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İşte Nokia'nın Windows Phone 7 konsepti

8 yıl
24,7b
1
54
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft ile işbirliğine giden ve üst seviye akıllı telefon gamına Windows Phone 7'li telefonlar eklemeye hazırlanan Nokia'nın, bu doğrultaki ilk konsepti ortaya çıktı. Henüz firma tarafından resmi olarak açıklanmış herhangi bir Windows Phone 7 telefon bulunmasa da, görselleri ortaya çıkan yeni konsept, tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor.

Nokia'nın tasarım anlamındaki yeni anlayışının bir örneği olan konsept, N8 ve C7 gibi modellerden izler taşıyor. Farklı renk seçenekleri üzerinde durulan konsept, Windows Phone 7'nin üç tuş zorunluluğunu da içeriyor. Nokia ve Microsoft çalışanlarının uzun zaman harcadığı belirtilen konseptin ne zaman gerçeğe dönüşeceği ise bilinmiyor.


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_vezir_ 8 yıl
Tamam kesinleşti nokia nin geri zekalı olduğunu htc olmasa idi wm bu günleri göremedi bir yerede okudum nokia nin android i tercih etmemesinin sebebi piyasada rekabeti korumakmis android tercih etse diyer firmalar ürün satamaz hale gelecekmis ya sen bu kafa ile gidersen sen yakında ürün satamayacaksin bence bu anlatılanlar hikaye google sana android için lisans vermemistir nokia şimdi ürün atıyorsa telden anlamayanlar sayesinde satıyor eskide kalanlar yüzünde eskidendi şey ise milletin dediği nokia dan başka tel tanımam eskiden zaten nokia yi herkes tek geçerdi
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bcans 8 yıl
bence nokia windows phone fiyatını android li cihazlara göre ucuz tutcak ilerde iyi satacağını düşünüorum ha ben alırmıyım almam orası ayrı
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Technotronic 8 yıl
sony ericssonun tasarimleri diger telefonlardan farkli
samsung ve lg resmen iphone nu taklit ediyorlar
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neo01470 8 yıl
bence nokia android kullanmamak için ayak diretiyor ama nafile..
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harun_tr 8 yıl

neo01470

bence nokia android kullanmamak için ayak diretiyor ama nafile..


Nokia android kullansın, samsung kullansın diğer markalar kullansın...

Böyle saçma şey olmaz ki, nerde o zaman rekabet ?

Rekabet olmadan kalite olmaz.

Windows Phone 7'yi adam gibi geliştirip kullanıcıya sunabilirse gayet başarılı olabilirler.
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ozkan_tpc 8 yıl
Nokia gibi bir firmanın yıllar sonra bu pazara daha yeni adım attığını görmek üzücü, hele ki android yerine bunu windowsla yaparak... işi çok çok zor.
Ancak bazı yorumları da enteresan buluyorum. 3D telefon çıkardı diye LG'yi bir numara yapanlar var. Samsung gibi bir devi göz ardı edenler var. Bugün hangi ortama gitsem gördüğüm telefonların %80 i samsung. Özellikle yeni telefon alanlar samsung u tercih ediyor. Hem çeşit fazla, hem de samsung eski samsung değil, çok ciddi gelişmeler var. Nokia belki bu adımıyla kan kaybını bir nebze durdurur ve pazarda tutunur fakat samsung un yükselişini engelleyemez.
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Quad_core2 8 yıl
3D iyi güzel 3g çıkdı hergün onunlamı görüşüyorsunuz sanki lg samsung aple tmm bunların yazılımları güzel bagzı cihazlarıda güzel nokia 1 işletim sisteminden kaybediyor 2 işlemci felan bagzı cihazlarda düşük n8 piyasada yok satıyor nokia halen lider aple gelelim şarj dayanmıyor ben bi avm de çalışıyorum bizim orda her türlü bayi var hergün geliyor aple şarj sorunu şebeke sorunu samsung kitleniyor msjlarda sorun çıkartıyor 2 aydan sonra batarya bitiyor vs valla ne nokia bizi kurtarıl nede diyerleri n8 hoşuma gitti aldım harika bi cihaz işletim sisteminde bi problem yaşamadım henüz yani dk başı int dk başı uygulamada indirmiyorum ki hanginiz bunları yapıyorsunuz kamerası çok güzel şunada eminimki nokia yazılımını degiştirsin burda yorum yapan %90 kişi gider nokia alır çok güzel cihazları gelcek nokia'anın o cihazlar çıkınca nokia busefer yapdı dersiniz
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electrostatic 8 yıl
berbat olmuş.hava atmak isteyen liseli genç kızlar alır bunu ancak.
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DH Misafiri 8 yıl
beyler nokia telefon piyasasına giren dünkü çömez değil. kaç kişi bizzat n8 inceledi de kötülüyor n8 çok kötü olduğundan mı yok satıyor lg dev olacak mış bu lafa kargalar bile güler nokia microsoft ile birleşti artık ortalığı fetheder.n8in işlemcisi eleştiriliyor bırakın bu lafları beyler telefona göre gayet iyi tasarlanmış bi işlemci var.telefon donuyormuş bilgisayara bile zararlı içerik yüklersek bilgisayar bile yavaşlıyor donuyor beyler bu cep telefonu symbian kullanmaması gerekirdi ancak o kadar da abartılacak durum yok nokianın n868mp telefonu da eleştiriliyor yerden yere vuruluyordu sonuç olarak kimse nokiayı küçümsemesin bazı firmalar gibi hiçdeyse milleti kazıklamaya kalkmıyor dediğim gibi piyasaya dün giren çömezlerden değil bazı firmalar cep telefonu bile tasarlayamazken nokia satıyordu.
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TIGERSHARK 8 yıl
siyah olan çok şık
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akmac 8 yıl

