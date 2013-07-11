İşte Nokia Lumia 1020 ile çekilmiş fotoğraflar

Nokia Lumia 1020 sahip olduğu kamera özellikleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Resmi lansmanı bugün yapılan telefon, Symbian işletim sistemini kullanan PureView 808 modeliyle lanse edilen PureView kamera teknolojisini geliştirirken, ilk defa Lumia 920 ile tanıtılan OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisini ciddi geliştirmeler ile Phase 2 aşamasına geçiriyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere, HD videolar için 6x olmak üzere 3x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen kamerası 41 MP BSI 1/1.2" sensör kullanan Lumia 1020, 6 elementli ZEISS optik, saniyede 500 hareketi telafi ederek sarsıntısız görüntülere olanak tanıyan OIS teknolojisinin yeni sürümü ve yeni Pro Camera yazılımı ile profesyonellerin ihtiyaç duyduğu pek çok detayı akıllı telefon içerisinde sunmayı başarıyor. Donanım tarafında 4.5-inç PureMotion+ SuperAMOLED ekran ile gelen cihaza, 1.5GHz çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci ve 2GB RAM eşlik ediyor.

Peki bu kadar iddialı bir kameraya sahip olan Lumia 1020'nin kamera performansı hangi aşamada. Nokia tarafından yayınlanan örnek fotoğraflara bakılırsa eğer, Lumia 1020 akıllı telefon dünyasında fotoğraf kalitesinin standartlarını belirleyen telefon olabilir. Bu segmentte en büyük rakibi olarak Samsung'un Galaxy Zoom modelinin gösterildiği telefon, daha şık bir tasarım ve fotoğraf tutkunları için 80 dolar etiket fiyatı ile cihaza kamera görünümü ve ekstra pil ömrü kazandıran Grid aksesuarını da beraberinde getiriyor. Şimdi gelin aşağıdaki galeride yer alan örnek fotoğraflar ile Lumia 1020'nin 41MP çözünürlüğündeki yeni nesil kamerasıyla çekilen örnek fotoğraflara göz atalım.



