İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı

İstanbul, sabah saatlerinde yaşanan şiddetli yağışın ardından sele teslim oldu. Aşırı yağışın ardından ulaşım felç oldu. Şehrin genelinde kavşak ve viyadükler sular altında kalırken çok sayıda araç sulara gömüldü. Metro istasyonlarını ve otobüs duraklarını su bastı.

Yaşanan olaylar ile ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahip ve İBB Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda bulundu. Vasip Şahin saat 14.00'ten sonra yeni bir yağış beklendiğini ve akşam saatlerine kadar süreceğini söyledi. Vatandaşlardan trafiğe zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica etti.

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Kadir Topbaş ise açıklamalarında "Bir saatte metrekareye 65-110 kilogram yağış düştü. Toprak doyduğu için yağacak yağmur çukur bölgelere inebilir." dedi.

Avrasya Tüneli'nin giriş çıkışlarına su basması sonucu tek yönlü trafiğe kapatıldı. Gayrettepe, Bayrampaşa ve Aksaray metrolarında su baskını meydana geldi. Bir çok iş yeri ve iş hanını su bastı.





Metrekareye 65 Kilogram Yağış Düştü

İstanbul'un normal şartlarda Temmuz ayı yağış ortalaması metrekareye 30 kilogram iken bu sabah bir saat içerisinde metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Metrekareye ortalama 4 damacana yağmur yağdı.

Ulaştırma Bakanı: Yaşananlar Afet

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yaşananların bir afet olduğuna dikkat çekerken "Ulaşılamayan nokta yok. Ayrıca hasar tespit edilince zararlar karşılanacak." ifadesinde bulundu.

Meteroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'da 1 yılda yağan yağmurun dörtte biri son 12 saatte yağdı. Yağışlar Çarşamba akşamına kadar sürecek." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da çekilen sel görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz: