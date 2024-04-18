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    Huawei, yeni Kirin işlemcili Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra’yı tanıttı

    Çinli teknoloji devi Huawei merakla beklenen üst düzey Pura 70 serisini tanıttı: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra. Tüm modeller Huawei’nin Kirin işlemcileriyle geliyor.
    Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 60 serisinde olduğu gibi gelişmiş bir Çin yapımı çip içeren, merakla beklenen üst düzey Pura 70 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Huawei Pura markası bilindiği üzere “P” serisinin yeniden isimlendirilmiş hali. Yeni Pura 70 serisi ise dört modelden oluşuyor: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra.

    Huawei, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerini bugün Çin’de satışa sunarken Pura 70 Pro+ ve Pura 70 ise 22 Nisan tarihinde satışa çıkacak.

    Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra özellikleri

    Tasarım

    Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni serisinde yeni bir isimlendirmeyi yine yeni bir tasarım felsefesi olan "Vane Design" ile taçlandırıyor. Önceki nesil Huawei P serisi modellerden farklı oldukları için yeni aile daha estetik bir dizayna sahip. Üçgen şeklindeki kamera çıkıntısı ilk başta dikkat çekerken Pro ve Ultra modellerin hafif kavisli kenarları olduğunu görüyoruz.

    Kamera

    Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, bu seride ve bu modellerde de kamera konusunu merkeze alıyor. XMAGE tabanlı yepyeni kamera teknolojileri ve görüntü işleme yetenekleri kullanan Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra, son derece gelişmiş özelliklere sahip. Pura 70 serisi sektörün ilk ultra konsantrasyonlu teleskopik kamerası ile birlikte geliyor.
    Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pura 70 Pro+ modelinde 50MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS Optik Sabitleme) Süper Spotlight ana kamera, 12,5MP (F2.2 Diyafram) süper geniş açılı kamera ve 48MP (F2.1 diyafram, OIS) Super Spotlight makro telefoto kameraya sahip. Pura 70 Ultra modelinde ise 50MP (1 inç, F1.6~F4.0 diyafram, sensör kaydırma stabilizasyonu) Süper Spotlight Teleskopik kamera, 40MP (F2.2 diyafram) Süper Geniş Açılı kamera ve 50MP (F2.1 diyafram, OIS Optik Stabilizasyon) Süper Spotlight Makro Telefoto kamera bulunuyor.

    İşlemci

    Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000S yongasının yükseltilmiş bir versiyonu olan Kirin 9010 yonga seti, Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro modellerine güç veriyor. Bu işlemci 2.30GHz'de çalışan iki büyük çekirdek, 2.18GHz'de çalışan altı orta çekirdek ve 1.55GHz'de çalışan dört küçük çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise Kirin 9000S’te de olan Maleoon 910 GPU yer alıyor.

    Ekran

    Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra, 1Hz-120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, 300Hz dokunmatik örnekleme, ekran içi parmak izi tarayıcı ve ikinci nesil Kunlun cam sunan 6,8 inç OLED LTPO panel ile birlikte geliyor. Pro+ versiyonu 5,050mAh bataryaya sahipken, Ultra versiyonda ise 5,200mAh batarya yer alıyor. Her iki telefon da 100W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor. Aynı şekilde her iki telefon da 20W ters kablosuz şarj bulunuyor.

    Huawei Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra, Harmony OS 4.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Serinin tamamında BeiDou uydu mesajlaşma desteği bulunuyor. Tüm seri ayrıca AI uzaktan kumanda, akıllı ödeme ve AI fotoğraf düzenleme araçları gibi akıllı uygulamalar getiren Pangu dil modeline sahip. Ek olarak telefonlarda çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster da bulunuyor. Son olarak her iki cihazda da IP68 sınıfı koruma da mevcut.

    Huawei Pura 70 Ultra teknik özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
    • Kamera: 50 MP (1 inç, F1.6~F4.0), 40MP ultra geniş açı (F2.2), 50MP Ultra Spotlight makro (F2.1, OIS) - 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom
    • Ön kamera: 13MP
    • İşlemci: Kirin 910
    • Batarya: 5200mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj
    • Depolama: 512GB ve 1TB
    • RAM: 16GB
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2

    Huawei Pura 70 Pro+ teknik özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
    • Kamera: 50MP Ultra Spotlight (F1.4~F4.0, OIS), 12,5MP ultra geniş açı (F2.2), 48MPSuper Spotlight makro (F2.1, OIS) - 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom
    • Ön kamera: 13MP
    • İşlemci: Kirin 910
    • Batarya: 5050mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj
    • Depolama: 512GB ve 1TB
    • RAM: 16GB
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2

    Huawei Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra fiyatı ne kadar?

    Huawei Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Huawei Pura 70 Ultra, halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Pura 70+ modeli ise 22 Nisan’da satışa çıkacak. Telefonların Türkiye ve diğer küresel pazarlara gelmesi beklenmiyor.
    • Huawei Pura 70 Ultra: 1.380 dolar (16GB+512GB)
    • Huawei Pura 70 Ultra: 1.520 dolar (16GB+1TB)
    • Huawei Pura 70 Pro+: 1.105 dolar (16GB+512GB)
    • Huawei Pura 70 Pro+: 1.245dolar (16GB+1TB)
    Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-pura-70-series-launched/ https://www.gizmochina.com/2024/04/18/huawei-pura-70-ultra-pura-70-pro-launched/ https://www.vmall.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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