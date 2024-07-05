LG OLED evo M4 ile kablosuz TV’ler oyunlarda öne çıkıyor

LG, kablsouz TV'lere oyun desteği ekliyor
LG’nin kablosuz TV modellerini bir süredir aşinayız. LG OLED evo M4 modeli de öncekiler gibi TV ile kablosuz bağlantıyı sağlayan Zero Connect Box ile birlikte geliyor. Küresel dağıtımına başlanan TV’nin 65, 77, 83 ve 97 inç ekran boyutları bulunuyor. Önceki M3 modelinde 65 inç bulunmuyordu, bu çoğu tüketici için iyi bir adım. LG, bu TV'nin Zero Connect Box'tan ekrana 4K 144Hz'de (97 inç model 4K 120Hz) kablosuz olarak video ve ses ileten ilk TV olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla cihazları kullanmak için sadece fişe takmanız gerekiyor.
LG OLED evo M4 TV küresel pazarlarda boy göstermeye başlamış durumda. Televizyon fiyatı ise 4,999 Avro, 7,299 Avro, 9,699 Avro ve 34,699 Avro olarak belirlenmiş durumda. Elbette bu fiyatlandırma sırasıyla 65, 77, 83 ve 97 inç modeller kapsıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99174/lgs-new-oled-evo-m4-is-the-first-tv-to-wirelessly-transmit-video-and-audio-at-4k-144hz/index.html https://www.lgnewsroom.com/2024/07/lg-strengthens-wireless-oled-leadership-with-the-new-lg-oled-evo-m4/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.