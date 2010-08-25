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İşte Honda Jazz Hybrid'den ilk görüntüler

8 yıl
10,1b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Honda Jazz Hybrid'den ilk görüntüler
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Japon otomobil devi Honda, yaklaşmakta olan Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı yeni modellere ait detayları açıklamaya başladı. İşte o modellerden biri olması beklenen Jazz Hybrid nihayet gün ışığına çıktı. Tasarım olarak mevcut Jazz modeline göre bazı farklılıklar içeren otomobilin teknik alt yapısı ise Insight modeliyle büyük benzerlikler taşıyor.

1.3-litre hacmindeki dört silindirli i-VTEC motorla birlikte Insight modelindeki elektrik motorunun bir araya getirildiği Jazz Hybrid, düşük hızlı seyir halinde elektrik motoruyla yol alabiliyor. Yakıt tüketimine ve CO2 emisyon değerlerine yönelik rakamlar henüz açıklanmasa da tahminler yeni otomobilin Km'de 100 gram CO2 salacağı yönünde.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hibrit motor teknolojisine sahip olan Honda Jazz Hybrid, tasarım anlamında mevcut Jazz modeline göre bazı farklılıklar içeriyor. Yeni bir ön ızgaraya, revize edilmiş lambalara ve farklı tamponlara sahip olan araç ile birlikte Avrupalı Jazz için ilk defa opsiyonel seçenek listesinde deri iç döşemeye yer verileceği bildiriliyor.

Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan Honda Jazz Hybrid'in Japonya pazarında önümüzdeki Ekim ayı ile birlikte 19 bin ile 20 bin dolar arası bir fiyatla satışa sunulacak.

İşte Honda Jazz Hybrid'den ilk görüntüler
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gun 8 yıl
denemeyim
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can206 8 yıl
Selam

Bugün, başka bir işim nedeniyle Honda Türkiye Genel Müdürü Ahmet Mümtaz beyle uzun bir görüşme yapma fırsatım oldu. Olmuşken de Jazz'ın geleceğiyle ilgili bir kaç soru sordum. Güzel haberler verdi. Şöyle ki, ilk olarak Jazz'ın ne zaman makyajlanacağını sordum. "Makyajlanmayacak" dedi. Önümüzdeki yıl makyajlı Jazz yerine Hybrid Jazz geliyormuş. Ben tabii çok sevindim. Hemen otomatik şanzımanını sordum, zira i-shift''le başım hoş değil. "Merak etmeyin, Hybrid Civic'te olduğu gibi CVT olacak" dedi. Kasasında herhangi bir yenilik olup olmayacağını sordum, olmayacakmış, yani yeni nesil Jazz görünümünde olacakmış. Süper yani.

En sonunda da "ya, her şey iyi güzel de, çok pahalı olur herhalde.." diye yakınacak oldum. O konuda da iyi gelişmeler var. AKP İstanbul Milletvekili Selim Soyar, çevrecilik açısından hybrid araçların teşvik edilmesi, vergiden muaf olması vs. konularında bir yasa önerisi vermiş, TBMM alt komisyonunda görüşülüp kabul edilmiş, önümüzdeki ay üst komisyondan geçip meclise sevk edilecekmiş, "kesin çıkar" dedi müdür bey. Haliyle fiyatı yaklaşık % 20 ucuz olacakmış, 40-45 bin lira arası diye tahminde bulundu. Son olarak bir şey daha söyledi ama ne demek istedi, tam olarak anlayamadım: "Takvime baksana, bugün ayın kaçıymış?" diye sordu. Artık bilemedim neydi derdi...

ALINTIDIR.jazzcikardesler.com
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sotoxs 8 yıl
tasarım da ufak değişikliklerle işlevseliği Türkiyeye uygun hale getir bursada üret tüp hatta hidrojenli. geleceğin otoları monoblok olacak, uzun yıllar önce söylediğimde tuhaf gelmişti bu fikir.
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korsanzeki168 8 yıl
jazz birz zor satar türkiye cografyasında fiyatı yüksek tüketimde okadar düşük degil
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omerf 8 yıl
korsanzeki168

jazz birz zor satar türkiye cografyasında fiyatı yüksek tüketimde okadar düşük degil


1.4 100 beygir motor ve şehiriçi fabrika verisi 6.6 litre.

