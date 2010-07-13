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İşte Asus'un en hızlı GeForce GTX 460 modeli: DirectCU TOP Edition

8 yıl
19,9b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor. DirectCU serisiyle özel tasarımlı modellere ağırlık veren firmanın yeni modeli, aynı zamanda kendi ürün gamı içerisindeki en hızlı model olma unvanını da taşıyor. ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 kod adını taşıyan ekran kartı, 675MHz'de çalışan referans modelden farklı olarak 775MHz'e çıkartılan grafik işlemci hızı ve kartı %20 daha serin tuttuğu belirtilen özel soğutucusu ile öne çıkıyor.

Grafik işlem birimiyle birlikte paralel işlemci ve bellek saat hızları da arttırılarak sırasıyla 1550MHz ve 4000MHz'e çıkartılan ekran kartı, 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Yarış otomobillerinden esinlenilerek hazırlanan özel soğutucusu ile görünüm anlamında da dikkat çekici olan ekran kartı, her biri 8mm kalınlığında olan ve doğrudan GPU ile temas kuran üç adet ısı borusunun desteklediği özel soğutucusu ile referans tasarıma kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör kurulumları içinse 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartının fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Türkiye fiyatı da dünyanın en pahalısı olur :)))
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El Mukteda 8 yıl

DH Misafiri

Türkiye fiyatı da dünyanın en pahalısı olur :)))

zaten asus olduğu için diğer markaların referans tasarımlarından pahalıya satılıyor bir de özel soğutma, düşünün artık en az 100 lira fazla olur.
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DH Misafiri 8 yıl
bu kart gelmıcekmı turkıyeye beklemekten bıktım biri aydınlatsa cok guzel olcak :)
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DH Misafiri 8 yıl
ne zaman çıkacakmış bu kart
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Cannibal Butcher 8 yıl
Arkadaşlar maddi durumunuz iyiyse Asus Mars II'yi bekleyin bunun yerine
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DH Misafiri 8 yıl
ne zaman çıkacakmış bu kart
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dennjS 8 yıl
@mehmetgirgin
sen en az 3-4 gpu fanlarıyla takılıyosun sanırım :D
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Guest-19232E7C9 8 yıl
Fiyatı yine pahalı olacak gibi.
Asus hep böyle.

Bunun yerine özel tasarımlı Gigabyte ya da Zotac alınabilir.
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mehmetgirgin 8 yıl
o tek fan yetecek mi ona
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Batuist 8 yıl
şimdiye dek haberlerde gördüğüm en iyi gtx460...
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spankman 8 yıl
Soğutucu çift slot heralde dimi?
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damn2u 8 yıl
Overclock versiyon olduğunu varsayarsak birde Asus ismi ile 600 TL'den aşağı olmaz heralde bu kart, fiyatı düşerse en alınabilir kart olur ama.
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