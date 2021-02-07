İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda İstanbullulara Hızray müjdesi verildi. Peki nedir bu Hızray?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki yeni hattın projelendirileceğini ve bu projeler için 2021 yılında ihaleye çıkmak üzere hazırlandıklarını dile getirdi. Projelerden ilki, Avrupa yakasını ilgilendiren "Beylikdüzü-Esenyurt-Sefaköy-İncirli Metro Hattı" olacak.

İkincisi ise Asya ve Avrupa arasında olacak ve Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak bir proje olarak açıklandı. İşte bu hat Hızray olarak adlandırılıyor.

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Toplam maliyet 6 milyar dolar olarak hesaplanıyor

2021 yılı sonunda projelendirme çalışmasının sona ereceğini ve ihaleye çıkılacağını belirten İmamoğlu, Hızray ile ilgili şunları söyledi:

"Doğu-Batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise Hızray olacak. İstanbul’da metro hatlarında ortalama hız 35 kilometreyken toplu taşıma sisteminde bu hız ortalama 20 kilometreye düşüyor. Hızray’da hedeflediğimiz ortalama hız ise 70-80 kilometre arası olacak. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek. Hızray’ın işletmeye alınmasıyla günde 1 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyoruz.

Yapım ve metro araçları dahil toplam maliyeti 6 milyar dolar olacağı hesaplanan bu hattın finansmanı için kamu-özel işbirliği gibi karma modeller öngörmekteyiz. Ön tasarım ve fizibilite çalışmasını 2020 yılı sonunda başlattığımız Hızray projesinin 2021 projesini tamamlamayı hedefliyoruz."

Hızray projesi ilk kez bundan dört ay önce gündeme gelmişti fakat o dönemde hattın Halkalı - Sabiha Gökçen arasında toplam 11 istasyondan oluşacağı ve seferlerin 160 km/s hızla gerçekleşeceği belirtilmişti.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/imamoglu-hizray-ile-beylikduzu-sabiha-gokcen-arasi-1-saate-dusecek-41734884

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