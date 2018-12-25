İsrailli şirket, Ay'a iniş yaparak tarihte bir ilki gerçekleştirecek

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"Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi"

Yarışma sona erdi ancak görev devam ediyor

Ay'a "Zaman Kapsülü" götürecek

https://phys.org/news/2018-12-israeli-spacecraft-special-passenger-moon.html

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İsrailli uzay şirketi SpaceIL, önümüzdeki Şubat ayında uydumuz Ay'a bir uzay aracı indirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde görevle ilgili bir güncelleme yayınlayan şirket, uzay aracının her şeyiyle hazır olduğunu ve artık ekip olarak kalkış gününü beklediklerini belirtti. SpaceIL, başarıya ulaştığı takdirdet olarak tarihe geçecek.Kar amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL, bir grup İsrailli bilim insanı tarafından Google'ın2011 yılında kurulmuştu. Şirket bu yarışmanın sonolmayı başarmıştı ancak bildiğiniz gibi Lunar X Prize, 31 Mart 2018 itibarıyla herhangi bir kazananı olmadan sona erdi.Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu Lunar X Prize, 30 milyon dolarlık bir ödüle sahipti ve belirlenen kurallara göre 10 yıl içerisinde Ay'a iniş yapmayı başarabilen ilk şirket bu ödülün sahibi olacaktı. Ancak SpaceIL de dahil olmak üzere hiçbir şirket bunu başaramadı.Lunar X Prize yarışması sona ermiş olmasına rağmen İsrailli araştırmacılar bunca yıllık emeğin boşa gitmesine izin vermedi. Uzay aracının geliştirme sürecine ara vermeden devam eden SpaceIL ekibi, artık tarih yazmaya çok yakın. Ekibin amacı ise İsrail'i Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke yapıp ülkede biroluşturmak.İsrailli ekip,""Ülkemizin genç beyinlerine ilham olmak istiyoruz. Bu görev, binlerce çocuğumuzun bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapmasına ilham olacak." ifadelerini kullanıyor.(İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi) isimli keşif aracının son testlerini de başarıyla gerçekleştiren SpaceIL, şu anda uzay aracını ABD'deki kalkış alanına göndermeye hazırlanıyor. Beresheet,şubat ayında Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.Kalkışın ardından yaklaşık iki ay boyunca Beresheet'in Dünya yörüngesinde kalması bekleniyor. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunacak. Sonrasında ise Ay'ın yörüngesine geçiş yapacak ve son olarak tarihi iniş gerçekleşecek. Keşif aracının Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor.Beresheet ayrıca beraberinde Ay'a bir "Zaman Kapsülü" de götürecek. Üç küçük diskten oluşan bu zaman kapsülü içerisinde; İsrail Bağımsızlık Bildirgesi, İsrail ulusal marşı, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar ve İsrailli çocukların çizdiği resimler gibi ülkenin ulusal miraslarını içeren dijital dosyalar yer alacak.