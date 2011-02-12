İşte Nokia'nın Windows Phone 7 konsepti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft ile işbirliğine giden ve üst seviye akıllı telefon gamına Windows Phone 7'li telefonlar eklemeye hazırlanan Nokia'nın, bu doğrultaki ilk konsepti ortaya çıktı. Henüz firma tarafından resmi olarak açıklanmış herhangi bir Windows Phone 7 telefon bulunmasa da, görselleri ortaya çıkan yeni konsept, tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor.
Nokia'nın tasarım anlamındaki yeni anlayışının bir örneği olan konsept, N8 ve C7 gibi modellerden izler taşıyor. Farklı renk seçenekleri üzerinde durulan konsept, Windows Phone 7'nin üç tuş zorunluluğunu da içeriyor. Nokia ve Microsoft çalışanlarının uzun zaman harcadığı belirtilen konseptin ne zaman gerçeğe dönüşeceği ise bilinmiyor.
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samsung ve lg resmen iphone nu taklit ediyorlar
Nokia android kullansın, samsung kullansın diğer markalar kullansın...
Böyle saçma şey olmaz ki, nerde o zaman rekabet ?
Rekabet olmadan kalite olmaz.
Windows Phone 7'yi adam gibi geliştirip kullanıcıya sunabilirse gayet başarılı olabilirler.
Ancak bazı yorumları da enteresan buluyorum. 3D telefon çıkardı diye LG'yi bir numara yapanlar var. Samsung gibi bir devi göz ardı edenler var. Bugün hangi ortama gitsem gördüğüm telefonların %80 i samsung. Özellikle yeni telefon alanlar samsung u tercih ediyor. Hem çeşit fazla, hem de samsung eski samsung değil, çok ciddi gelişmeler var. Nokia belki bu adımıyla kan kaybını bir nebze durdurur ve pazarda tutunur fakat samsung un yükselişini engelleyemez.
Nokiadan önce de Ericsson vardı
nokia disinda diger modelleri hic incelemedigin ne kadar da belii oluyor yaptigin fanatik ve ici bos yorumlarinla