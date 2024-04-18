Huawei, yeni Kirin işlemcili Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra’yı tanıttı

Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 60 serisinde olduğu gibi gelişmiş bir Çin yapımı çip içeren, merakla beklenen üst düzey Pura 70 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Huawei Pura markası bilindiği üzere “P” serisinin yeniden isimlendirilmiş hali. Yeni Pura 70 serisi ise dört modelden oluşuyor: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra.
Huawei, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerini bugün Çin’de satışa sunarken Pura 70 Pro+ ve Pura 70 ise 22 Nisan tarihinde satışa çıkacak.
Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra özellikleri
Tasarım
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Huawei, yeni serisinde yeni bir isimlendirmeyi yine yeni bir tasarım felsefesi olan "Vane Design" ile taçlandırıyor. Önceki nesil Huawei P serisi modellerden farklı oldukları için yeni aile daha estetik bir dizayna sahip. Üçgen şeklindeki kamera çıkıntısı ilk başta dikkat çekerken Pro ve Ultra modellerin hafif kavisli kenarları olduğunu görüyoruz.
Kamera
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Huawei, bu seride ve bu modellerde de kamera konusunu merkeze alıyor.
XMAGE tabanlı yepyeni kamera teknolojileri ve görüntü işleme yetenekleri kullanan Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra, son derece gelişmiş özelliklere sahip. Pura 70 serisi sektörün ilk ultra konsantrasyonlu teleskopik kamerası ile birlikte geliyor.
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Pura 70 Pro+ modelinde 50MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS Optik Sabitleme) Süper Spotlight ana kamera, 12,5MP (F2.2 Diyafram) süper geniş açılı kamera ve 48MP (F2.1 diyafram, OIS) Super Spotlight makro telefoto kameraya sahip. Pura 70 Ultra modelinde ise 50MP (1 inç, F1.6~F4.0 diyafram, sensör kaydırma stabilizasyonu) Süper Spotlight Teleskopik kamera, 40MP (F2.2 diyafram) Süper Geniş Açılı kamera ve 50MP (F2.1 diyafram, OIS Optik Stabilizasyon) Süper Spotlight Makro Telefoto kamera bulunuyor. İşlemci
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Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000S yongasının yükseltilmiş bir versiyonu olan
Kirin 9010 yonga seti, Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro modellerine güç veriyor. Bu işlemci 2.30GHz'de çalışan iki büyük çekirdek, 2.18GHz'de çalışan altı orta çekirdek ve 1.55GHz'de çalışan dört küçük çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise Kirin 9000S’te de olan Maleoon 910 GPU yer alıyor. Ekran
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Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra,
1Hz-120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, 300Hz dokunmatik örnekleme, ekran içi parmak izi tarayıcı ve ikinci nesil Kunlun cam sunan 6,8 inç OLED LTPO panel ile birlikte geliyor. Pro+ versiyonu 5,050mAh bataryaya sahipken, Ultra versiyonda ise 5,200mAh batarya yer alıyor. Her iki telefon da 100W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor. Aynı şekilde her iki telefon da 20W ters kablosuz şarj bulunuyor.
Huawei Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra,
Harmony OS 4.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Serinin tamamında BeiDou uydu mesajlaşma desteği bulunuyor. Tüm seri ayrıca AI uzaktan kumanda, akıllı ödeme ve AI fotoğraf düzenleme araçları gibi akıllı uygulamalar getiren Pangu dil modeline sahip. Ek olarak telefonlarda çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster da bulunuyor. Son olarak her iki cihazda da IP68 sınıfı koruma da mevcut. Huawei Pura 70 Ultra teknik özellikleri
Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
Kamera: 50 MP (1 inç, F1.6~F4.0), 40MP ultra geniş açı (F2.2), 50MP Ultra Spotlight makro (F2.1, OIS) - 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom
Ön kamera: 13MP
İşlemci: Kirin 910
Batarya: 5200mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj
Depolama: 512GB ve 1TB
RAM: 16GB
İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2 Huawei Pura 70 Pro+ teknik özellikleri
Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
Kamera: 50MP Ultra Spotlight (F1.4~F4.0, OIS), 12,5MP ultra geniş açı (F2.2), 48MPSuper Spotlight makro (F2.1, OIS) - 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom
Ön kamera: 13MP
İşlemci: Kirin 910
Batarya: 5050mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj
Depolama: 512GB ve 1TB
RAM: 16GB
İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2 Huawei Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra fiyatı ne kadar?
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Huawei Pura 70 Ultra, halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Pura 70+ modeli ise 22 Nisan’da satışa çıkacak. Telefonların Türkiye ve diğer küresel pazarlara gelmesi beklenmiyor.
Huawei Pura 70 Ultra: 1.380 dolar (16GB+512GB) Huawei Pura 70 Ultra: 1.520 dolar (16GB+1TB)
Huawei Pura 70 Pro+: 1.105 dolar (16GB+512GB) Huawei Pura 70 Pro+: 1.245dolar (16GB+1TB)
Kaynakça
https://www.huaweicentral.com/huawei-pura-70-series-launched/
https://www.gizmochina.com/2024/04/18/huawei-pura-70-ultra-pura-70-pro-launched/
https://www.vmall.com/
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)