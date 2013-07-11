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İşte Nokia Lumia 1020 ile çekilmiş fotoğraflar

5 yıl
20,1b
1
473
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Nokia Lumia 1020 ile çekilmiş fotoğraflar
Nokia Lumia 1020 sahip olduğu kamera özellikleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Resmi lansmanı bugün yapılan telefon, Symbian işletim sistemini kullanan PureView 808 modeliyle lanse edilen PureView kamera teknolojisini geliştirirken, ilk defa Lumia 920 ile tanıtılan OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisini ciddi geliştirmeler ile Phase 2 aşamasına geçiriyor.
Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere, HD videolar için 6x olmak üzere 3x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen kamerası 41 MP BSI 1/1.2" sensör kullanan Lumia 1020, 6 elementli ZEISS optik, saniyede 500 hareketi telafi ederek sarsıntısız görüntülere olanak tanıyan OIS teknolojisinin yeni sürümü ve yeni Pro Camera yazılımı ile profesyonellerin ihtiyaç duyduğu pek çok detayı akıllı telefon içerisinde sunmayı başarıyor. Donanım tarafında 4.5-inç PureMotion+ SuperAMOLED ekran ile gelen cihaza, 1.5GHz çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci ve 2GB RAM eşlik ediyor.
Peki bu kadar iddialı bir kameraya sahip olan Lumia 1020'nin kamera performansı hangi aşamada. Nokia tarafından yayınlanan örnek fotoğraflara bakılırsa eğer, Lumia 1020 akıllı telefon dünyasında fotoğraf kalitesinin standartlarını belirleyen telefon olabilir. Bu segmentte en büyük rakibi olarak Samsung'un Galaxy Zoom modelinin gösterildiği telefon, daha şık bir tasarım ve fotoğraf tutkunları için 80 dolar etiket fiyatı ile cihaza kamera görünümü ve ekstra pil ömrü kazandıran Grid aksesuarını da beraberinde getiriyor. Şimdi gelin aşağıdaki galeride yer alan örnek fotoğraflar ile Lumia 1020'nin 41MP çözünürlüğündeki yeni nesil kamerasıyla çekilen örnek fotoğraflara göz atalım.


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GOGOMEZ 5 yıl en beğenilen
Doğruyu söylemek gerekirse kalite budur + profosyonel fotoğraf makineleri raflaramı kalkıcak artık? gerçekden çok iyi hll NOKİA
2 Yanıt Yanıtla +52
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Tatsumi Senpai 5 yıl
İşin garip tarafı bu telefonu bile yerden yere vuran fandroidlerimin şimdi sesi kesildi. 2 oyun fazla oynayacaksınız diye tüm telefonlara çöp diyen arkadaşlara sesleniyorum
İşin garip tarafı bu telefonu bile yerden yere vuran fandroidlerimin şimdi sesi kesildi. 2 oyun fazla oynayacaksınız diye tüm telefonlara çöp diyen arkadaşlara...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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copyhaluk 5 yıl
DSLR kullanan biri olaraktan fotoğraflar çok iyi. Nokia'nın tekrardan aramıza dönmesine sevindim.
1 Yanıt Yanıtla +29
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Hi Guy 5 yıl
La benim Note 3'de vga kamera olduğunu düşümeye başladım bune böyle.
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Aberforth 5 yıl
her şeyi eksileyip ayıp yapıyorsunuz adam formata uygun yazmış burası forum -7 vermişsiniz kameraya gelince döktürmüş diyen arkadaşı eksileme sebebinizde sanki diğer özellikleri yok saymış gibi bir meal.çıkıyor her halde ondan eksilediniz yoksa ilk yazdıklarım burda da geçerli.
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TheoJanssen 5 yıl
Yeni Lumia 1020 kullanıcısıyım.Çektiğim fotoğrafları kablo yardımıyla bilgisayarda açıyorum 5 mplik görüntüyle 34 mplik görüntü aynı kalitede yani 34 mplik fotoğrafın 5 mplik fotoğraftan üstün bi tarafı yok düşük kalite.fotoğrafın yüksek kalitede olması için ne yapmam gerekiyor ?
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mateacher 5 yıl
Bir türlü sevemedim wp8 arayüzünü androide bile alışırım da yok kardeşim wp yok :)
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paixufuk 5 yıl
hatırlıyorum aynısını zamanında android için söylüyorlardı ben ozamanda şunu demiştim google boş bir şirket değil bu işi başarır demiştim şimdide diyorum ki microsoft boş bir şirket değil bu işi başarır ama zamanı var yavaş yavaş wp zirve yapacak benim düşüncem budur
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paixufuk 5 yıl
söylediklerin doğru usta aynen katılıyorum aynı şeyi zamanında sony xperia s de yapmıştı
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paixufuk 5 yıl
telefon budur arkadaş acizane düşüncem budur ios,sybian,java şimdide android kullanıyorum bu cihazı kesin alacağım hava için değil birinci etmen güzel fotoğraf,ikinci etmen adroid de ve symbianda hasret kaldığım stabilite belkide android sanal makinasını iyi yönetemediğimdendir
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FRAPS 5 yıl
Benim merak ettiğim snapdragon 800 kullanmadan nasıl 41 mp foto çekebiliyor


