Google Haritalar rotanıza başlamak için en uygun saati gösteriyor

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Google Haritalar uygulaması her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Sessiz sedasız küçük yenilikler eklenen uygulamaya bu defa önemli bir özellik eklendi. Uygulama, rotanızın hangi vakitte ne kadar süreceğini gösteriyor. Bunun bir benzeri olarak restoranların doluluk oranı Google arama sonuçlarında vakit vakit gösteriliyordu.

Ayrıca Bkz.

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Yeni özellik şimdilik sadece Android platformunda kullanılabiliyor. Haritalar uygulamasından bir rota oluşturup rota bilgilerine bakıldığı zaman dikey çubuklar halinde rota süresi görülüyor. Çubukların uzunluğu oluşturduğunuz rotanın yakın zamandaki toplam seyahat süresine göre değişiyor.

Şimdilik pek hassas çalışmıyor. Örneğin soldaki ekran görüntüsüne bakıldığı zaman yarım saat önce veya sonra ayrılmanın rota hızına %50 daha fazla etkisi olacağı söyleniyor. Oysaki o vakitlerde rota oluşturduğumuzda yine trafik vardı ve aynı varış süresini hesapladı. Özellik yeni olduğu için trafik verileri detaylı işlenmemiş olabilir. İlerleyen günlerde daha işlevsel çalışması muhtemel.

Vakitlere göre rota süresi tahmini özelliği şimdilik sadece Android platformunda kullanılabiliyor. iOS ve diğer platformlara ne zaman geleceği bilinmiyor.