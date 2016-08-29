İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti

Lada Samara temsil ettiği ekolün en önemli özelliklerinden biri olarak, kış mevsiminde evinizin sıcaklığını yollara taşıyan müthiş ısıtmasıyla hafızalarda yer etmiş otomobillerden biriydi. 90'lı yıllarda ülkemizde de çok satan modelin yanında off-road kabiliyetiyle dikkat çeken Niva modelinin de meraklısı için yeri ve önemi ayrıydı.

Faaliyetlerine Reanult-Nissan ortaklığı altında devam eden LADA, gelecekte sunacağı modeller için kapalı kapılar ardında sıkı bir çalışma yürütüyor. Mercedes ve Volvo'nun eski tasarımcısı Briton Steve'in önderliğinde ilerleyen şirket, Moskova Otomobil Fuarı'nda, XCODE isimli yeni konsept SUV'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

LADA'nın yeni nesil tasarım dilinin devamı niteliğinde olan konsept, Nissan Juke ve Dacia Duster'ın üzerinde yükseldiği B0 mimarisini temel alıyor. Aracın boyutları, temel teknik özellikleri ve diğer detayları hakkında çok fazla bilgi verilmezken, motor seçeneklerinin arasında turboşarj opsiyonu olacağı ve 4x4 alternatifinin sağlanacağı bildiriliyor.

XCODE agresif görünen ön tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, arka bölümün genel görünümü ise akıllara Nissan Juke'u getirmiyor değil. Modern teknolojilerle donatılan aracın, 10-inç boyutunda dokunmatik ekranla geleceği bildiriliyor. Ayrıca kullanıcılar, akıllı telefon uygulamasıyla aracı çalıştıracak, belli özelliklerini komuta edebilecekler.

LADA XCODE'un yollara çıkacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.