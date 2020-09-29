İstanbul'daki dolu yağışında ortalama 5 bin aracın hasar gördüğü tahmin ediliyor

İstanbul başta olmak üzere Marmara'yı dolu vurdu. Dolu yağışı İstanbul'un bazı kesimlerinde çok etkili olmazken, Ümraniye ve Kadıköy gibi ilçelerdeyse ortalık kar yağmış gibi beyaza büründü.İlginizi Çekebilir İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç satın aldı
Dolu yağışının etkili olduğu yerlerde dışarıda bulunan pek çok araçta maddi hasar meydana geldi. 29 Eylül 2020'de İstanbul'da yaşanan dolu yağışının ardından ilk yarım saatte 100'e yakın başvuru aldıklarını belirten RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"2017 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu
hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile
hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize
almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması
gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası'nda
etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5000 aracın hasar gördüğünü tahmin
ediyoruz. Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun"
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Boyasız göçük düzeltme tekniği nedir?
“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri
ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın
geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami
düzeyde korunmuş olur, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz
konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar
üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik
yöntemdir.
Dolu yağışı 2017 yılında da etkili olmuştu
İstanbul 2017 yılında da oldukça şiddetli bir dolu yağışı atlatmış, sadece 20 dakika süren yağış sonrası pek çok bölgede sel ve su baskınları oluşmasının yanı sıra araçlarda büyük maddi hasarlar meydana gelmişti. 2017 yılında İstanbul'da çekilen görüntüleri aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz:
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Ama millete yok çeken bayilerin açık alanlarda depoladığı araçlara, galerilerin kaldırıma dizdiği renk renk sıfır araçlara olan olmuştur inşallah. Gram üzülmem onlara
Göçükçüler
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