Bu tüketim düşük değil mi?

Hybrid'i bundanda az yakıcağına göre.

Bildiğim kadarıyla

Benzinli motor:
1.3 L LDA series I4 1339 cc 8-valve SOHC i-VTEC
98 hp (73 kW) @ 5800 rpm
123 lb·ft (167 N·m) @ 1000–1700 rpm

Elektrikli motor: Fırçasız DC motor
13 hp (9.7 kW) @ 1500 rpm
58 lb·ft (79 N·m) @ 1000 rpm


Yakıt tüketimine gelince, 70 mpg ortalama tüketimden bahsedilmiş. Bu 3,3 litre / 100 km (veya bir litreyle 30 km) demek.
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gun 8 yıl
CO2 benzinini yakarak çıkan bir değer dolayısıyla ne kadar yakarsa araç o kadar CO2 salar kısaca birbirine çoğunlukla bağlı şeyler.
Birde 493 beygirlik aracın o değer vermesine imkan yok 100'ün altına inebilen sadece hibritler var. 1.6'ların çoğu 140-160 arası değişir.
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abavf 8 yıl

gun

CO2 benzinini yakarak çıkan bir değer dolayısıyla ne kadar yakarsa araç o kadar CO2 salar kısaca birbirine çoğunlukla bağlı şeyler.

Birde 493 beygirlik aracın o değer vermesine imkan yok 100'ün altına inebilen sadece hibritler var. 1.6'ların çoğu 140-160 arası değişir.


km de 100 gr veya 140 gr fazla değil mi. Araç km de zaten 70 gram benzin yakıyor 100 gram gaz nasıl çıkar. Ki su buharı ve diğer gazlar da çabası.
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ULYSES 8 yıl
Bizde tasarruflu ve çevreye zararlı olmayan arabaların vergisi yüksek olur. Bunu 50 den aşağı satamazlar Türkiyede. Tabi getirirlerse.
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_Pulse_ 8 yıl
civic hybrit 109 g/km ,bunda 100 g/km acaba aynı motorlarmı? tamamen aynı ise 95+20 = 115hp motor gücü var (civic hybrit fiyat kısmında motor 1.4 lt ama honda.com.tr/... linkteki tanıtımda motor 1.3 lt olarak görünüyor ilginç)
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can206 8 yıl
Bence süper görünüyor.ön ızgara gümüş olmuş.aynı civic hb deki gibi. Tipini beğenmeyenler için söylenecek bir şey yok.zevkler ve renler tartışılmaz.
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huxi20 8 yıl
493 bg lik 918 in motoro 70 gr co2 veriyor. 1.3 lt lik motora 100 gr çok fazla değil mi. teknoloji farkı bu kadar mı fazla. ve böyle olduktan sonra hibrit olmasının ne önemi var.
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orjSin 8 yıl
bana bunlarla gel be honda :D jazz ı hiç beğenmeyen arkadaş bide mugen versiyonunu gör öyle konuş bence hacı :D
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tolgacem 8 yıl
su co2 emisyon deerlerinide nie yazıolar merak ediyorm..

hiç umrumda deil. araba yakmasında istiosa arkadan baca gibi duman karbondioksit cıksın... dunya benim cebimi dusunmuo ben dunyayımı dusuncem.. 1 arabadan dunya yıkılmaz



bunun vtec motorada tup taktınmı

hybrid lpg olur tassarruf manyagı olur
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Zyx 8 yıl
türkiyede de 19-20 bin dolar olsa ya 40 bin tl den aşağı olacağını sanmam
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musch-lee 8 yıl

Zyx

türkiyede de 19-20 bin dolar olsa ya 40 bin tl den aşağı olacağını sanmam

40 BİNİ GEÇER 50 Yİ RAHAT BULUR
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TELESCOPE 8 yıl
40.00 /50.00 tl arasında bile pahalı bence .
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