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İşte LG'nin süper telefonu G2'nin en önemli özellikleri

5 yıl
13b
1
92
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte LG'nin süper telefonu G2'nin en önemli özellikleri
LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G2, teknoloji tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tasarımı, donanım özellikleri ve kamerası gibi detaylar ile sınıfındaki en güçlü cihazlardan biri olacak G2, geçtiğimiz haftalarda Amerika'da yapılan özel bir lansman ile tanıtılmış, Donanimhaber.com olarak biz de kapsamlı bir incelemesini yayınlamıştık. Eylül ayı içerisinde satışa sunulması beklenen G2 için LG tarafından yeni bir video yayınlandı.
Hazırlanan video kapsamında LG, G2'nin en önemli özelliklerine vurgu yapıyor. 5.2-inç büyüklüğünde Full HD IPS ekranı, 2.65mm olan kasa çerçevesi, optik görüntü sabitleme özelliği ile güçlendirilmiş yeni nesil 13MP kamera, sınıfındaki en güçlü mobil işlemci olan Snapdragon 800, LG'ye has yazılım özellikleri ve 3000mAh pil gibi detaylar ile Galaxy S4-HTC One-Sony Honami gibi cihazlara meydan okuyacak G2'yi bir de LG gözünden dinleyin. Aşağıda izleyebileceğiniz yaklaşık 4 dakikalık video, adeta G2'nin bir özeti niteliğinde. 


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GOGOMEZ 5 yıl en beğenilen
LG kadar tasarımı düşünen bir firma daha yok yine tüketiciyi görsel olarak düşünmüş tebrik ediyorum
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MaNgOsEr 5 yıl
Tasarım olarak çok iyi olmuş , Sony Honaminin fiziksel olmayan tuş takımı ve kalın çerçevesi yerine fiziksek tuş ve ince çerçeve çok hoş.
Tek kötü yanı kulaklık giriş portunun yeri .
Onun dışında getirdiği yeni özellikler (arkaya tuş koyma , kumandayı düzenleme , guest mode) çok güzel düşünülmüş .
Snapdragon 800 işlemci ile adeta Sony Honami'ye meydan okuyor .
Ne kadar başarılı olacağı belli değil ama LG dersini iyi çalışmış
Tasarım olarak çok iyi olmuş , Sony Honaminin fiziksel olmayan tuş takımı ve kalın çerçevesi yerine fiziksek tuş ve ince çerçeve çok hoş.Tek kötü yanı ku...
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ürüng ayıg toyon 5 yıl
Kahrol Samsung! Yaşasın LG
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DH Misafiri 5 yıl
Güncelleme sorunu yasanirmi arkadaslar
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Kal Hoo Na Ho 5 yıl
şu telefonu alsam rahat 2 yıl kullanırım (32 gb tabiki)
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Al-Tair 5 yıl
Iyi telefon
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EuroAsia 5 yıl onur01651
onur01651









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blog.gsmarena.com/...

Oha
Eğer durum hakikaten böyleyse,krediye girilir yine alınır bu telefon
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şazenuş 5 yıl
Mükemmel olmuş.
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deboy 5 yıl
Eksiksiz mi olmus ne?
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brak13 5 yıl
Video çok etkili olmuş ;)
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jay jay justified 5 yıl
Süper telefon. Seneye orta seviye telefon. Ondan sonraki sene çöp telefonu. Allah akıl fikir versin.
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mandrake 5 yıl
Arkadaslar ben de Lg den baska telefon pek kullanmadim... suan G pro kullaniyorum cmve son derecede memnunum. Lg bu kaliteyi hep sunsun. Ben de her zaman tercih etmeye hazırım. G2 ne zaman ülkemize gelecek acaba? Net bir duyum var mi?
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şazenuş 5 yıl mandrake
mandrake
Arkadaslar ben de Lg den baska telefon pek kullanmadim... suan G pro kullaniyorum cmve son derecede memnunum. Lg bu kaliteyi hep sunsun. Ben de her zaman tercih etmeye hazırım. G2 ne zaman ülkemize gelecek acaba? Net bir duyum var mi?

Eylül ayinda turkcell bayilerinde satilacak
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Kapkara Kartal 5 yıl
güzel telefon
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DH Misafiri 5 yıl
Ben hem S4 hemde one kullanıyorum lg g plustan sonra kendini aşırı derecede geliştirdi donanım ve görsel olarak ama kendi şahsi görüşüm olarak htc kalitesinden ödün vermiyor htcnin dört gözle beklediği one max oladığı kadar rakiplerini geride bırakacak.
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foseptikons 5 yıl
harika telefonun harika reklam filmi olmuş
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