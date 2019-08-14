İşte OnePlus'ın ilk televizyonunun ismi ve logosu

OnePlus, akıllı TV serisinin OnePlus TV olarak adlandırılacağını açıkladı. Televizyon hakkında internete düşen sızıntı ve bilgilerde de zaten aynı isim geçiyordu. Şirket bir blog yazısı yayınlayarak bu ismin kullanılacağını resmen onayladı.

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Şirket geçtiğimiz yıl bir yarışma başlatmış ve müşterilerinden piyasaya sürecekleri ilk televizyon hakkında isim önerilerinde bulunmalarını istemişti. 23.000'in üzerinde öneri alan şirket sonuç olarak OnePlus TV isminde karar kıldı.

Logo da son derece basit

Tıpkı isim gibi OnePlus TV için tasarlanan logo da son derece basit. OnePlus logosu ve hemen yanında "TV" yazısı bulunuyor. Tüm bu bilgilerin netlik kazanması ile birlikte artık tüm gözler cihazın lansmanına çevrildi.

OnePlus TV'nin Eylül ayının son haftasında tanıtılması bekleniyor. Akıllı televizyon 43 inç, 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran boyutlarında sunulacak. Aynı zamanda 4K HDR desteği ile piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında.

https://www.androidcentral.com/oneplus-reveals-logo-oneplus-tv-launch-slated-next-month