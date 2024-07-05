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Tam Boyutta Gör LG, kısa bir süre önce OLED evo M4 TV'nin dünya çapında piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni TV kablosuz bağlantı için Zero Connect Box ile birlikte geliyor; şirket bunun 4K 144Hz'de kablosuz video iletimini destekleyen ilk TV olduğunu iddia ediyor. Ayrıca VRR, HDMI 2.1 bağlantı noktaları ve Nvidia G-Sync uyumluluğu gibi çeşitli oyun araçları da bulunuyor.

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LG’nin kablosuz TV modellerini bir süredir aşinayız. LG OLED evo M4 modeli de öncekiler gibi TV ile kablosuz bağlantıyı sağlayan Zero Connect Box ile birlikte geliyor. Küresel dağıtımına başlanan TV’nin 65, 77, 83 ve 97 inç ekran boyutları bulunuyor. Önceki M3 modelinde 65 inç bulunmuyordu, bu çoğu tüketici için iyi bir adım. LG, bu TV'nin Zero Connect Box'tan ekrana 4K 144Hz'de (97 inç model 4K 120Hz) kablosuz olarak video ve ses ileten ilk TV olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla cihazları kullanmak için sadece fişe takmanız gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Zero Connect Box, TV’nin hemen altına yerleştirilebildiği gibi esasında uzağa da yerleştirilebiliyor. Bununla birlikte LG, NPU ve OLED panel teknolojisinin düşük gecikmeli self-lite piksel teknolojisine sahip en yeni α (Alpha) 11 AI işlemcisine de TV’de yer veriyor. TV ayrıca VRR, Game Optimizer, Game Dashboard, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium uyumluluğu ile artık oyunculara da hitap ediyor. Diğer özellikler arasında dört HDMI 2.1 bağlantı noktası, sanal 11.1.2 kanal surround deneyimi ve Dolby Atmos desteği yer alıyor.

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LG OLED evo M4 TV küresel pazarlarda boy göstermeye başlamış durumda. Televizyon fiyatı ise 4,999 Avro, 7,299 Avro, 9,699 Avro ve 34,699 Avro olarak belirlenmiş durumda. Elbette bu fiyatlandırma sırasıyla 65, 77, 83 ve 97 inç modeller kapsıyor.

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LG OLED evo M4 ile kablosuz TV’ler oyunlarda öne çıkıyor