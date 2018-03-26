Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Istanbul Photo Awards 2018 sahipleri belli oldu

Istanbul Photo Awards 2018 yarışmasının kazananları belli oldu. Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen yarışmayı "Çocuk" adlı fotoğrafıyla Damir Sagolj kazandı. Yarışmanın kazanan tüm fotoğrafları:
1 yıl
1,6b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards kazananları açıklandı. Yılın fotoğrafı ödülünü Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj kazandı.

Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar yurt içi ve yurt dışında açılacak sergilerde izleyicilerle buluşacak.

Yarışmada 10 farklı kategori bulunuyor. Bu kategoriler şöyle:

  • Yılın fotoğrafı
  • Tekil haber
  • Tekil spor
  • Tekil doğa ve çevre
  • Genç fotoğrafçı
  • Seri portre
  • Seri haber
  • Seri spor
  • Seri doğa ve çevre
  • Seri günlük yaşam

Yılın fotoğrafını çeken Damir Sagolj 10 bin dolar ödül kazanırken her kategorinin birincileri 8 bin, ikincileri 5 bin, üçüncüleri 3 bin dolar para ödülü kazandı. İki adet de onur ödülü verildi. Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan fotoğraflarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz:


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yazmayı_Severim 1 yıl
İlk fotoğraf hakkında kısa bir bilgi olsaydı iyi olurdu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Dünya düzdür diyen ''Çılgın'' Mike roketiyle 575 metre yükseldi 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Xiaomi ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı 1 yıl The Darkness 2 kısa bir süreliğine ücretsiz 1 yıl Uber'in sürücüsüz araç testlerine yasak 1 yıl Apple'ın bugün düzenleyeceği etkinlikte bizleri neler bekliyor? 1 yıl Galaxy Note 9, 3.850 mAh kapasiteli pille gelebilir 1 yıl Huawei P20 çentik gizleme özelliğine sahip olacak 1 yıl Bitmain'in yeni madencilik cihazı Nvidia ve AMD'ye darbe vurabilir 1 yıl Dünyanın ilk Chrome OS tableti Acer Chromebook Tab 10 duyuruldu 1 yıl Netflix yeni Formula 1 dizisini duyurdu 1 yıl 25MP ön kameralı Oppo F7 duyuruldu 1 yıl Xiaomi Mi A2 çift kamera ile geliyor 1 yıl Ubisoft: Yapay zekâ oyun geliştirmede yeni kapılar aralayacak 1 yıl ZenFone 5z neden iPhone X'a benziyor: Asus'a sorduk 1 yıl Microsoft Edge artık iPad ve Android tabletleri de destekliyor 1 yıl Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız? 1 yıl Steven Spielberg: Netflix filmleri Oscar'ı hak etmiyor 1 yıl Tim Cook: Gizlilik düzenlemelerinin iyi ele alınması gerek 1 yıl Ford ve Alibaba, Çin'de otomobil otomatı açtı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Istanbul Photo Awards 2018 sahipleri belli oldu Sonraki NASA'ya 350 milyon dolarlık ek bütçe 1 yıl Elektrikli araçların yaygınlaşması kobalt fiyatlarını uçurdu 1 yıl Parmak izi sistemleri nasıl çalışır? Avantajları nelerdir? 1 yıl Facebook'a açılan davaların sayısı giderek artıyor 1 yıl Web gezintisini daha hızlı ve güvenli hale getirecek TLS 1.3 standardı onaylandı 1 yıl Dropbox ilk halka arzında rekora imza attı 1 yıl e-Devlet güvenlik testinden geçemedi 1 yıl DH mobil uygulaması, "en beğenilen yeni uygulamalar" listesine girdi 1 yıl Apple Pencil destekli ucuz iPad modeli yolda 1 yıl Porsche: "Tesla bizim için kıstas değil" 1 yıl Uber artık global pazarlardan çıkmayacak 1 yıl Son üç yılda İstanbullu sürücülere kesilen trafik cezaları 1 milyar lirayı aştı 1 yıl Zenginler için "sahte meteor yağmuru" hizmeti başlıyor 1 yıl Facebook kullanıcıların SMS ve çağrı kayıtlarını yıllarca kaydetti 1 yıl Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün 1 yıl Youtube'da müzik dinleyenlere kötü haber 1 yıl Venezuela'nın kripto parası Petro günlük alışverişte kullanılacak 1 yıl 24MP ön kameralı Vivo V9 duyuruldu 1 yıl Bir vurgun haberi de Anadolu Farm’dan 1 yıl İşte haftanın en güzel Bilim ve Teknoloji fotoğrafları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim