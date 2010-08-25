İşte Honda Jazz Hybrid'den ilk görüntüler

Japon otomobil devi Honda, yaklaşmakta olan Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı yeni modellere ait detayları açıklamaya başladı. İşte o modellerden biri olması beklenen Jazz Hybrid nihayet gün ışığına çıktı. Tasarım olarak mevcut Jazz modeline göre bazı farklılıklar içeren otomobilin teknik alt yapısı ise Insight modeliyle büyük benzerlikler taşıyor.

1.3-litre hacmindeki dört silindirli i-VTEC motorla birlikte Insight modelindeki elektrik motorunun bir araya getirildiği Jazz Hybrid, düşük hızlı seyir halinde elektrik motoruyla yol alabiliyor. Yakıt tüketimine ve CO2 emisyon değerlerine yönelik rakamlar henüz açıklanmasa da tahminler yeni otomobilin Km'de 100 gram CO2 salacağı yönünde.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hibrit motor teknolojisine sahip olan Honda Jazz Hybrid, tasarım anlamında mevcut Jazz modeline göre bazı farklılıklar içeriyor. Yeni bir ön ızgaraya, revize edilmiş lambalara ve farklı tamponlara sahip olan araç ile birlikte Avrupalı Jazz için ilk defa opsiyonel seçenek listesinde deri iç döşemeye yer verileceği bildiriliyor.

Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan Honda Jazz Hybrid'in Japonya pazarında önümüzdeki Ekim ayı ile birlikte 19 bin ile 20 bin dolar arası bir fiyatla satışa sunulacak.