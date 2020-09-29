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    İstanbul'daki dolu yağışında ortalama 5 bin aracın hasar gördüğü tahmin ediliyor

    29 Eylül 2020'de İstanbul'da yaşanan dolu yağışı özellikle Anadolu Yakası'nda fazlasıyla etkili oldu. Kısa sürede yolların beyaza bürünmesini sağlayan dolu nedeniyle araçlar hasar gördü.
    2 sa.
    3,2b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbul'daki dolu yağışında ortalama 5 bin aracın hasar gördüğü tahmin ediliyor
    Tam Boyutta Gör

    İstanbul başta olmak üzere Marmara'yı dolu vurdu. Dolu yağışı İstanbul'un bazı kesimlerinde çok etkili olmazken, Ümraniye ve Kadıköy gibi ilçelerdeyse ortalık kar yağmış gibi beyaza büründü.

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    Dolu yağışının etkili olduğu yerlerde dışarıda bulunan pek çok araçta maddi hasar meydana geldi. 29 Eylül 2020'de İstanbul'da yaşanan dolu yağışının ardından ilk yarım saatte 100'e yakın başvuru aldıklarını belirten RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

    "2017 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu
    hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile
    hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize
    almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması
    gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası'nda
    etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5000 aracın hasar gördüğünü tahmin
    ediyoruz.     Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun"

    Ayrıca Bkz. "Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri"

    Boyasız göçük düzeltme tekniği nedir?

    “Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri
    ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın
    geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami
    düzeyde korunmuş olur, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz
    konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar
    üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik
    yöntemdir.

    Dolu yağışı 2017 yılında da etkili olmuştu

    İstanbul 2017 yılında da oldukça şiddetli bir dolu yağışı atlatmış, sadece 20 dakika süren yağış sonrası pek çok bölgede sel ve su baskınları oluşmasının yanı sıra araçlarda büyük maddi hasarlar meydana gelmişti. 2017 yılında İstanbul'da çekilen görüntüleri aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz:



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ciwanbilisim (ciwan antalya) 2 sa. en beğenilen
    Allah araç fiyatlarını düşürdü çok şükür.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 12 dk.
    sigorta karşılıyor mu zararı? bende aileme haber saldım en ufak doluda hemen batraniyeleri araça serin diye :)
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    xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 27 dk. (düzenlendi)
    Sıradan vatandaşa üzüldüm. Zararsız veya en az zararla atlatmışlardır inşallah.



    Ama millete yok çeken bayilerin açık alanlarda depoladığı araçlara, galerilerin kaldırıma dizdiği renk renk sıfır araçlara olan olmuştur inşallah. Gram üzülmem onlara
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    duman56 (Erman Duman) 1 sa.
    Bizim amcaoğlu kaporta boyacıya iş çıktı
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    cavit63 (cavit yordam) 1 sa.
    İzmitte bende yakalandım 7 göçükle yırttık
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 1 sa. (düzenlendi)
    Maalesef Artık bu gibi durumlara alışacağız Türkiye iklimi artık kar yerine ani yağan yağmur ve sel felaketlerine dönüşüyor kuraklık hızla artacak bloomberght.com/...
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    Farfaraway21 1 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Göçükçüler
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    saliharslann (Salih ARSLAN) 1 sa.
    Kocaeli den gönderdik. Nasıl güzelmiydi ??
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    ciwanbilisim (ciwan antalya) 2 sa. en beğenilen
    Allah araç fiyatlarını düşürdü çok şükür.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    WDStyle (Hasan Yılmaz) 41 dk. ciwanbilisim
    Darısı senin ve yorumunu beğenen arkadaşların alacağı arabaların başına, amin....Zarar gören arkadaşlara ise geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın... metaldir 2 çekiç biraz boya ile çözülemeyecek sorun değil. Kaskosu olanlar şanslı ama kaskosu olmayanlar yaptırsın artık havalara güven olmuyor...Bu arada sorunun çözümüne odaklanmalıyız arabaları örtmeyle sorun çözülmez. Arabaları daha az kullanmalıyız, emisyon değerini düşürmeli, çevreye ise saygı duymalıyız...Bu işi önemsemezsek ve tarlaları da gün gelir dolu sel vurursa ekinler çöp olacak...Lütfen işin ciddiyetini kavrayalım
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    Akhenatonnn 2 sa.
    ceviz büyüklüğünde yağmış, bizim evde boğaza yakın ama akşam baktım bişey göremedim şanslıyım heralde
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa.
    ne güzel yağıyo :) :D
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    3227 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Galeri, istanbul dolu yağışı ve
    6 etiket daha rs servis istanbul 29 eylül 2020 dolu servis dolu tamir Bilim ve Teknoloji
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