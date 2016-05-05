İstanbul trafiğinin sürücüleri çileden çıkaran noktaları

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Yandex.Navigasyon’un trafik bilgilerini aldığı Yandex Trafik Bilgi Ajansı, detaylı bir araştırma sonunda İstanbul’da trafiğin oluşmasına neden olan noktaları belirledi. TÜİK verilerine göre 2015 yılı sonunda trafiğe kayıtlı 3,6 milyonun üzerinde motorlu taşıtın bulunduğu İstanbul’da öncesinde trafiğin çok yoğun olduğu fakat geçildiğinde trafiğin daha hızlı aktığı dar boğaz noktaları tespit edildi ve trafikte bekleme süresi, trafik sıkışıklığı uzunluğu ve ortalama hıza göre ayrı değerlendirmeler yapıldı.

Sabah Saatlerinde Köprülere Ulaşmak Büyük Dert

Yandex’in yaptığı analizde İstanbul’da sabah saatlerinde sürücülerin trafikte en uzun süre beklemesine neden olan yer Boğaziçi Köprüsü yönünde Altunizade Kavşağı’nın hemen sonrası olarak belirlendi. Sürücüler bu noktaya ulaşana kadar 2.1km uzunluğundaki trafikte ortalama 39,9 dakika geçiriyorlar. İkinci sırada ise Zincirlikuyu ile Boğaziçi Köprüsü arasında yer alan Ortaköy Viyadüğü bulunuyor. Burada Boğaziçi Köprüsü yönünde gidenler her sabah yaklaşık 3.7km’lik kuyrukta ortalama 30,2 dakikalarını harcıyor. İstanbul’da sabah saatlerinde sürücülerin her gün ortalama 27,1 dakika kaybettiği Harem Feribot İskelesi’nin önü ise bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor.

Akşamları Zeytinburnu Sahil Yolunda Ortalama 36 Dakika Bekleniyor

Yandex yaptığı araştırmada akşam saatlerinde darboğaz yaşanan bazı noktaların sabah saatlerinden farklı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada İstanbul’da akşam saatlerinde sürücülerin trafikte en uzun süre kalmasına neden olan nokta Kennedy Caddesi’nin Zeytinburnu sahil bölümünde yer alan kısmı olarak belirlendi. Bu yol üzerinde batı yönünde gitmek isteyen sürücüler her gün yaklaşık 3.9 km uzunluğundaki trafikte ortalama 36 dakika kaybediyorlar. Bu kategoride ikinci ve üçüncü sıraları Boğaziçi Köprüsünün her iki yönündeki noktalar paylaşıyor. Sürücülerin 3 km’lik kuyrukta ortalama 32,8 dakika beklediği Ortaköy Viyadüğü Anadolu Yakası yönü ikinci sırada bulunurken, Anadolu-Avrupa yönü Boğaziçi Köprüsü girişi ise 32,4 dakikalık sıkışıklık süresi ile üçüncü sırada yer alıyor.

Yandex’in yaptığı detaylı araştırmada sabah ve akşam saatlerinde İstanbul’da trafiğin sıkışmasına yol açan noktalar bekleme süresi, dar boğaz noktasının öncesinde oluşan trafik uzunluğu ve ortalama hıza göre de sıralandı:

Sabah Saatleri:

Akşam Saatleri: