Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı

BluTV’nin yerli bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’dan yeni bilgiler paylaşıldı. Dizi, Aralık 2021'de BluTV’de yayınlanacak. 6 bölümden oluşacak.
Dizi, adından da anlaşılacağı üzere 2039 yılında ve Türkiye’de geçiyor. Yayınlanan videoda günümüzden 2039’a kadarki olayların kronolojik hikayesine yer veriliyor. Tehlikeli teknolojilerin yaygınlaştığı, yapay zekanın insan zekasını alt üst ettiği, Türkiye’nin söz sahibi ülkeler arasına girdiği bir gelecek yaşanıyor. İnsanlık; salgınlarla, doğa olaylarıyla ve kıtlıkla mücadele ediyor. İlerleyen yıllarda Covid-24 ve Covid-35 salgınları meydana geliyor. Dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav’ın hikayesini seyredeceğiz.İlginizi Çekebilir Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı
BÖRÜ 2039’un yapımcılığını Alper Çağlar üstleniyor. Alper Çağlar daha önce Dağ, Dağ 2 ve Börü’de yer almıştı. Şu anda bu diziyle birlikte Göktürk serisi üzerinde çalışıyor. BÖRÜ 2039’da, “İlk Göktürk” filminin uluslarası ekibinden ve sinematografik yatırımından faydalanılacak.
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BÖRÜ’nün ilk serisinin yönetmenleri Can Emre ve Cem Özüduru’ya ek olarak Ahmet Atalay da yönetmenlik kadrosuna katılacak. İlk BÖRÜ'nün müziklerini yapan Lincoln Jaeger, BÖRÜ 2039’un synth ve gelecek odaklı orkestral müziklerine imza atacak. Oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.
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Film çıkmadan gaz vermeye başlamış güzel milletime. Gelen veriyor gazı giden veriyor hey maşallah. Nede olsa gazı alınca filmi de izler dünyayı da fetheder insanımız.
Türk dizisi, kitlesi Türkler. Süper gücü İsrail ya da Mozambik mi yapacaktı ? Ne saçma yorumlar var ya.
Adamlar burda hem klasik türk dizisi mantığıyla savaşıcak üstüne bilim kurgu çekmişler alkışlamanız lazımken hala birileri anlamsız boş eleştirisel yorumlar atıyor..
Hani fiks bir Troll lafı var genelde Troll hesaplar bu lafı çok kullanır "gardaş daha iyisini sen yağda görelim"..
Şimdi eleştirenlere lafım kardeşler yapabiliyorsanız daha iyisini siz yapın izliyelim.. indirin bir effect animasyon programı buyrun yapın izliyelim sizlede gurur duyalım.. yapamıyorsanızda daha hiç izlemediğiniz bir şeyi eleştirmeyin..
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