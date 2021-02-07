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    İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek"

    İstanbul'u bir baştan diğer başa kat edeceği belirtilen Hızray isimli hat sayesinde Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e 1 saatte gidilebileceği iddia ediliyor. Hattın ortalama hızı 70-80 km/s arası olacak
    07 Şubat 2021, 19:30 (1 hf.)
    12,9b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    45

    İstanbul'a Hızray geliyor:
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda İstanbullulara Hızray müjdesi verildi. Peki nedir bu Hızray?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki yeni hattın projelendirileceğini ve bu projeler için 2021 yılında ihaleye çıkmak üzere hazırlandıklarını dile getirdi. Projelerden ilki, Avrupa yakasını ilgilendiren "Beylikdüzü-Esenyurt-Sefaköy-İncirli Metro Hattı" olacak.

    İkincisi ise Asya ve Avrupa arasında olacak ve Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak bir proje olarak açıklandı. İşte bu hat Hızray olarak adlandırılıyor.

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    Toplam maliyet 6 milyar dolar olarak hesaplanıyor

    2021 yılı sonunda projelendirme çalışmasının sona ereceğini ve ihaleye çıkılacağını belirten İmamoğlu, Hızray ile ilgili şunları söyledi:

    "Doğu-Batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise Hızray olacak. İstanbul’da metro hatlarında ortalama hız 35 kilometreyken toplu taşıma sisteminde bu hız ortalama 20 kilometreye düşüyor. Hızray’da hedeflediğimiz ortalama hız ise 70-80 kilometre arası olacak. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek. Hızray’ın işletmeye alınmasıyla günde 1 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyoruz.

    Yapım ve metro araçları dahil toplam maliyeti 6 milyar dolar olacağı hesaplanan bu hattın finansmanı için kamu-özel işbirliği gibi karma modeller öngörmekteyiz. Ön tasarım ve fizibilite çalışmasını 2020 yılı sonunda başlattığımız Hızray projesinin 2021 projesini tamamlamayı hedefliyoruz."

    Hızray projesi ilk kez bundan dört ay önce gündeme gelmişti fakat o dönemde hattın Halkalı - Sabiha Gökçen arasında toplam 11 istasyondan oluşacağı ve seferlerin 160 km/s hızla gerçekleşeceği belirtilmişti. 



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/imamoglu-hizray-ile-beylikduzu-sabiha-gokcen-arasi-1-saate-dusecek-41734884 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İstanbul'un asıl sorunu nüfus. Bit kadar yere çok fazla insan toplandı . Bunlar geçici çözüm . Asıl çözüm iş olanaklarının buyuk şehirde toplanmasının önlenmesi ve ülke nüfusunun homojen dağılımının sağlanmasıdır.
    İstanbul'un asıl sorunu nüfus. Bit kadar yere çok fazla insan toplandı . Bunlar geçici çözüm . Asıl çözüm iş olanaklarının buyuk şehirde toplanmasının önlenmesi...
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    3 Yanıt Yanıtla +137
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    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli bankalar kredi vermez İBB'ye yurtdışından daha uygun krediyle yapılır.
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    A amadeus99 1 hf. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    O ihaleyi Sayıştay'dan içişleri bakanlığı müfettişlerine orada ibb meclisine herkes izleyecek. Nereye yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +41
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    2
    H hakanhan68 6 gün ( Mesaj Silindi )
    adama her türlü engeli koyun topal ördek yapmaya çalışın ama nodlu geri tepti .tam kapasite işler yapamasada yapmaya başladı para gelince . ama genede gönlümüzdeki arslan mansur başkan.

    ibb ve imamoğlu twitterda yaptıklarını paylaşıyor basında bunlar çıkmıyor hatta fox ta bile göremedim. sosyal medya daha gerçekçi.

