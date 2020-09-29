İstanbul'daki dolu yağışında ortalama 5 bin aracın hasar gördüğü tahmin ediliyor

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İstanbul başta olmak üzere Marmara'yı dolu vurdu. Dolu yağışı İstanbul'un bazı kesimlerinde çok etkili olmazken, Ümraniye ve Kadıköy gibi ilçelerdeyse ortalık kar yağmış gibi beyaza büründü.

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Dolu yağışının etkili olduğu yerlerde dışarıda bulunan pek çok araçta maddi hasar meydana geldi. 29 Eylül 2020'de İstanbul'da yaşanan dolu yağışının ardından ilk yarım saatte 100'e yakın başvuru aldıklarını belirten RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"2017 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu

hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile

hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize

almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması

gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası'nda

etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5000 aracın hasar gördüğünü tahmin

ediyoruz. Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun"

Ayrıca Bkz. "Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri"

Boyasız göçük düzeltme tekniği nedir?

“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri

ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın

geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami

düzeyde korunmuş olur, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz

konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar

üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik

yöntemdir.

Dolu yağışı 2017 yılında da etkili olmuştu

İstanbul 2017 yılında da oldukça şiddetli bir dolu yağışı atlatmış, sadece 20 dakika süren yağış sonrası pek çok bölgede sel ve su baskınları oluşmasının yanı sıra araçlarda büyük maddi hasarlar meydana gelmişti. 2017 yılında İstanbul'da çekilen görüntüleri aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz:

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