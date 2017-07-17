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Google Haritalar rotanıza başlamak için en uygun saati gösteriyor

Google Haritalar, oluşturduğunuz rotanın hangi vakitte ne kadar süreceğini gösteriyor. Böylelikle yola çıkmanız gereken vakti daha doğru şekilde belirleyeceksiniz.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google Haritalar rotanıza başlamak için en uygun saati gösteriyor
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Google Haritalar uygulaması her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Sessiz sedasız küçük yenilikler eklenen uygulamaya bu defa önemli bir özellik eklendi. Uygulama, rotanızın hangi vakitte ne kadar süreceğini gösteriyor. Bunun bir benzeri olarak restoranların doluluk oranı Google arama sonuçlarında vakit vakit gösteriliyordu.
 
Ayrıca Bkz. "Sıra onda: Google Earth'e hikaye özelliği geliyor"

Yeni özellik şimdilik sadece Android platformunda kullanılabiliyor. Haritalar uygulamasından bir rota oluşturup rota bilgilerine bakıldığı zaman dikey çubuklar halinde rota süresi görülüyor. Çubukların uzunluğu oluşturduğunuz rotanın yakın zamandaki toplam seyahat süresine göre değişiyor.

 

 

Şimdilik pek hassas çalışmıyor. Örneğin soldaki ekran görüntüsüne bakıldığı zaman yarım saat önce veya sonra ayrılmanın rota hızına %50 daha fazla etkisi olacağı söyleniyor. Oysaki o vakitlerde rota oluşturduğumuzda yine trafik vardı ve aynı varış süresini hesapladı. Özellik yeni olduğu için trafik verileri detaylı işlenmemiş olabilir. İlerleyen günlerde daha işlevsel çalışması muhtemel.

 
 
Vakitlere göre rota süresi tahmini özelliği şimdilik sadece Android platformunda kullanılabiliyor. iOS ve diğer platformlara ne zaman geleceği bilinmiyor.
 

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ardaalisahin 1 yıl
Bende konum servisleri acik,bayagi bilgi veriyor google.Avmye gidince alisveris dizini cikiyor,havalimanina gidince online check in yapilmis ucus barkodunu gosteriyor,eve giderken hangi yolun tikali olacagini,toplu ulasim kullaniyorsam eve varmak icin son otobus saatine kadar soyluyor.Ulkemizde de bayagi kullanisli oldu cidden benim cok isime yariyor.
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symbiat 1 yıl
sabah tem'e 10dk ile 5dk farklı zamanlarda girmek gideceğiniz yere 30-60dk arası farklı zamanlarda varmnıza neden oluyor. gelde istanbul da adam gibi rota süresi hesapla. bide rota süresinde sürekli kalanı görüyoruz uygulamada, oysaki yolda trafik yüzünden kyabedilen zamanı ayrıca hesaplasa idi daha güzel bir istatistik çıkabilirdi, yada o özellik varda ben bilmiyorum...
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ozmenakif 1 yıl
Çok güzel ve faydalı bir iş yapmışlar. Adamsın Google
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Kerim5100 1 yıl
Türkiye'de tıkırında çalışırsa bu iş olmuş demektir :D
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yahyaardadur 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Türkiye'de tıkırında çalışırsa bu iş olmuş demektir :D

Çoğu yerde düzgün çalışmayabilir çünkü (farz-ı misal) ''15:30 ile 16:00 arası yollar yeşil gözüküyor varacağınız yere 15 dakikada varabilirsiniz '' gibi bir mesajı senin ile birlikte en az 5.000 kişi görüyor


(rakamlar sallamadır)
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