3 Yanıt Yanıtla +1
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turbo-powwer 5 yıl FRAPS
FRAPS
Benim merak ettiğim snapdragon 800 kullanmadan nasıl 41 mp foto çekebiliyor




Puruview 808 de tek cekirdekli 1.3 Ghz Arm 11 vardi , yazilim optimizasyonu boyle bir sey
1 Yanıt Yanıtla +2
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ZEUS__ 5 yıl FRAPS
FRAPS

Benim merak ettiğim snapdragon 800 kullanmadan nasıl 41 mp foto çekebiliyor




sen bunu 2 gb ramle rehberde kasılan androidlerle karıştırma şimdi hocam, ayıp oluyor
1 Yanıt Yanıtla +5
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Mr. Jingles 5 yıl FRAPS
FRAPS
Benim merak ettiğim snapdragon 800 kullanmadan nasıl 41 mp foto çekebiliyor




808'de kullandığı görüntü işleme çipini L1020'de de kullandı. Ki bunu yapmakla da hata yaptı. Güncelleme çıktıktan sonra cihazı çıkarsaydı o zaman iyi olurdu. Çünkü donanım tarafında güncelleme gelecekti. Dört çekirdekli işlemci ve FHD ekran çözünürlüğü desteği gelecekti. Böyle olunca çipe de gerek kalmayacaktı. Doğrudan donanım (S800 = Quad-core Krait + Adreno 330) tarafından destekleneceği için daha iyi olacaktı. Ama güncellemeyi beklemedi ve hata yaptı. WXGA gibi bir çözünürlükte Adreno 225 şimdilik yetersiz değil ama ilerisi için bunun garantisi maalesef yok. Bir jenerasyon eski donanım kullanması cihazın en büyük dezavantajı. Güncellemeyle birlikte çıkacak daha güçlü donanımlara sahip cihazların gerisinde kalacağı da aşikâr.
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Utku 5 yıl
S4'ünün daha iyi fotoğraf çektiğini iddia edenler olacaktır. Haklı tabii. Instagram'da paylaşabiliyor neticede.
Zaten fotoğraf Instagram'da paylaşılmadığı sürece ne işe yarar ki? Hepimiz instagram'da paylaşmak için fotoğraf çekebiliyoruz.
Vine olduğu için de videosu daha kaliteli olur kesin.
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vefa_18 5 yıl
herşey 10 numarada keşke bataryada daha iyi olsaydı bu çıhazın multi medya özellikleri yüzünden çok kullanılacak ve batarya 2000amper bir gün çıkarması zor olur sonuçta 41mp bununla her anı yakalamak ister insan
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T.C. Vatandaşı 5 yıl
takip
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stay weird 5 yıl
beğenmeyenler hiç telefonuyla fotoğraf çekmedi galiba.
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Jim Carrey 5 yıl
Fena birşey.
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