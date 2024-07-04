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    Anlık Bildirim

    LG, kuru kaplama teknolojisiyle batarya maliyetini %30 düşürecek

    LG, pil yapımın maliyetlerini düşürecek önemli bir teknoloji olarak görülen kuru kaplama teknolojisini 2028 yılına kadar ticarileştirmeyi planlıyor.            
    LG, kuru kaplama teknolojisiyle batarya maliyetini %30 düşürecek Tam Boyutta Gör
    LG, pil yapımın maliyetlerini düşürecek önemli bir teknoloji olarak görülen kuru kaplama teknolojisini 2028 yılına kadar ticarileştirmeyi planlıyor. LG Energy Solution'ın baş teknoloji sorumlusu Kim Je-Young, Bloomberg'e yaptığı açıklamada kuru kaplama sürecinin seri üretimine 2028 yılında başlayacağını söyledi.

    Üretimi basitleştirerek maliyeti düşürecek

    Kuru kaplama teknolojisi, pil üreticileri tarafından katot ve anot üretiminde kullanılan yüksek enerji tüketen ve daha pahalı olan geleneksel ıslak işlemin yerine geçmek üzere araştırılıyor.

    2019'da Maxwell isimli girişimi satın alarak bu alana yatırım yapan Tesla, Teksas'taki fabrikasında 4680 pil hücreleri için anot üretiminde tamamen kuru kaplama yöntemine geçmeyi başardı. Ancak katot malzemesinin doğası gereği kuru kaplama ile işlenmesi daha zor olduğundan henüz geçilebilmiş değil.

    Kim, LG'nin kuru kaplama teknolojisi açısından rakiplerinin önünde olduğunu olduğu söylüyor ve bu teknolojiyle pil üretmenin maliyetleri %17 ile %30 arasında düşürebileceğini belirtiyor. Daha önce Volkswagen de teknoloji hakkında konuşmuş ve kuru kaplama teknolojisinin enerji kullanımını %30 azaltabileceğini ve fabrika alanından %50 tasarruf edilebileceğini söylemişti.

    Geleneksel ıslak kaplamada, kimyasalların solventler içinde çözülmesi ve kimyasalların büyük fırınlarda yüksek sıcaklıklarda kurutulması aşamaları yer alıyor. Kuru kaplamada ise kurutma fırınları ve diğer ekipmanların kullanılmasına gerek duyulmadığı için önemli oranda para ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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