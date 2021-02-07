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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı

    BluTV'nin Alper Çağlar imzalı bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039'dan yeni bir video paylaşıldı. Videoda, 2039 yılına kadarki olayların özetine yer veriliyor.
    07 Şubat 2021, 15:17 (Güncellendi, 08 Şubat, 13:19)
    16,8b
    1
    44
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    34

    Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı
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    BluTV’nin yerli bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’dan yeni bilgiler paylaşıldı. Dizi, Aralık 2021'de BluTV’de yayınlanacak. 6 bölümden oluşacak.

    Dizi, adından da anlaşılacağı üzere 2039 yılında ve Türkiye’de geçiyor. Yayınlanan videoda günümüzden 2039’a kadarki olayların kronolojik hikayesine yer veriliyor. Tehlikeli teknolojilerin yaygınlaştığı, yapay zekanın insan zekasını alt üst ettiği, Türkiye’nin söz sahibi ülkeler arasına girdiği bir gelecek yaşanıyor. İnsanlık; salgınlarla, doğa olaylarıyla ve kıtlıkla mücadele ediyor. İlerleyen yıllarda Covid-24 ve Covid-35 salgınları meydana geliyor. Dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav’ın hikayesini seyredeceğiz.

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    BÖRÜ 2039’un yapımcılığını Alper Çağlar üstleniyor. Alper Çağlar daha önce Dağ, Dağ 2 ve Börü’de yer almıştı. Şu anda bu diziyle birlikte Göktürk serisi üzerinde çalışıyor. BÖRÜ 2039’da, “İlk Göktürk” filminin uluslarası ekibinden ve sinematografik yatırımından faydalanılacak.

    Ayrıca Bkz. "GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor"

    BÖRÜ’nün ilk serisinin yönetmenleri Can Emre ve Cem Özüduru’ya ek olarak Ahmet Atalay da yönetmenlik kadrosuna katılacak. İlk BÖRÜ'nün müziklerini yapan Lincoln Jaeger, BÖRÜ 2039’un synth ve gelecek odaklı orkestral müziklerine imza atacak. Oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fragmandan guzele benziyor. Akinci olsun bu olsun bilim kurgu gibi iddiali bir dalda ortaya cikabilme ve elestirileri gogusleyebilme cesaretlerinden dolayi her iki ekibi de tebrik ediyorum
    Fragmandan guzele benziyor. Akinci olsun bu olsun bilim kurgu gibi iddiali bir dalda ortaya cikabilme ve elestirileri gogusleyebilme cesaretlerinden dolayi her ...
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    Yanıtla +36
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) esesboy
    Yaparsın niye yaptın? yapmazsın "Yağ bir yerli bilim kurğu bile yapamadık"
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu adam seyircisini dikkate alıyor bütün yorumları okuyor ve çoğunu cevaplıyor.Böyle yapımcı ve yönetmenler olduğu sürece türk sineması gelişir.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    L lerochkad 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    Gargagar 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Beklentileri karşılamayabilir ama yerli bilim kurgu filmleri için örnek oluşturabilir.



    Gömmekten ziyade destek vermek gerekiyor.
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    circassianman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli bilim kurgu olmasını tebrik ediyorum. Sürekli çıkan aynı tip tr filmlerinden farklı en azından.
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    TulparHAN (5 4) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Prensip gereği Türk yapımı dizi ve film pek izlemiyorum muhtemelen bunu da izlemem.
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    6equj5 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Forum ekşiye dönmüş
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    flonky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç yıldır görüyorum börü nörü börü ne zaman ne çıkacak dizimi film mi oyunmu oyuncakmı yemekmi ? 2039 inş çıkar.
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    Başbilen (kemal salkım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    sevecen69 (serdar sancar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’nin söz sahibi ülkeler arasına girdiği bir gelecek yaşanıyor.

    Film çıkmadan gaz vermeye başlamış güzel milletime. Gelen veriyor gazı giden veriyor hey maşallah. Nede olsa gazı alınca filmi de izler dünyayı da fetheder insanımız.
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    E Efsanelerölmezunutmayın (Enes Ziya İbrahim Kapan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sevecen69
    Amerika senelerdir yapıyor. Uzaylilardan kurtara kurtara uzaylı kalmadı evrende. Hep kahraman, kurtaran Amerika.

    Türk dizisi, kitlesi Türkler. Süper gücü İsrail ya da Mozambik mi yapacaktı ? Ne saçma yorumlar var ya.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adamlar bir şey yapıyor hemde Türkiye de zengin kız fakir oğlan ,aşiret,ağa dizilerine hapis olmuşken çok iddialı ve riskli bir işe girmişler .. biraz takdir edin..



    Adamlar burda hem klasik türk dizisi mantığıyla savaşıcak üstüne bilim kurgu çekmişler alkışlamanız lazımken hala birileri anlamsız boş eleştirisel yorumlar atıyor..



    Hani fiks bir Troll lafı var genelde Troll hesaplar bu lafı çok kullanır "gardaş daha iyisini sen yağda görelim"..



    Şimdi eleştirenlere lafım kardeşler yapabiliyorsanız daha iyisini siz yapın izliyelim.. indirin bir effect animasyon programı buyrun yapın izliyelim sizlede gurur duyalım.. yapamıyorsanızda daha hiç izlemediğiniz bir şeyi eleştirmeyin..
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    Shadow Ryzen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Almıla değildir o ayşedir ayşe. Almıla olsaydı böyle olmazdı.
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    yerli diziler, dizi ve
    8 etiket daha börü 2039 blutv alper çağlar Türkiye Haberleri türk yerli yapım bilim kurgu Bilim ve Teknoloji
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