İşte 2020'nin en çok indirilen mobil oyunları

Teknoloji ve oyun sektöründen geride bıraktığımız 2020 yılıyla ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Mobil araştırma firması Apptopia, 2020'nin en çok indirilen ve en çok kazanan mobil oyunlarıyla ilgili verilerini paylaştı. Apptopia'nın verilerine göre yılın kralı Among Us oldu.İlginizi Çekebilir Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı
Dünya genelinde 261 milyon indirmeye sahip olan Among Us; PUBG, Roblox ve Subway Surfers popüler yapımları önemli farklarla geride bırakmayı başarmış. Ancak elde edilen gelirlere baktığımızda Among Us'ın ilk 10'da yer alamadığını görüyoruz. Among Us'ta para harcanak çok fazla şey olmadığı için oyun gelir konusunda geride kalıyor.
Among Us ilk olarak Haziran 2018'de iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyun daha sonra Kasım 2018'de de 5 dolarlık fiyat etiketiyle PC'ye geldi. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz 2020 yazına kadar Among Us'ı neredeyse kimse tanımıyordu. Yani iki buçuk yıllık bir oyun bir anda ortaya çıkıp aniden tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladı ve 2020'ye damgasını vurdu.
Apptopia'nın yayınladığı veriler iOS ve Android platformları için tüm dünyayı kapsayacak şekilde alınmış. Ancak Çin'de sadece iOS'e ait veriler var. Çin'deki Android verileri de dahil olsaydı tablo muhtemelen biraz daha farklı görünecekti.
Son olarak verilerde, lite versiyonu olan uygulamaların da normal uygulamalarla bir değerlendirildiği belirtilmiş.
2020'nin en çok indirilen oyunları (Dünya geneli)
- Among Us -- 264 milyon
- Subway Surfers -- 227 milyon
- Garena Free Fire -- 218 milyon
- PUBG -- 175 milyon
- Gardenscapes -- 171 milyon
- Roblox -- 158 milyon
- Hunter Assassin -- 155 milyon
- Tiles Hop -- 151 milyon
- Join Clash -- 149 milyon
- Brain Test -- 138 milyon
2020'nin en çok gelir elde eden oyunları (Dünya geneli)
- PUBG -- 1,1 milyar dolar
- Arena of Valor -- 947 milyon dolar
- Pokemon GO -- 757 milyon dolar
- Monster Strike -- 687 milyon dolar
- Gardenscapes -- 553 milyon dolar
- Coin Master -- 526 milyon dolar
- Fate Grand Order -- 519 milyon dolar
- Roblox -- 487 milyon dolar
- Homescapes -- 469 milyon dolar
- Westward Journey -- 468 milyon dolar
https://www.theverge.com/2021/1/8/22221075/among-us-2020-most-downloaded-mobile-game Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
ayrıca bence de liste palavra inanma. dış güçlerin oyunu bunlar