini öne sürerek İsrail mahkemelerinde hak arıyordu.

Organizasyon pek çok ülkede kendileri dahil insan hakkı savunucularının telefonlarını takip etmek ve pek çok gizli veriye erişmek için NSO yazılımlarının kullanıldığını iddia ediyordu. Ne var ki mahkemeyi ikna edemedi.

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Tel Aviv mahkemeleri Amnesty International’ın NSO hakkında yeteri kadar delil sunamadığını düşünüyor. Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı’nın insan haklarını koruma konusundaki faaliyetlerini de destekliyor.

Mahkeme tarafından davanın reddedilmesi NSO’nun yazılımlarını hükümetlere satmasına devam etmesi anlamına geliyor. NSO karardan oldukça memnun ve ne kadar doğru bir iş yaptıklarının anlaşıldığını ifade ediyor. Amnesty International ise hak aramaya devam edecek ve NSO’nun insan hakları ihlallerinden beslendiği iddiasını sürdürüyor.

https://appleinsider.com/articles/20/07/14/amnesty-international-loses-case-against-iphone-spyware-firm-nso

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