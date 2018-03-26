Istanbul Photo Awards 2018 sahipleri belli oldu

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards kazananları açıklandı. Yılın fotoğrafı ödülünü Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj kazandı.

Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar yurt içi ve yurt dışında açılacak sergilerde izleyicilerle buluşacak.

Yarışmada 10 farklı kategori bulunuyor. Bu kategoriler şöyle:

Yılın fotoğrafı

Tekil haber

Tekil spor

Tekil doğa ve çevre

Genç fotoğrafçı

Seri portre

Seri haber

Seri spor

Seri doğa ve çevre

Seri günlük yaşam

Yılın fotoğrafını çeken Damir Sagolj 10 bin dolar ödül kazanırken her kategorinin birincileri 8 bin, ikincileri 5 bin, üçüncüleri 3 bin dolar para ödülü kazandı. İki adet de onur ödülü verildi. Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan fotoğraflarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz: