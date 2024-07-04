LG, kuru kaplama teknolojisiyle batarya maliyetini %30 düşürecek

Üretimi basitleştirerek maliyeti düşürecek
Kuru kaplama teknolojisi, pil üreticileri tarafından katot ve anot üretiminde kullanılan yüksek enerji tüketen ve daha pahalı olan geleneksel ıslak işlemin yerine geçmek üzere araştırılıyor.
2019'da Maxwell isimli girişimi satın alarak bu alana yatırım yapan Tesla, Teksas'taki fabrikasında 4680 pil hücreleri için anot üretiminde tamamen kuru kaplama yöntemine geçmeyi başardı. Ancak katot malzemesinin doğası gereği kuru kaplama ile işlenmesi daha zor olduğundan henüz geçilebilmiş değil.
Kim, LG'nin kuru kaplama teknolojisi açısından rakiplerinin önünde olduğunu olduğu söylüyor ve bu teknolojiyle pil üretmenin maliyetleri %17 ile %30 arasında düşürebileceğini belirtiyor. Daha önce Volkswagen de teknoloji hakkında konuşmuş ve kuru kaplama teknolojisinin enerji kullanımını %30 azaltabileceğini ve fabrika alanından %50 tasarruf edilebileceğini söylemişti.
Geleneksel ıslak kaplamada, kimyasalların solventler içinde çözülmesi ve kimyasalların büyük fırınlarda yüksek sıcaklıklarda kurutulması aşamaları yer alıyor. Kuru kaplamada ise kurutma fırınları ve diğer ekipmanların kullanılmasına gerek duyulmadığı için önemli oranda para ve enerji tasarrufu sağlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.