İşte Nokia'nın 6-inç ekranlı yeni Lumia 1520 modeli

Nokia'nın telefon-tablet segmentine yönelik atılım yapacağı uzun süredir konuşulan bir detaydı. Samsung Galaxy ailesi, Sony Xperia Z Ultra, Huawei Ascend Mate ve yakında çıkacak HTC One Max gibi modellere karşı, Windows Phone 8 GDR3 işletim sistemini kullanacak Bandit kod adlı yeni telefon, gelen bilgilere göre 6-inç Full HD ekran ile bizleri selamlayacak.

Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon işlemcisini kullanacağı belirtilen ancak hangi işlemci modeline sahip olacağı henüz bilinmeyen telefon, resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Lumia 1520 adı altında lanse edilebilir. Kamera tarafında iddialı özellikere sahip olacak cihaz aynı zamanda güçlü işlemci ve 2GB RAM ile sınıfının en güçlü WP8 cihazı da olacak gibi görünüyor. Görüntülerden anlaşıldığı kadarı ile özel bir kılıfı da bulunan cihazın çıkış tarihi hakkında şu an net bir bilgi telaffuz edilmiyor ancak 26 Eylül'de Nokia'nın özel bir etkinlik ile Windows RT tabanlı yeni tabletine ek olarak Lumia 1520'yi anons edebileceği de iddia olarak gündeme geliyor.