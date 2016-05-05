Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul trafiğinin sürücüleri çileden çıkaran noktaları

Yandex, İstanbul’un yoğun trafiğinde sürücülerin yolda uzun süre kalmasına neden olan noktaları belirledi. İşte sıkışıklık uzunluğu ve ortalama hız açısından sürücüleri çileden çıkaran noktalar:
3 yıl
4,5b
1
18
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İstanbul trafiğinin sürücüleri çileden çıkaran noktaları
Tam Boyutta Gör

Yandex.Navigasyon’un trafik bilgilerini aldığı Yandex Trafik Bilgi Ajansı, detaylı bir araştırma sonunda İstanbul’da trafiğin oluşmasına neden olan noktaları belirledi. TÜİK verilerine göre 2015 yılı sonunda trafiğe kayıtlı 3,6 milyonun üzerinde motorlu taşıtın bulunduğu İstanbul’da öncesinde trafiğin çok yoğun olduğu fakat geçildiğinde trafiğin daha hızlı aktığı dar boğaz noktaları tespit edildi ve trafikte bekleme süresi, trafik sıkışıklığı uzunluğu ve ortalama hıza göre ayrı değerlendirmeler yapıldı.

Sabah Saatlerinde Köprülere Ulaşmak Büyük Dert

Yandex’in yaptığı analizde İstanbul’da sabah saatlerinde sürücülerin trafikte en uzun süre beklemesine neden olan yer Boğaziçi Köprüsü yönünde Altunizade Kavşağı’nın hemen sonrası olarak belirlendi. Sürücüler bu noktaya ulaşana kadar 2.1km uzunluğundaki trafikte ortalama 39,9 dakika geçiriyorlar. İkinci sırada ise Zincirlikuyu ile Boğaziçi Köprüsü arasında yer alan Ortaköy Viyadüğü bulunuyor. Burada Boğaziçi Köprüsü yönünde gidenler her sabah yaklaşık 3.7km’lik kuyrukta ortalama 30,2 dakikalarını harcıyor. İstanbul’da sabah saatlerinde sürücülerin her gün ortalama 27,1 dakika kaybettiği  Harem Feribot İskelesi’nin önü ise bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor.

Akşamları Zeytinburnu Sahil Yolunda Ortalama 36 Dakika Bekleniyor

Yandex yaptığı araştırmada  akşam saatlerinde darboğaz yaşanan bazı noktaların sabah saatlerinden farklı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada İstanbul’da akşam saatlerinde sürücülerin trafikte en uzun süre kalmasına neden olan nokta Kennedy Caddesi’nin Zeytinburnu sahil bölümünde yer alan kısmı olarak belirlendi. Bu yol üzerinde batı yönünde gitmek isteyen sürücüler her gün yaklaşık 3.9 km uzunluğundaki trafikte ortalama 36 dakika kaybediyorlar. Bu kategoride ikinci ve üçüncü sıraları Boğaziçi Köprüsünün her iki yönündeki noktalar paylaşıyor. Sürücülerin 3 km’lik kuyrukta ortalama 32,8 dakika beklediği Ortaköy Viyadüğü Anadolu Yakası yönü ikinci sırada bulunurken, Anadolu-Avrupa yönü Boğaziçi Köprüsü girişi ise 32,4 dakikalık sıkışıklık süresi ile üçüncü sırada yer alıyor.

Yandex’in yaptığı detaylı araştırmada sabah ve akşam saatlerinde İstanbul’da trafiğin sıkışmasına yol açan noktalar bekleme süresi, dar boğaz noktasının öncesinde oluşan trafik uzunluğu ve ortalama hıza göre de sıralandı:

Sabah Saatleri:

Akşam Saatleri: 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
omerhakanbilici 3 yıl en beğenilen
akşam için Mahmutbey gişeler nasıl bu listeye girememiş anlamadım.
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
İyi ki İstanbul'da yaşamıyorum... Geçenlerde yolumuz düşmüştü, Anadolu yakasından ismini bilmediğim bir bölgeden (Carrefour falan vardı yolda) Maslak kağıthane tarafına gitmemiz 3 saat sürdü. 5 şeritli yol açık hava otoparkı gibiydi.
Bu nasıl şehir...?
İyi ki İstanbul'da yaşamıyorum... Geçenlerde yolumuz düşmüştü, Anadolu yakasından ismini bilmediğim bir bölgeden (Carrefour falan vardı yolda) Maslak kağıthane ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9unkarekoku 2 yıl
irish
Benim tespitlerim şu : - eğitimsiz bencil şoförler adam edilmeli. - şeritsiz yollar. Yani yol 3 şerit ise şerit çizgileri tam olarak çizilip, genişliği de o şekilde olmalı. - denetim. Hata yapan anında cezalandırılmalı. Biri de yukarda yeni yollar yapılmalı demiş. Yol demek daha çok araç ve trafik demek. Bunu öğrenin artık.