DH Misafiri

beyler nokia telefon piyasasına giren dünkü çömez değil. kaç kişi bizzat n8 inceledi de kötülüyor n8 çok kötü olduğundan mı yok satıyor lg dev olacak mış bu lafa kargalar bile güler nokia microsoft ile birleşti artık ortalığı fetheder.n8in işlemcisi eleştiriliyor bırakın bu lafları beyler telefona göre gayet iyi tasarlanmış bi işlemci var.telefon donuyormuş bilgisayara bile zararlı içerik yüklersek bilgisayar bile yavaşlıyor donuyor beyler bu cep telefonu symbian kullanmaması gerekirdi ancak o kadar da abartılacak durum yok nokianın n868mp telefonu da eleştiriliyor yerden yere vuruluyordu sonuç olarak kimse nokiayı küçümsemesin bazı firmalar gibi hiçdeyse milleti kazıklamaya kalkmıyor dediğim gibi piyasaya dün giren çömezlerden değil bazı firmalar cep telefonu bile tasarlayamazken nokia satıyordu.


Nokiadan önce de Ericsson vardı
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Technotronic 8 yıl

DH Misafiri
beyler nokia telefon piyasasına giren dünkü çömez değil. kaç kişi bizzat n8 inceledi de kötülüyor n8 çok kötü olduğundan mı yok satıyor lg dev olacak mış bu lafa kargalar bile güler nokia microsoft ile birleşti artık ortalığı fetheder.n8in işlemcisi eleştiriliyor bırakın bu lafları beyler telefona göre gayet iyi tasarlanmış bi işlemci var.telefon donuyormuş bilgisayara bile zararlı içerik yüklersek bilgisayar bile yavaşlıyor donuyor beyler bu cep telefonu symbian kullanmaması gerekirdi ancak o kadar da abartılacak durum yok nokianın n868mp telefonu da eleştiriliyor yerden yere vuruluyordu sonuç olarak kimse nokiayı küçümsemesin bazı firmalar gibi hiçdeyse milleti kazıklamaya kalkmıyor dediğim gibi piyasaya dün giren çömezlerden değil bazı firmalar cep telefonu bile tasarlayamazken nokia satıyordu.

nokia disinda diger modelleri hic incelemedigin ne kadar da belii oluyor yaptigin fanatik ve ici bos yorumlarinla
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Einstein 8 yıl
Görüntü olarak gayet hoş bence. Nokia diye hemen laf atmaya çalışmayın.
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nightflame 8 yıl
Kamerası sıradan nokia tasarımına ters düşüyor, fazla sade. Bence hoş ama nokianın kamera fetişine uygun değil.
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tamtamam 8 yıl
tasarım bence çok başarılı olmuş,nokia güzel bir adım attı bence arkasına microsoft desteği,nokia nın pazarlama ağı ile büyük işlr başarabilirler.
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Batuist 8 yıl
donanımın ve tasarımın ne kadar iyi olursa olsun o işletim sistemiyle hiçbirşey yapamazsın nokia..!!! en azıdan bugünkü haliyle... ileride ne olur bilinmez..!!
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