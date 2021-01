İşte 2020'nin en çok indirilen mobil oyunları

Tam Boyutta Gör

Teknoloji ve oyun sektöründen geride bıraktığımız 2020 yılıyla ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Mobil araştırma firması Apptopia, 2020'nin en çok indirilen ve en çok kazanan mobil oyunlarıyla ilgili verilerini paylaştı. Apptopia'nın verilerine göre yılın kralı Among Us oldu.

İlginizi Çekebilir

Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı

Dünya genelinde 261 milyon indirmeye sahip olan Among Us; PUBG, Roblox ve Subway Surfers popüler yapımları önemli farklarla geride bırakmayı başarmış. Ancak elde edilen gelirlere baktığımızda Among Us'ın ilk 10'da yer alamadığını görüyoruz. Among Us'ta para harcanak çok fazla şey olmadığı için oyun gelir konusunda geride kalıyor.

Among Us ilk olarak Haziran 2018'de iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyun daha sonra Kasım 2018'de de 5 dolarlık fiyat etiketiyle PC'ye geldi. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz 2020 yazına kadar Among Us'ı neredeyse kimse tanımıyordu. Yani iki buçuk yıllık bir oyun bir anda ortaya çıkıp aniden tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladı ve 2020'ye damgasını vurdu.

Apptopia'nın yayınladığı veriler iOS ve Android platformları için tüm dünyayı kapsayacak şekilde alınmış. Ancak Çin'de sadece iOS'e ait veriler var. Çin'deki Android verileri de dahil olsaydı tablo muhtemelen biraz daha farklı görünecekti.

Son olarak verilerde, lite versiyonu olan uygulamaların da normal uygulamalarla bir değerlendirildiği belirtilmiş.

2020'nin en çok indirilen oyunları (Dünya geneli)

Among Us -- 264 milyon

Subway Surfers -- 227 milyon

Garena Free Fire -- 218 milyon

PUBG -- 175 milyon

Gardenscapes -- 171 milyon

Roblox -- 158 milyon

Hunter Assassin -- 155 milyon

Tiles Hop -- 151 milyon

Join Clash -- 149 milyon

Brain Test -- 138 milyon

2020'nin en çok gelir elde eden oyunları (Dünya geneli)

PUBG -- 1,1 milyar dolar

Arena of Valor -- 947 milyon dolar

Pokemon GO -- 757 milyon dolar

Monster Strike -- 687 milyon dolar

Gardenscapes -- 553 milyon dolar

Coin Master -- 526 milyon dolar

Fate Grand Order -- 519 milyon dolar

Roblox -- 487 milyon dolar

Homescapes -- 469 milyon dolar

Westward Journey -- 468 milyon dolar

https://www.theverge.com/2021/1/8/22221075/among-us-2020-most-downloaded-mobile-game

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.