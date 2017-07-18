İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı

İstanbul, sabah saatlerinde yaşanan şiddetli yağışın ardından sele teslim oldu. Aşırı yağışın ardından ulaşım felç oldu. Şehrin genelinde kavşak ve viyadükler sular altında kalırken çok sayıda araç sulara gömüldü. Metro istasyonlarını ve otobüs duraklarını su bastı.
Yaşanan olaylar ile ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahip ve İBB Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda bulundu. Vasip Şahin saat 14.00'ten sonra yeni bir yağış beklendiğini ve akşam saatlerine kadar süreceğini söyledi. Vatandaşlardan trafiğe zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica etti.
Kadir Topbaş ise açıklamalarında "Bir saatte metrekareye 65-110 kilogram yağış düştü. Toprak doyduğu için yağacak yağmur çukur bölgelere inebilir." dedi.
Avrasya Tüneli'nin giriş çıkışlarına su basması sonucu tek yönlü trafiğe kapatıldı. Gayrettepe, Bayrampaşa ve Aksaray metrolarında su baskını meydana geldi. Bir çok iş yeri ve iş hanını su bastı.
Metrekareye 65 Kilogram Yağış Düştü
İstanbul'un normal şartlarda Temmuz ayı yağış ortalaması metrekareye 30 kilogram iken bu sabah bir saat içerisinde metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Metrekareye ortalama 4 damacana yağmur yağdı.
Ulaştırma Bakanı: Yaşananlar Afet
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yaşananların bir afet olduğuna dikkat çekerken "Ulaşılamayan nokta yok. Ayrıca hasar tespit edilince zararlar karşılanacak." ifadesinde bulundu.
Canlı şimşek haritasında şimşekler böyle görüntülendi. Şimşekleri anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.
Meteroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'da 1 yılda yağan yağmurun dörtte biri son 12 saatte yağdı. Yağışlar Çarşamba akşamına kadar sürecek." açıklamasında bulundu.
İstanbul'da çekilen sel görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz:
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Ama burası donanımhaber, milliyet.com değil.
Alt yapı hadi yetersiz kabul ediyoruz peki İSTANBUL BOĞAZI niye taşıyor onu da açıklayın deniz taştı kara ile birleşmeyi de geçti 60 cm yukarı çıktı. eskiden de alt yapı yetersizdi ama deniz taşmıyordu bu denli.
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