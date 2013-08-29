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İşte Nokia'nın 6-inç ekranlı yeni Lumia 1520 modeli

5 yıl
1,7b
1
59
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Nokia'nın 6-inç ekranlı yeni Lumia 1520 modeli
Nokia'nın telefon-tablet segmentine yönelik atılım yapacağı uzun süredir konuşulan bir detaydı. Samsung Galaxy ailesi, Sony Xperia Z Ultra, Huawei Ascend Mate ve yakında çıkacak HTC One Max gibi modellere karşı, Windows Phone 8 GDR3 işletim sistemini kullanacak Bandit kod adlı yeni telefon, gelen bilgilere göre 6-inç Full HD ekran ile bizleri selamlayacak.
Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon işlemcisini kullanacağı belirtilen ancak hangi işlemci modeline sahip olacağı henüz bilinmeyen telefon, resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Lumia 1520 adı altında lanse edilebilir. Kamera tarafında iddialı özellikere sahip olacak cihaz aynı zamanda güçlü işlemci ve 2GB RAM ile sınıfının en güçlü WP8 cihazı da olacak gibi görünüyor. Görüntülerden anlaşıldığı kadarı ile özel bir kılıfı da bulunan cihazın çıkış tarihi hakkında şu an net bir bilgi telaffuz edilmiyor ancak 26 Eylül'de Nokia'nın özel bir etkinlik ile Windows RT tabanlı yeni tabletine ek olarak Lumia 1520'yi anons edebileceği de iddia olarak gündeme geliyor. 

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oktayakgoz 5 yıl en beğenilen Leskodjer
Courageux Celestiale
e-Militarist
Courageux Celestiale


e-Militarist

Courageux Celestiale

Hergun yeni bir Nokia telefon.

Hergün eski bir Nokia telefon mu olması lazımdı?

tda 1562q

yaaww bu nokia neden android sistem kullanmıyor anlamış değilim.


Ben de neden Bada sistem kullanmıyor onu anlamış değilim. Çok ayıp ediyor ama Nokia.

Hergun telefon mu cikartmasi lazimdi?

Hergün telefon mu çıkarıyor? Hergün?

Demek bugün okulda imla kurallarını işlediniz aferin size evlat. Swiftkey kullanirken bir sıkıntı yoktu ama dandik wp'nin dandik klavyesinde sürekli dikkat etmek gerek.

Wp klavyesine laf eden birini hiç görmemiştim. Dahası o kadar güzel ki imla kurallarına uygun ve Türkçe karakterli yazı yazmaya başladım.

imzalı bir post unu alabilir miyim? Türünün tek örneğisin de
Courageux Celestialee-MilitaristCourageux Celestialee-Militarist
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1 Yanıt Yanıtla +21
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THESTER 5 yıl
Kimse dikkat etmemiş ama telefonun kılıfı da özel herhalde iPad'in smart cover'ına benziyor
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FreeRun 5 yıl
arayüze ayar cekmeleri şart hiç bir albenisi yok ne öle kutu kutu menümü olur, androidin çafcaflı menüleri karşısında işi zor bu wp nin, ama ben yinede hertürlü lumia 1020yi alıcam :)
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iboocum 5 yıl
ipaddeki smart case gibi kılıfı var güzel olmuş kapağı kapatınca da uyku moduna geçiyorsa güzel olur
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MentalGhetto 5 yıl
Bu insanlardaki nokia-wp karşıtlığını anlamıyorum...Nedir abi bu ? Siz android samsung vs kullanıyorsunuz diye nedir bu kin bu öfke ,aynı şey wp kullananlar içinde geçerli,farklı sistemler farklı markalar,hoşunuza gider gitmez ama kavgayada gerek yok ki bana sorarsanız tasarımı piyasadaki çoğu phabletten iyi,Samsung yapar onlarda takip eder safsatasıda çok saçma arkadaşı kutluyorum yani
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alp0007 5 yıl
Yakışır
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu nokia napıyor anlamış değilim çok ara model cıkarttı ya 925 alcam ama kararsız kaldım paso yeni model duyuruyo insan bi lumia920'nin devam modelini cıkarır 5'inc snapdragon 800 fulll hd 2gb ram falan yani amiral gemi bide phonetablet karışımı model bide 1020 tamam işte ne bu kadar model arkadas 50 tane alt model cıktı
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snomask 5 yıl
Windows Phone 8 GDR3
8gb ddr3 gibi okudum :)
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Efe S. 5 yıl
Bu büyük ekran olayı ergenleri doyurmaktan başka bir şey değil. 4.5-5 inç arası idealdir bana göre. 1020 varken bunun yüzüne bakılmaz. Elbette böyle modeller de çıkmalı ve beğenen alıp kullanmalı fakat ben asla tercih etmem.
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eozenir 5 yıl
işte budur yaa. artık bıktım samsungtan.
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Vasto Lorde 5 yıl
8.5mm den yuksek olmaz umarim. Snap800 , 2 ram , full hd ekran , 41mp kamera ,3500mah+ pille ciksin alir 4 sene kullanirim rahat
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AERN 5 yıl
Telefon gayet ince ve güzel duruyor. Tasarımı da hoşuma gitti.
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uA006 5 yıl
Kirmizi guzel duruyor. 920deki gibi cirtlak olmasa bari.
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