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    LG OLED evo M4 ile kablosuz TV’ler oyunlarda öne çıkıyor

    LG, kablosuz TV modeli OLED evo M4’ün küresel piyasalarda satışa çıktığını duyurdu. Yeni TV modeli Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium gibi oyunculara yönelik araçlar da sunuyor.
    LG OLED evo M4 ile kablosuz TV’ler oyunlarda öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    LG, kısa bir süre önce OLED evo M4 TV'nin dünya çapında piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni TV kablosuz bağlantı için Zero Connect Box ile birlikte geliyor; şirket bunun 4K 144Hz'de kablosuz video iletimini destekleyen ilk TV olduğunu iddia ediyor. Ayrıca VRR, HDMI 2.1 bağlantı noktaları ve Nvidia G-Sync uyumluluğu gibi çeşitli oyun araçları da bulunuyor.

    LG, kablsouz TV'lere oyun desteği ekliyor

    LG’nin kablosuz TV modellerini bir süredir aşinayız. LG OLED evo M4 modeli de öncekiler gibi TV ile kablosuz bağlantıyı sağlayan Zero Connect Box ile birlikte geliyor. Küresel dağıtımına başlanan TV’nin 65, 77, 83 ve 97 inç ekran boyutları bulunuyor. Önceki M3 modelinde 65 inç bulunmuyordu, bu çoğu tüketici için iyi bir adım. LG, bu TV'nin Zero Connect Box'tan ekrana 4K 144Hz'de (97 inç model 4K 120Hz) kablosuz olarak video ve ses ileten ilk TV olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla cihazları kullanmak için sadece fişe takmanız gerekiyor.

    LG OLED evo M4 ile kablosuz TV’ler oyunlarda öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Zero Connect Box, TV’nin hemen altına yerleştirilebildiği gibi esasında uzağa da yerleştirilebiliyor. Bununla birlikte LG, NPU ve OLED panel teknolojisinin düşük gecikmeli self-lite piksel teknolojisine sahip en yeni α (Alpha) 11 AI işlemcisine de TV’de yer veriyor. TV ayrıca VRR, Game Optimizer, Game Dashboard, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium uyumluluğu ile artık oyunculara da hitap ediyor. Diğer özellikler arasında dört HDMI 2.1 bağlantı noktası, sanal 11.1.2 kanal surround deneyimi ve Dolby Atmos desteği yer alıyor.

    LG OLED evo M4 TV küresel pazarlarda boy göstermeye başlamış durumda. Televizyon fiyatı ise 4,999 Avro, 7,299 Avro, 9,699 Avro ve 34,699 Avro olarak belirlenmiş durumda. Elbette bu fiyatlandırma sırasıyla 65, 77, 83 ve 97 inç modeller kapsıyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99174/lgs-new-oled-evo-m4-is-the-first-tv-to-wirelessly-transmit-video-and-audio-at-4k-144hz/index.html https://www.lgnewsroom.com/2024/07/lg-strengthens-wireless-oled-leadership-with-the-new-lg-oled-evo-m4/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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