Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı

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BluTV’nin yerli bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’dan yeni bilgiler paylaşıldı. Dizi, Aralık 2021'de BluTV’de yayınlanacak. 6 bölümden oluşacak.

Dizi, adından da anlaşılacağı üzere 2039 yılında ve Türkiye’de geçiyor. Yayınlanan videoda günümüzden 2039’a kadarki olayların kronolojik hikayesine yer veriliyor. Tehlikeli teknolojilerin yaygınlaştığı, yapay zekanın insan zekasını alt üst ettiği, Türkiye’nin söz sahibi ülkeler arasına girdiği bir gelecek yaşanıyor. İnsanlık; salgınlarla, doğa olaylarıyla ve kıtlıkla mücadele ediyor. İlerleyen yıllarda Covid-24 ve Covid-35 salgınları meydana geliyor. Dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav’ın hikayesini seyredeceğiz.

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BÖRÜ 2039’un yapımcılığını Alper Çağlar üstleniyor. Alper Çağlar daha önce Dağ, Dağ 2 ve Börü’de yer almıştı. Şu anda bu diziyle birlikte Göktürk serisi üzerinde çalışıyor. BÖRÜ 2039’da, “İlk Göktürk” filminin uluslarası ekibinden ve sinematografik yatırımından faydalanılacak.

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BÖRÜ’nün ilk serisinin yönetmenleri Can Emre ve Cem Özüduru’ya ek olarak Ahmet Atalay da yönetmenlik kadrosuna katılacak. İlk BÖRÜ'nün müziklerini yapan Lincoln Jaeger, BÖRÜ 2039’un synth ve gelecek odaklı orkestral müziklerine imza atacak. Oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

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