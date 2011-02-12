İşte Nokia'nın Windows Phone 7 konsepti

Microsoft ile işbirliğine giden ve üst seviye akıllı telefon gamına Windows Phone 7'li telefonlar eklemeye hazırlanan Nokia'nın, bu doğrultaki ilk konsepti ortaya çıktı. Henüz firma tarafından resmi olarak açıklanmış herhangi bir Windows Phone 7 telefon bulunmasa da, görselleri ortaya çıkan yeni konsept, tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor.

Nokia'nın tasarım anlamındaki yeni anlayışının bir örneği olan konsept, N8 ve C7 gibi modellerden izler taşıyor. Farklı renk seçenekleri üzerinde durulan konsept, Windows Phone 7'nin üç tuş zorunluluğunu da içeriyor. Nokia ve Microsoft çalışanlarının uzun zaman harcadığı belirtilen konseptin ne zaman gerçeğe dönüşeceği ise bilinmiyor.