İstanbulda uzun süre yaşamış iş arkadaşım benle burda (Antalya) dalga geçiyor böyle araba mı kullanılır nerde boş yer var dalacan abi diye. Ee kural şerit vs diyorsun, o istanbul'da sökmez diyor yani sistem kanser...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
strathmorea
İstanbul un çözülemeyecek tek sorunu trafik sorunudur. Bu kadar küçük yüz ölçümü olan bir şehirde sadece 1 günde 590 yeni araç trafiğe çıkıyor. Toplamda 3.5 milyon araç var. Trafikteki otomobillere bakın içinde genellikle sadece soförü görürsünüz, sonra neden trafik oluyor derler. Gerek araç sayısı gerekse otomobil kullanma alışkanlığı olsun trafik sorunu çözülemez. Toplu taşıma bir yere kadar, toplu taşıma alışkanlığı yayılsa bile bu sefer başka çileler çıkıyor çünkü 14.5 milyon insan minnacık bir alanda tıkış tıkış yaşıyor.

bilerek az sefer yapıp az yakıtla çok yolcu taşıyan iett'yi düşünmeyin tabi.
arabam olsa 1 kere daha binmem toplu taşımaya.
adam akıllı hizmet yok kardeşim oturduğunuz yerden konuşun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 3 yıl
Benim tespitlerim şu :
- eğitimsiz bencil şoförler adam edilmeli.
- şeritsiz yollar. Yani yol 3 şerit ise şerit çizgileri tam olarak çizilip, genişliği de o şekilde olmalı.
- denetim. Hata yapan anında cezalandırılmalı.

