Honor telefonların yeni arayüzü MagicOS 8.0 tanıtıldı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Honor, 10 Ocak’ta Çin’de düzenlenen özel bir etkinlikte Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 güncellemesini duyurdu. Güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında; yeni amaca dayalı kullanıcı arayüzü, Magic Portal, MagicLM yer alıyor. İşte MagicOS 8.0 ile gelen yeni özellikler ve Android 14 beta programına dahil edilen Honor telefonlar:

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Honor MagicOS 8.0 güncellemesi neler getiriyor?

Honor MagicOS 8.0, Android 14’ü temel alıyor ve 7 milyar parametreye sahip MagicLM cihaz içi büyük dil modelini getiriyor.

Honor, yeni sürümün kullanıcının kullanım alışkanlığına göre proaktif olarak servis ve uygulama öneren amaca yönelik arayüzünü öne çıkarıyor. Diğer büyük yeni özellik, Magic Portal. Honor, bunu kullanıcıların kaydırma hareketiyle uygulamalar ve cihazlar arasında geçiş yapmasını ve servislere erişmesini sağlayan amaç tabanlı kısayol önerisi özelliği olarak tanımlıyor. Örnek verecek olursak; kullanıcı, mesajlar uygulamasındaki rezervasyon bağlantısını haritalar uygulamasına sürükleyip bıraktığında otomatik olarak yol tarifi alacak. Magic Portal, metin ve fotoğraflar gibi çok modlu girişleri destekliyor. Magic Portal’ın Çin’de 100’ün üzerinde popüler uygulamada çalıştığı belirtildi.

MagicLM özelliğiyle kullanıcılar, doğal dil istemleriyle videolar oluşturma, kişisel asistan özelliklerine erişme ve daha fazlası gibi birçok yapay zeka işini cihaz üzerinde gerçekleştirebilecek. Yapay zekayı kullanarak sorguya göre videodaki belirli bir kare bulunabilecek.

MagicOS 8.0, aynı zamanda yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, kullanıcı arayüzünde hız iyileştirmeleri getiriyor ve daha az kaynak tüketmesi bekleniyor. Yeni Parallel Spaces özelliği, kullanıcının herhangi bir uygulamanın iki örneğini çalıştırmasına izin verecek. Ayrıca pop-up reklamları ortadan kaldıran reklam engelleme özelliği geldi.

Honor MagicOS 8.0 hangi modellere, ne zaman çıkacak?

Honor MagicOS 8.0, 11 Ocak’ta Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen Honor Magic 6 serisiyle birlikte çıkacak. Honor, MagicOS 8.0’ın herkese açık beta sürümünün verileceği cihazları ve yayınlanma tarihlerini de paylaştı:

Ocak 2024

Honor Magic5 Ultimate Edition

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5

Honor Magic4 Ultimate Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

Şubat 2024

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs2

Honor Magic

Magic V

V Purse

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Mart 2024

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Nisan 2024

Honor 70 Pro +

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Mayıs 2024

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor X50

Honor X40 GT

Honor X50i+

Honor X50i

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Honor MagicOS 8.0 tanıtıldı: İşte yenilikler ve cihaz listesi