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Tam Boyutta Gör LG, pil yapımın maliyetlerini düşürecek önemli bir teknoloji olarak görülen kuru kaplama teknolojisini 2028 yılına kadar ticarileştirmeyi planlıyor. LG Energy Solution'ın baş teknoloji sorumlusu Kim Je-Young, Bloomberg'e yaptığı açıklamada kuru kaplama sürecinin seri üretimine 2028 yılında başlayacağını söyledi.

Üretimi basitleştirerek maliyeti düşürecek

Kuru kaplama teknolojisi, pil üreticileri tarafından katot ve anot üretiminde kullanılan yüksek enerji tüketen ve daha pahalı olan geleneksel ıslak işlemin yerine geçmek üzere araştırılıyor.

2019'da Maxwell isimli girişimi satın alarak bu alana yatırım yapan Tesla, Teksas'taki fabrikasında 4680 pil hücreleri için anot üretiminde tamamen kuru kaplama yöntemine geçmeyi başardı. Ancak katot malzemesinin doğası gereği kuru kaplama ile işlenmesi daha zor olduğundan henüz geçilebilmiş değil.

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Kim, LG'nin kuru kaplama teknolojisi açısından rakiplerinin önünde olduğunu olduğu söylüyor ve bu teknolojiyle pil üretmenin maliyetleri %17 ile %30 arasında düşürebileceğini belirtiyor. Daha önce Volkswagen de teknoloji hakkında konuşmuş ve kuru kaplama teknolojisinin enerji kullanımını %30 azaltabileceğini ve fabrika alanından %50 tasarruf edilebileceğini söylemişti.

Geleneksel ıslak kaplamada, kimyasalların solventler içinde çözülmesi ve kimyasalların büyük fırınlarda yüksek sıcaklıklarda kurutulması aşamaları yer alıyor. Kuru kaplamada ise kurutma fırınları ve diğer ekipmanların kullanılmasına gerek duyulmadığı için önemli oranda para ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

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LG, kuru kaplama teknolojisiyle batarya maliyetini %30 düşürecek