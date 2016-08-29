Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti

Lada Samara dendiği zaman akan sular durur. 90'lı yıllarda ülkemizde çok satan otomobiller arasındaydı. Niva modelini anlatmaya bile gerek yok. Peki LADA gelecekte nasıl otomobiller sunacak ?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,7b
1
62
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lada Samara temsil ettiği ekolün en önemli özelliklerinden biri olarak, kış mevsiminde evinizin sıcaklığını yollara taşıyan müthiş ısıtmasıyla hafızalarda yer etmiş otomobillerden biriydi. 90'lı yıllarda ülkemizde de çok satan modelin yanında off-road kabiliyetiyle dikkat çeken Niva modelinin de meraklısı için yeri ve önemi ayrıydı.
Faaliyetlerine Reanult-Nissan ortaklığı altında devam eden LADA, gelecekte sunacağı modeller için kapalı kapılar ardında sıkı bir çalışma yürütüyor. Mercedes ve Volvo'nun eski tasarımcısı Briton Steve'in önderliğinde ilerleyen şirket, Moskova Otomobil Fuarı'nda, XCODE isimli yeni konsept SUV'nin tanıtımını gerçekleştirdi.
LADA'nın yeni nesil tasarım dilinin devamı niteliğinde olan konsept, Nissan Juke ve Dacia Duster'ın üzerinde yükseldiği B0 mimarisini temel alıyor. Aracın boyutları, temel teknik özellikleri ve diğer detayları hakkında çok fazla bilgi verilmezken, motor seçeneklerinin arasında turboşarj opsiyonu olacağı ve 4x4 alternatifinin sağlanacağı bildiriliyor.
XCODE agresif görünen ön tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, arka bölümün genel görünümü ise akıllara Nissan Juke'u getirmiyor değil. Modern teknolojilerle donatılan aracın, 10-inç boyutunda dokunmatik ekranla geleceği bildiriliyor. Ayrıca kullanıcılar, akıllı telefon uygulamasıyla aracı çalıştıracak, belli özelliklerini komuta edebilecekler.
LADA XCODE'un yollara çıkacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
orientem 3 yıl en beğenilen
Her şey bununla başladı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merdomable 3 yıl apodur
apodur

Bu araba Türkiye'de Türkler tarafından yapılmış olsaydı eğer yorumlar şöyle başlardı:
"Çöp, Çöp, Çöp"

Nerdesini çöp'cüler ?

Mesleğim çöpçülük ben yardımcı olayım?
apodurBu araba Türkiye'de Türkler tarafından yapılmış olsaydı eğer yorumlar şöyle başlardı:"Çöp, Çöp, Çöp"Nerdesini ç...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oneyy1905 3 yıl
Arka farlar Juke'dan ziyade Ford Focus terk gibi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar lada otoyu uzun zamandır bekliyorum inşallah 2017 nin ortalarında gelir diye ümit ediyorum lada gönlümüzde ve zihnimizde yer eden bir marka
yeni cıkan modeller beni heyecanlandırıyor eminim bir süre sonra yollarda lada otomobilleri göreceğiz bir yandanda kafamı kurcalayan şeyler var lada renoult ile ortaklığı varrenoult ise nissan vs markalarla ortaklığı var ladayı bu ülkeye kolay kolay getirtmezler diye düşünüyorum bir yandanda bir babayiğit gidip otovaz ile anlaşıp ladayı ülkemize getirebilir diye düşünüyorum sizin anlayacağı ikilem hatta üçlemdeyim bizle icin hayırlısı olur inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakiiin 3 yıl
25 bin olacak diye pazarlanır, 45 bine satılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 3 yıl
Bir niva değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl
Toplama pc gibi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Tasarım çok şık. Bir de Türkiye piyasasına çıksa da fiyatlarını görsek. Lada Vesta geldi gelecek derken uygun fiyatlı araç hayallerimiz sularda yüzüyor 😂
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
destinati0n 3 yıl
Tasarımı beğendim zaten adam kendini arka stop lambasından belli etmiş. Merso volvo karışımı gibi bir şey olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BorgaXxX 3 yıl
Valla helal olsun. Çin'e de Rusya'ya da. Bir şekilde iyi kötü otomobil sektöründe kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Hele Çin 3 tekerlekli tek silindirli motorsiklet motorlu araçlardan sonra artık şasi ve motoru alfa romeo gibi firmalardan alarak kaportayı kendi tasarlayıp satmaya başladı ve bu gelen gelirlerle de daha fazla sektör yatırımı yaparak büyüyorlar. Bizde de olsa keşke böyle şeyler. Bizim ne eksiğimiz var ki ? Başlayalım bir yerden, gerekirse bizde en başta hazır motor ve şasi alalım ne fark eder. Bir şekilde yıllar geçtikçe kendimizi geliştirir daha gelişmiş bir ar-ge'nin önü açılır.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl BorgaXxX
80 bin liralık arabadan kdv+ötv ile 100 bin lira kazanan devlet ne yatırımı yapacak?
Arabayı yapandan çok kazanıyor devletimiz, niye uğraşsın.
3 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dukkha 3 yıl
Stoplar Focus adeta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isem 3 yıl
Camlarını Bursa'da Ortakçı cam yapsın, tasarımını Kore, mikroişlemciler amerikan malı, digital ekran Çin den ondan sonra yapıştır Lada amblemini Rus malı de.Yerlerse...Putin işte Rus halkını yiyo(!)...Yazıklar olsun.. Kapatın hemen firmayı...Tüh tüh tüh....(!)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 3 yıl
Herkes bir şeye benzetiyor,
Çok haklısınız, elinize bir kalem kağıt verseler bir araba çizersiniz ki hiç bir şeye benzemez..!
Bu saatten sonra tüm araçlar birbirine benzemek zorunda, atılımı tipiyle değil dayanıklılığı ve konforu ile atmaları lazım.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 3 yıl yhackup
yhackup
Herkes bir şeye benzetiyor,
Çok haklısınız, elinize bir kalem kağıt verseler bir araba çizersiniz ki hiç bir şeye benzemez..!
Bu saatten sonra tüm araçlar birbirine benzemek zorunda, atılımı tipiyle değil dayanıklılığı ve konforu ile atmaları lazım.