Biri de yukarda yeni yollar yapılmalı demiş. Yol demek daha çok araç ve trafik demek. Bunu öğrenin artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 3 yıl
Yandex guzel çalışma yapmış inşallah bu konuda kimler yetkiliyse gerekli onlemleri alırda burlardaki sıkıntıları giderecek işlmelere en kısa surede başlarlar..sahsen ben istanbul için çok ümitli değilim..
Hala şehircilik nedir? nasıl yapılır? bilinmiyor..ciddi plan ve programlama eksikliği almış başını gidiyor..yuksek olması gereken yerlerde alçak binalar alcak olması gereken bolgolerde yuksek yapılar istanbul için olağan.. ust yapıyı yap sonradan altyapıyı bi şekilde halederiz kervan yolda duzulur mantığınıda unutmamak lazım...
Ornekler cok...
Mesela istanbulda avm, rezidans gibi buyuk yapılara ruhsatları var olan kapasiteye gore değil yapılacak projelere gore veriliyor...diyelimki bolge ulaşım şartları 100 birim için yeterli ama 2030da bu 1000 birime çıkacak..bi avm projesi geldi 500 birim kapasiteye gerekli hop ruhsat çıkyor..ondan sonra 2030 yılına kadar surun...
Mesela istanbulda ozellikle ulaştırma projelerinde ciddi yetki karmaşası problemi de var anakent-ilçe belediyesi-jandarma-karayolları gibi..
Mesela istanbulda şehri kuzeye doğru taşıyorlar...dolayısıyla mahmut bey gişeleri şehrin içinde kalmasına rağmen Karayolları milletten sağlam para arakladığı için gişeleri kaldırmıyor...
Mesela ciddi alt yapı problemleri parasızlıktan dururken belediyelerin abuk sabuk şeyelere para harcama yapar..
Mesela Kultur-sanata başlığı altındaki uygulamalarda bazı belediye çalışanlarının sağlam paralar goturmesi cunku bu işlerin hesap sorulabilirliği zor..Belediyelerde bu tur organizasyonların artışında ki sebep sanat aşkı değil yani..;)
Sonuç ...binmişiz bir alamete gidiyoz kıyamete...:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 3 yıl
Trafikte araç çok olunca bir kişi bile hata yapsa geriye doğru tüm trafik bir anda aksıyor, hepimizin başına gelmiştir bir anda trafik açılır ne olduydu da durdu deriz.
Maalesef trafiği katledenler çok, sıkıntı sadece yolların yetersiz olması değil maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
çok sevdiğim güzel şehir ama yaşanmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
İyi ki İstanbul'da yaşamıyorum... Geçenlerde yolumuz düşmüştü, Anadolu yakasından ismini bilmediğim bir bölgeden (Carrefour falan vardı yolda) Maslak kağıthane tarafına gitmemiz 3 saat sürdü. 5 şeritli yol açık hava otoparkı gibiydi.
Bu nasıl şehir...?
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
mahmutbey gişeler, 2. köprü otoban başlangıcı, buralar çıldırtıyor yeterince
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 3 yıl
Çıkarmayan noktası var mı??? 10 dk'lık yolu 1 saatte zor gidiyorum anasını satim! Yeni yolların yapılması şart! Koskoca İstanbul'u 1 tane e-5 taşıyor!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 3 yıl
İstanbul' un çözülemeyecek tek sorunu trafik sorunudur. Bu kadar küçük yüz ölçümü olan bir şehirde sadece 1 günde 590 yeni araç trafiğe çıkıyor. Toplamda 3.5 milyon araç var. Trafikteki otomobillere bakın içinde genellikle sadece soförü görürsünüz, sonra neden trafik oluyor derler. Gerek araç sayısı gerekse otomobil kullanma alışkanlığı olsun trafik sorunu çözülemez. Toplu taşıma bir yere kadar, toplu taşıma alışkanlığı yayılsa bile bu sefer başka çileler çıkıyor çünkü 14.5 milyon insan minnacık bir alanda tıkış tıkış yaşıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Çözümü şehri boşaltmak
En aşağı 15 milyon insan yaşıyor. Doğal. Avrupa'da da bu nufusa yakın şehirler var fakat geneli şehir planlamasını çok iyi yaptığı için bu konuda rekabet edilebilir değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 3 yıl
Mahmutbey giseleri nasil yok? Aksam sabah fark etmiyor hep dolu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4543 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yandex, istanbul trafiği ve
4 etiket daha istanbul trafik yoğunluğu Web Siteleri Internet Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple, Çin’deki marka davasını kaybetti 3 yıl Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider 3 yıl Yeni nesil Macbook ilk izlenim videosu ön inceleme 3 yıl İnce metalik gövdeli Galaxy C5'in görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar 3 yıl General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor 3 yıl Siri'nin yaratıcıları yeni bir sanal asistan geliştirdi 3 yıl Windows 10 hakkında ilgi çekici rakamlar 3 yıl Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1 3 yıl YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor 3 yıl Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek 3 yıl Samsung Gear VR, konumlama için önemli bir ayrıntıya ihtiyaç duyuyor 3 yıl Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu 3 yıl Leicester City şampiyon oldu, web siteleri yavaşladı 3 yıl SoundCloud, Spotify’a rakip oluyor 3 yıl 25 yıllık Compaq LTE 5280 dizüstü ile McLaren arasındaki ilginç ilişki 3 yıl Samsung Galaxy Tab 4 bu yıl da devam edecek 3 yıl Yenilenen Apple Music WWDC 2016'da tanıtılacak 3 yıl Google sürücüsüz araç testleri için Chrysler ile anlaştı 3 yıl Aktivite takip özellikli analog saat Garmin Vivomove tanıtıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İstanbul trafiğinin sürücüleri çileden çıkaran noktaları Sonraki 270 milyon email hesabının çalındığı ortaya çıktı 3 yıl Avrupa, güneş enerjisinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı 3 yıl Devasa otonom drone organ nakliyatında kullanılacak 3 yıl Opera versiyonları, reklam engelleyici özelliği kazandı 3 yıl Asus ZenFone Max inceleme videosu "Pili bitmeyen telefon" 3 yıl Windows 10 Redstone güncellemesiyle gelecek yeni Başlat menüsü eleştiriliyor 3 yıl Nvidia ve Samsung barıştı 3 yıl Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet 3 yıl Shuttle, yüksek kapasiteli depolama seçenekleri sunan mini bilgisayarını tanıttı 3 yıl Meizu MX6 kasası sızdırıldı 3 yıl iMessage, Android tarafında mümkün olabilir mi? 3 yıl 10 yaşındaki çocuk Instagram'ı hackleyerek 10 bin dolar kazandı 3 yıl Google X kurucularından robotik profesörü Matsuoka artık Apple'da çalışacak 3 yıl Türkiye’nin en büyük Güneş Santrali hizmete giriyor 3 yıl Yerli otomobilde yerli yazılım kullanılacak 3 yıl Çin’de robot polisler işbaşı yapıyor 3 yıl Android 6.0 kullanımında büyük sıçrama 3 yıl AMOLED panel kullanımı bu yıl yüzde 40 artacak 3 yıl Bu 3 gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte yeni 'Dünya'ların tüm detayları 3 yıl Microsoft’tan IFTTT’ye rakip Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim