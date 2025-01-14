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Tam Boyutta Gör Tesla, yeni Model Y "Juniper"in Berlin Gigafactory'de üretime başladığını doğruladı ancak henüz siparişleri açmadı.

Önümüzdeki haftalarda siparişlerin açılması bekleniyor

Tesla geçen hafta Çin'de yeni Model Y'yi tanıttı ve Tesla'nın Şanghay fabrikasından aracı tedarik ettiği bazı pazarlarda sipariş almaya başladı. Şimdi de Berlin'de üretime başlayan Tesla, henüz Avrupa ve ABD'de sipariş almaya başlamadı. Önümüzdeki haftalarda siparişlerin açılması bekleniyor.

Yeni Tesla Model Y Çin'de satışta! İşte tasarımı ve özellikleri 4 gün önce eklendi

Tesla şu anda Almanya'da Model Y'yi 44.990 euro ile 54.990 euro arasında değişen fiyatlarla satıyor. Yeni versiyonun biraz daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Tesla'nın Almanya'daki satışları 2024'te bir önceki seneye göre %41, Avrupa'da ise %10 düştü. Yenilenmiş Model Y'nin satışları tekrardan arttırması bekleniyor.

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Tesla, Berlin fabrikasında yeni Model Y'nin üretimine başladı