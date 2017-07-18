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İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı

İstanbul'da meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağış nedeniyle İstanbul'u su bastı, ulaşım kilitlendi. İşte sel görüntüleri ve yaşanan gelişmeler:
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı

 
İstanbul, sabah saatlerinde yaşanan şiddetli yağışın ardından sele teslim oldu. Aşırı yağışın ardından ulaşım felç oldu. Şehrin genelinde kavşak ve viyadükler sular altında kalırken çok sayıda araç sulara gömüldü. Metro istasyonlarını ve otobüs duraklarını su bastı.
 
 
Yaşanan olaylar ile ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahip ve İBB Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda bulundu. Vasip Şahin saat 14.00'ten sonra yeni bir yağış beklendiğini ve akşam saatlerine kadar süreceğini söyledi. Vatandaşlardan trafiğe zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica etti.
 
Ayrıca Bkz. "Google Haritalar rotanıza başlamak için en uygun saati gösteriyor"

Kadir Topbaş ise açıklamalarında "Bir saatte metrekareye 65-110 kilogram yağış düştü. Toprak doyduğu için yağacak yağmur çukur bölgelere inebilir." dedi.

 

Avrasya Tüneli'nin giriş çıkışlarına su basması sonucu tek yönlü trafiğe kapatıldı. Gayrettepe, Bayrampaşa ve Aksaray metrolarında su baskını meydana geldi. Bir çok iş yeri ve iş hanını su bastı.


Metrekareye 65 Kilogram Yağış Düştü

İstanbul'un normal şartlarda Temmuz ayı yağış ortalaması metrekareye 30 kilogram iken bu sabah bir saat içerisinde metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Metrekareye ortalama 4 damacana yağmur yağdı. 

Ulaştırma Bakanı: Yaşananlar Afet

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yaşananların bir afet olduğuna dikkat çekerken "Ulaşılamayan nokta yok. Ayrıca hasar tespit edilince zararlar karşılanacak." ifadesinde bulundu.

 
İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı
Tam Boyutta Gör
Canlı şimşek haritasında şimşekler böyle görüntülendi. Şimşekleri anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. 
 
Meteroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'da 1 yılda yağan yağmurun dörtte biri son 12 saatte yağdı. Yağışlar Çarşamba akşamına kadar sürecek." açıklamasında bulundu.
 
 
 
İstanbul'da çekilen sel görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz:
 

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WmGMD 1 yıl en beğenilen
Toprak doyduğu içinmiş.Toprak mı bıraktınız sanki
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strong mind strong body 1 yıl
İzmir'de olsa belediyenin hatası , İstanbul'da olunca doğal afet
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*siteci* 1 yıl
Ağaç kesip beton dikmeye devam.
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WB 1 yıl
Ulusaci kronikleri uzecek haber; Koln' de metro dahil su basmayan yer kamamis
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Mesudum 1 yıl

  • Yapılan mega projelerde kesilen ağaçların daha fazlasını diktik diyordu büyüklerimiz. istanbul'dan kesilip trakya'ya sakarya'ya bile dikseniz bozduğunuz dengenin bedelini ödetirsiniz vatandaşa.
  • yıllık yağışın çeyreği saatte yağdı demek, verilerle konuşmaya alışkın olmayan bünyelerde alerji yapabilir. ancak, bu konuşanların verdiği sayısal değerlerin güvenilirliği de şüpheli. çünkü sabıka dosyaları kabarık (kabataş, dolmabahçe camii...)
  • on yılda bir böyle yağış olursa normal diyenlerin başa getirdiği zihniyetin, 50 yılda bir olan ciddi deprem için dişe dokunur önlem almamış olmasına şaşırmıyorum.
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Habidin 1 yıl
Venedikliler bizi kıskanıyor
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proteo 1 yıl
Bu nasıl bir yaratıcılıktır arkadaş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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YüzüğüKayıpFrodo 1 yıl
Yağışlar normal. Hatta bundan daha kötüleri de olacaktır. Ekstrem olaylara göre altyapı yapılmadığından, günü kurtarmak için yapıldığından kaynaklanıyot. Ortada afet felan yok. 10 yılda bir bu yağış istanbula normaldir. 100 yılda bir olanlar hatta 500 yılda bir olanları inşallah görmeyiz. Görürsek unutamayız.
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MARCO 1 yıl
Su akar yolunu bulur
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saygılıinsan 1 yıl
Chp için okuyan kesim mi diyorlardi. Bu yakıştırmanin ne kadar saçma olduğunu bu konuda gördük. Herkes akp ye muhalefet. 1 yil içinde yağan yağmurun 4 te 1 i sadece 1 saat içinde yağdı 1 saat. Dünyada hangi ülke böyle bir yağıştan nasibini alamaz gösterin. Boş beleş insanlar toplanmış buraya. Popüler yorum sahiplerinin screenshot larini aldim. Gerekli konularda karşılarına kanıt olarak çıkaracağım.
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shadowtr 1 yıl
Siz de milletin giderek aptallaştığını düşünüyorsunuz ki konuyu damacanaya kadar indirgemişsiniz. Bu damacanalı haberi başka türlü yorumlamak mümkün değil.

Ama burası donanımhaber, milliyet.com değil.


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SEO-Uzmanı 1 yıl
Beraber Yüzdük Biz Bu Yollarda ! :)
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memoli156 1 yıl
Bu manzara sadece bu yağışa özel bir durum olsa kimsenin sesi çıkmayacak afet denilip geçilecek zaten. Ancak sürekli bu görüntüleri görüyoruz. Yağış miktarı mevsim normallerinin üstüne çıkmaya başladığında akşam haberlerinde alt geçitlerde serbest dalış izler olduk. Problem burada, İstanbul`da bu manzaraya alıştık. Yakında yağmur uyarısı yapıldığına, iş yerlerimize şişme botla gitmeye başlayacağız.
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black_flood 1 yıl memoli156
memoli156
Bu manzara sadece bu yağışa özel bir durum olsa kimsenin sesi çıkmayacak afet denilip geçilecek zaten. Ancak sürekli bu görüntüleri görüyoruz. Yağış miktarı mevsim normallerinin üstüne çıkmaya başladığında akşam haberlerinde alt geçitlerde serbest dalış izler olduk. Problem burada, İstanbul`da bu manzaraya alıştık. Yakında yağmur uyarısı yapıldığına, iş yerlerimize şişme botla gitmeye başlayacağız.

Alt yapı hadi yetersiz kabul ediyoruz peki İSTANBUL BOĞAZI niye taşıyor onu da açıklayın deniz taştı kara ile birleşmeyi de geçti 60 cm yukarı çıktı. eskiden de alt yapı yetersizdi ama deniz taşmıyordu bu denli.
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