    https://twitter.com/ekrem_imamoglu

    https://twitter.com/ibbhaberleri
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    opencode 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anadolu yakasından da yeni hava alanına hızlıca götürecek bir proje yapılsa çok iyi olur.
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    M Mânâlùx Râpérâ (Gökay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bahcesehirde yasiyorum, aylar once metro burada diye dev bilboardlar astilar. Suan kaldirmislar heralde dikkat etmedim. Kayasehir-ispartakule-bahcesehir-esenyurt-firuzkoy seklinde ilerlicekti sanirim 2-3 yildir konusuluyor ama ortada hicbisey yok.
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    amanhem (Amanullah Hemden) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mânâlùx Râpérâ
    Amcam 2015 yılında esenyurt devlet hastanesine yakın bir yerden ev aldı. O zaman Emlakci-Mutahit amcamı 1-2 yıla meydana metro gelecek diye ikna etmişti. Yıl 2021 , hala metronun projesi belli değil. 😁 sanırım bu hızla 2050 de falan biter.
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    forvet09 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu beton yatırımlarını tez zamanda bitirmek lazım.
    işolanaklarının açılarak millete iş-aş sağlanması lazım.
    al borcu yatır betona.
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    winwin35 (AsL ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    avrupa yakasındaki bir ilçeyi metro ağı ile uçuş trafiği düşük olan Şehrin diğer yakasındaki Hava limanına bağlama projesi yerine

    Acilen ve hızlıca Avrupa yakasını uçuş trafiği yoğun ve daha çok kullanılan Yeni hava Limanı ile şehri birleştriren bir raylı sistem ağı kurulması gerekiyor.

    Dünyanın en büyük metropellerinden birinin hava limanı ile şehir merkezi arasında raylı sistem taşıma olmaması büyük bir handikap.
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) winwin35
    İstanbul Havalimanı metrosu inşaat halinde hocam. Diğer raylı sistemlerle entegre halde olacak.



    Beylikdüzü metrosu hep istenen birşeydi, sanırım Metrobüs alternatifi olarak inşa ediliyor, yapmışken Sabiha Gökçen’e kadar çekelim demişler. Gerekliliği tartışılır.
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    A aykut291 (aykut tosyalıoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) winwin35
    Onuda malum zihniyet yaptı işte metro yapmadan adam akıllı toplu ulaşım oluştirmadan şehrin dışına devasa havalamanı yaptılar.Güzelim Atatürk Havalimanını bitirdiler.
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    A aykut291 (aykut tosyalıoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğer doğruysa yapabilirse 10 numara İki yakanın bir ucundan bir ucuna 1 saatte kat etmek mükemmel bir proje ama tabi bu Ülkede herşey lafda kalıyor yapabilirse.Metroların hantallığı beni öldürüyor zaten Avrupada insanlar 30 dk şehir değiştiryorken Kartal Kadıköye 1 saatte gidebilmek gerçekten bana iğrenç geliyir o yüzden mükemmel bir proje.
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    B Ben sero 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İstanbul bitmiş. Proje yapsan ne olacak.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nereden gidecek bu hat bilen var mı ?



    TEM istikameti yönünde mi gidecek ?
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    Koks34 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    vallaha çok güzel olur yav sabiha gökçene avrupa yakasından gitmek eziyet yemin ederim 2-3 tane otobüs değiştiriyorsun hava ist desen 70 lira sanki şehirler arası yolculuk yapıyoruz da hava ist 70 lira gelde sövme

    Sabiha gökçende biletler daha ucuz oluyor o yüzden sabiha gökçen daha fazla tercih ediliyor arnavutköy'den hataya uçak bileti 440 lira sabiha gökçenden hatay 160 lira farka bakarmısınız rezillik tabikide öncelikle çok tercih edilen sabiha gökçene bir şey yapılması lazım
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz bir proje.

    Aynı bataklığa yapılan yeni hava limanının gereksiz olduğu gibi.

    Atatürk havalimanı varken boşa para harcamak için yer arıyorlar.
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