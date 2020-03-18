İstanbul trafiğinde sürücüsüz araç testleri başladı

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Otomotivdeki dönüşüme liderlik etmek amacıyla TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM koordinasyonuyla hayata geçirilen “Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi”nin üyelerinden ADASTEC firması, geliştirdiği sürücüsüz aracı test çalışmaları kapsamında İstanbul trafiğine çıkarttı.

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ADASTEC’in otonom aracı, TOSB yerleşkesinde oluşturulan sürücüsüz araç test parkurunda üç aşamada test ediliyordu. Dördüncü aşama olan İstanbul’un canlı trafiğindeki test çalışmaları da başladı. Söz konusu sürücüsüz araç, biri Unkapanı diğeri ise Galata olmak üzere iki parkur güzergahında test ediliyor. Parkurlarda test çalışmalarına ek olarak, araç üzerinde yer alan cihazlar sayesinde lazer teknolojisi kullanılarak haritalama çalışması da yapılıyor. Bu çalışma sayesinde bu yolların test yazılımına açılabilir hale getirilmesi sağlanıyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, “TOSB ve İTÜ OTAM iş birliğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşturduğumuz sürücüsüz araç parkurunun bugün bir meyvesini daha topluyoruz. İlk yapılan 200 metrelik denemeden sonra şimdi de İstanbul’da, gerçek hayatta, haritalama çalışmaları yapıldı. Bunun gururu içerisindeyiz. İstiyoruz ki bundan sonra sürücüsüz araçlarla ilgili tüm çalışmalar bizim organize sanayi bölgemizdeki TOSB İnovasyon Merkezi’mizden geçsin ve bu sayede otomotivin geleceğine hizmet edelim” şeklinde konuştu.

"3 trilyon dolarlık pazar potansiyeli"

İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan ise “2019’un Temmuz ayında Otonom Araç Test Parkurunu kurduğumuz günden beri sekiz firma Türkiye’de otonom araç test çalışmaları yapıyor. Biz de İTÜ OTAM ve TOSB İnovasyon Merkezi olarak bu firmalarımıza gerekli altyapıyı sağlayarak destek vermeye çalışıyoruz.Otonom araçlar dünyada yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir pazar potansiyeline sahip bulunuyor. Biz de ülke olarak bu pazarda aktif bir oyuncu olmak, otomotivdeki mevcut payımızı korumak ve hatta artırmak için bağlantılı ve otonom araçlar özelinde çalışmalarımızı artırmalı ve hızlandırmalıyız.” ifadelerine yer verdi.

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