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    Honor telefonların yeni arayüzü MagicOS 8.0 tanıtıldı: İşte yenilikler

    Honor, Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 güncellemesini duyurdu. Ayrıca Android 14 beta güncellemesi alacak Honor telefonlar da belli oldu. İşte Honor Magic OS 8.0 ile gelen yenilikler:
    Honor MagicOS 8.0 Android 14 özellikleri yenilikler Tam Boyutta Gör
    Honor, 10 Ocak’ta Çin’de düzenlenen özel bir etkinlikte Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 güncellemesini duyurdu. Güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında; yeni amaca dayalı kullanıcı arayüzü, Magic Portal, MagicLM yer alıyor. İşte MagicOS 8.0 ile gelen yeni özellikler ve Android 14 beta programına dahil edilen Honor telefonlar:

    Honor MagicOS 8.0 güncellemesi neler getiriyor?

    Honor MagicOS 8.0, Android 14’ü temel alıyor ve 7 milyar parametreye sahip MagicLM cihaz içi büyük dil modelini getiriyor.

    Honor, yeni sürümün kullanıcının kullanım alışkanlığına göre proaktif olarak servis ve uygulama öneren amaca yönelik arayüzünü öne çıkarıyor. Diğer büyük yeni özellik, Magic Portal. Honor, bunu kullanıcıların kaydırma hareketiyle uygulamalar ve cihazlar arasında geçiş yapmasını ve servislere erişmesini sağlayan amaç tabanlı kısayol önerisi özelliği olarak tanımlıyor. Örnek verecek olursak; kullanıcı, mesajlar uygulamasındaki rezervasyon bağlantısını haritalar uygulamasına sürükleyip bıraktığında otomatik olarak yol tarifi alacak. Magic Portal, metin ve fotoğraflar gibi çok modlu girişleri destekliyor. Magic Portal’ın Çin’de 100’ün üzerinde popüler uygulamada çalıştığı belirtildi.

    MagicLM özelliğiyle kullanıcılar, doğal dil istemleriyle videolar oluşturma, kişisel asistan özelliklerine erişme ve daha fazlası gibi birçok yapay zeka işini cihaz üzerinde gerçekleştirebilecek. Yapay zekayı kullanarak sorguya göre videodaki belirli bir kare bulunabilecek.

    MagicOS 8.0, aynı zamanda yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, kullanıcı arayüzünde hız iyileştirmeleri getiriyor ve daha az kaynak tüketmesi bekleniyor. Yeni Parallel Spaces özelliği, kullanıcının herhangi bir uygulamanın iki örneğini çalıştırmasına izin verecek. Ayrıca pop-up reklamları ortadan kaldıran reklam engelleme özelliği geldi.

    Honor MagicOS 8.0 hangi modellere, ne zaman çıkacak?

    Honor MagicOS 8.0, 11 Ocak’ta Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen Honor Magic 6 serisiyle birlikte çıkacak. Honor, MagicOS 8.0’ın herkese açık beta sürümünün verileceği cihazları ve yayınlanma tarihlerini de paylaştı:

    Ocak 2024

    • Honor Magic5 Ultimate Edition
    • Honor Magic5 Pro
    • Honor Magic5
    • Honor Magic4 Ultimate Edition
    • Honor Magic4 Pro
    • Honor Magic4

    Şubat 2024

    • Honor Magic V2 Ultimate Edition
    • Honor Magic V2
    • Honor Magic Vs
    • Honor Magic Vs2
    • Honor Magic
    • Magic V
    • V Purse
    • Honor Magic3 Ultimate Edition
    • Honor Magic3 Pro
    • Honor Magic3
    • Honor 100 Pro
    • Honor 100
    • Honor 90 GT

    Mart 2024

    • Honor 90 Pro
    • Honor 90
    • Honor 80 Pro
    • Honor 80 GT
    • Honor 80

    Nisan 2024

    • Honor 70 Pro +
    • Honor 70 Pro
    • Honor 70
    • Honor 60 Pro
    • Honor 60
    • Honor 50 Pro
    • Honor 50

    Mayıs 2024

    • Honor X50 GT
    • Honor X50 Pro
    • Honor X50
    • Honor X40 GT
    • Honor X50i+
    • Honor X50i

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 10 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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