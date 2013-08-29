İşte LG'nin süper telefonu G2'nin en önemli özellikleri

LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G2, teknoloji tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tasarımı, donanım özellikleri ve kamerası gibi detaylar ile sınıfındaki en güçlü cihazlardan biri olacak G2, geçtiğimiz haftalarda Amerika'da yapılan özel bir lansman ile tanıtılmış, Donanimhaber.com olarak biz de kapsamlı bir incelemesini yayınlamıştık. Eylül ayı içerisinde satışa sunulması beklenen G2 için LG tarafından yeni bir video yayınlandı.

Hazırlanan video kapsamında LG, G2'nin en önemli özelliklerine vurgu yapıyor. 5.2-inç büyüklüğünde Full HD IPS ekranı, 2.65mm olan kasa çerçevesi, optik görüntü sabitleme özelliği ile güçlendirilmiş yeni nesil 13MP kamera, sınıfındaki en güçlü mobil işlemci olan Snapdragon 800, LG'ye has yazılım özellikleri ve 3000mAh pil gibi detaylar ile Galaxy S4-HTC One-Sony Honami gibi cihazlara meydan okuyacak G2'yi bir de LG gözünden dinleyin. Aşağıda izleyebileceğiniz yaklaşık 4 dakikalık video, adeta G2'nin bir özeti niteliğinde.



