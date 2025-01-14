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    Anlık Bildirim

    Tesla, Berlin fabrikasında yeni Model Y'nin üretimine başladı

    Tesla, yeni Model Y "Juniper"in Berlin Gigafactory'de üretime başladığını doğruladı ancak henüz siparişleri açmadı.                                             
    Tesla, Berlin fabrikasında yeni Model Y'nin üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, yeni Model Y "Juniper"in Berlin Gigafactory'de üretime başladığını doğruladı ancak henüz siparişleri açmadı.

    Önümüzdeki haftalarda siparişlerin açılması bekleniyor

    Tesla geçen hafta Çin'de yeni Model Y'yi tanıttı ve Tesla'nın Şanghay fabrikasından aracı tedarik ettiği bazı pazarlarda sipariş almaya başladı. Şimdi de Berlin'de üretime başlayan Tesla, henüz Avrupa ve ABD'de sipariş almaya başlamadı. Önümüzdeki haftalarda siparişlerin açılması bekleniyor.

    Tesla şu anda Almanya'da Model Y'yi 44.990 euro ile 54.990 euro arasında değişen fiyatlarla satıyor. Yeni versiyonun biraz daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

    Tesla'nın Almanya'daki satışları 2024'te bir önceki seneye göre %41, Avrupa'da ise %10 düştü. Yenilenmiş Model Y'nin satışları tekrardan arttırması bekleniyor. 

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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 22 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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