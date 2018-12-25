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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsrailli şirket, Ay'a iniş yaparak tarihte bir ilki gerçekleştirecek

İsrail, Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olmaya artık çok yakın. SpaceIL isimli şirket önümüzdeki şubat ayında uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket Ay'a bir "zaman kapsülü" de gönderecek.
4 ay
11,8b
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11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İsrailli uzay şirketi SpaceIL, önümüzdeki Şubat ayında uydumuz Ay'a bir uzay aracı indirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde görevle ilgili bir güncelleme yayınlayan şirket, uzay aracının her şeyiyle hazır olduğunu ve artık ekip olarak kalkış gününü beklediklerini belirtti. SpaceIL, başarıya ulaştığı takdirde Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.

Kar amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL, bir grup İsrailli bilim insanı tarafından Google'ın Lunar X Prize yarışmasında yer almak amacıyla 2011 yılında kurulmuştu. Şirket bu yarışmanın son beş finalistinden birisi olmayı başarmıştı ancak bildiğiniz gibi Lunar X Prize, 31 Mart 2018 itibarıyla herhangi bir kazananı olmadan sona erdi.

Ayrıca Bkz. "Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi"
Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu Lunar X Prize, 30 milyon dolarlık bir ödüle sahipti ve belirlenen kurallara göre 10 yıl içerisinde Ay'a iniş yapmayı başarabilen ilk şirket bu ödülün sahibi olacaktı. Ancak SpaceIL de dahil olmak üzere hiçbir şirket bunu başaramadı.

Yarışma sona erdi ancak görev devam ediyor


Lunar X Prize yarışması sona ermiş olmasına rağmen İsrailli araştırmacılar bunca yıllık emeğin boşa gitmesine izin vermedi. Uzay aracının geliştirme sürecine ara vermeden devam eden SpaceIL ekibi, artık tarih yazmaya çok yakın. Ekibin amacı ise İsrail'i Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke yapıp ülkede bir "Apollo etkisi" oluşturmak.

İsrailli ekip,""Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. Bu görev, binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." ifadelerini kullanıyor.

Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi) isimli keşif aracının son testlerini de başarıyla gerçekleştiren SpaceIL, şu anda uzay aracını ABD'deki kalkış alanına göndermeye hazırlanıyor. Beresheet, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle birlikte şubat ayında Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

Kalkışın ardından yaklaşık iki ay boyunca Beresheet'in Dünya yörüngesinde kalması bekleniyor. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunacak. Sonrasında ise Ay'ın yörüngesine geçiş yapacak ve son olarak tarihi iniş gerçekleşecek. Keşif aracının Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor.

Ay'a "Zaman Kapsülü" götürecek


Beresheet ayrıca beraberinde Ay'a bir "Zaman Kapsülü" de götürecek. Üç küçük diskten oluşan bu zaman kapsülü içerisinde; İsrail Bağımsızlık Bildirgesi, İsrail ulusal marşı, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar ve İsrailli çocukların çizdiği resimler gibi ülkenin ulusal miraslarını içeren dijital dosyalar yer alacak.

https://phys.org/news/2018-12-israeli-spacecraft-special-passenger-moon.html Yorum Yaz
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aliofage 4 ay

Celonfix
Hiç merak etmeyin,benim müslüman kardeşlerim sapanlarını kullanarak bu kafilerin uzay araçlarını vurup düşürecek ve bu oyunu bozacaktır


Filistin'de verilen yaşam mücadelesini bu şekilde alaya aldığın için kendinden utanmalısın. Emin ol söylediğin bu söz senin yanına kâr kalmayacaktır.
CelonfixHiç merak etmeyin,benim müslüman kardeşlerim sapanlarını kullanarak bu kafilerin uzay araçlarını vurup düşürecek ve bu oyunu bozac...
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Planet13 4 ay
gelecekte uzaydan çok sağlam maden getircekler gibi duruyor
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DH Misafiri 4 ay
Türkiye israil'den drone alamadı. Daha iyisini yaptı.
Eğer bütçe ayrılsa ve uğraşsalar onlardan daha ileri seviyeye giderler.
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Spider_hip 4 ay
Ay'ın da içine edecek pislikler.
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uzay araştırmaları, google lunar x prize ve
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