Eline sağlık arkadaşım. Bir tane kafası çalışan adam çıkıp şunu söyleyebildi sonunda. Ulan otomobil işte neye benzeyecek başka ? Bunları tasarlayanlar uzaydan mı geliyorlar ? Eski bir otomobil gördüğümüzde kaç model olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz değil mi ? Nasıl edebiliyoruz peki? Çünkü o zamanki trendler ne ise, araç da ona benziyor da ondan ? Kalitesinin kötü olacağını düşünüp alay edenlere söylüyorum, nasıl ki ortalama araçlarının tümü (Renault, Hyundai, Ford, Kia, Peugeot vs) siz çok farklı zannetseniz de üç aşağı beş yukarı aynı kalitedeler, bu da onlarla aynı ya da sizin güzel hatırınız için bir tık aşağıda, Duster ayarında falan olacaktır. Siz elalemin uğraşıp, özenip yaptığı araçlarla uğraşmayı bırakın da, bizim ülke olarak bir markamız yok ya onu düşünün. Keşke biz de birilerinden tasarım çalıp araç yapabilsek.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 3 yıl
Şu ok başı stop lambalarından nefret etmeye başladım. Çok çirkin bence, nal gibi yanması gereken lamba minnacık yanıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 3 yıl
tasarım müthiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18727 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
konsept, lada ve
9 etiket daha lada samara lada niva lada xcode moskova otomobil fuarı lada otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu 3 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 3 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 3 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 3 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 3 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 3 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası 3 yıl HTC One A9s geliyor 3 yıl Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak 3 yıl Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın 3 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın teknik özellikleri sızdırıldı 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor 3 yıl iPhone 7, 7 Eylül’de tanıtılıyor! 3 yıl Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti 3 yıl Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor 3 yıl Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü 3 yıl Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı 3 yıl Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi 3 yıl Google Fiber rüyası sona mı eriyor? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti Sonraki Sebze ve meyveler genetik modifikasyona uğramadan önce nasıl görünüyordu? 3 yıl Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu 3 yıl Samsung Galaxy A serisi yeni yıla hazırlanıyor 3 yıl Snapchat büyümesine devam ediyor 3 yıl Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti 3 yıl Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler 3 yıl Herkes kod yazmayı öğrenebilir "özel röportaj" 3 yıl Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf 3 yıl MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor 3 yıl Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı 3 yıl Belçikalı öğretmenden muhteşem Pokemon Go uyarlaması 3 yıl iPhone 6 SE'ye ait olduğu iddia edilen test sonuçları yayınlandı 3 yıl Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri 3 yıl Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak 3 yıl Singapur sokakları ilk sürücüsüz taksilere ev sahipliği yapıyor 3 yıl Opera’nın senkronizasyon servisine siber saldırı 3 yıl Archos’dan yeni Helium akıllı telefonlar 3 yıl Intel’den 3D NAND SSD ürünleri 3 yıl Uber'deki düşüş devam ediyor: Zarar 1.27 milyar dolar 3 yıl Microsoft HoloLens'i denedik "İlk izlenim" inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim