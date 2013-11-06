İşte Samsung'un gelecek planları: 4K ekranlar, 64-bit özel tasarımlı işlemciler ve dahası...

Samsung akıllı telefon pazarında çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Güney Kore'de düzenlediği Analist Etkinliği'nde geleceğe dönük planlarını paylaşan Samsung, artan rekabet koşulları çerçevesinde üretimini kendi gerçekleştirdiği tüm akıllı telefon komponentlerinde yeni hedeflerden bahsediyor. Gelin şimdi hep birlikte detaylara göz atalım.

Samsung, Qualcomm ve Apple'ın yolunda: Özelleştirilmiş Çekirdek Tasarımları

Akıllı telefonlarda kullanılan mobil işlemciler, temelde iki farklı prensip ile hazırlanıyor. Intel ve piyasada pek varlık gösteremese de MIPS tabanlı çözümleri haricinde geriye kalan neredeyse bütün çözümler, ARM lisansı ile üretiliyor olsa da tasarımda önemli ayrımlar söz konusu.

Birkaç sene öncesine kadar sadece Qualcomm'un benimsediği "ARM'ın komut setlerini kullanan özelleştirilmiş çekirdek tasarımları" anlayışını bir süredir Apple da takip ediyor ve ortaya performans anlamında oldukça iddialı çözümler çıkıyor. Qualcomm Snapdragon serisi işlemciler Android ve Windows Phone ekosistemini domine ederken, Apple da A6 serisi işlemcileriyle birlikte kendi tasarımlarını sunarak önemli başarılar elde etmişti.

Bu iki firma dışında kalan yarıiletken tasarımcıları ise büyük oranda ARM'ın çekirdek tasarımlarına sadık kalmayı tercih etmişti. Hatta Nvidia, Tegra 2 platformunda, ARM'ın Neon motorunu kullanmayarak çoklu ortam başarımında geri adım bile atmıştı. Tegra 3 ve Tegra 4 platformlarında ise 4+1 çekirdek tasarımıyla farklılaşan şirket, saf çekirdek mimarisinde ise herhangi bir farklılaşmaya gitmemiş, hatta tek kanal bellek kontrolcüsü ısrarı ile eleştirilmişti. Yüksek GPU performansı beklenen ancak bunu da gerçekleştiremeyen Nvidia, buna rağmen kazandığı üretici anlaşmaları ile piyasadaki varlığını arttırmayı bildi.

Samsung'a baktığımızda ise işin rengi biraz daha farklı. Apple'ın tüm işlemcilerini üreten Güney Kore merkezli şirketi anlatmak için pazarın dinamiklerini iyi analiz etmek gerekiyor. Galaxy S'te kullandığı Hummingbird işlemcisi ile önemli oranda çıkış yakalayan Samsung, Exynos ailesine geçiş sürecinde de bu başarısını korumuş ancak milyonlarca adet cihaz satmasına rağmen, şirketin işlemci tasarım bölümü, son dönemde ilk zamanlarının bile gerisinde kalan kötü bir performans ile karşı karşıya geldi.

LTE desteği sunan yerleşik modeme sahip SoC üretimini bir türlü gerçekleştiremeyen Samsung, Amerika gibi yüksek hacimli pazarlara yolladığı telefonlarında Qualcomm'un Snapdragon serisi işlemcilerini tercih etmek zorunda kaldı, Galaxy S4'te 1.9GHz Snapdragon 600'e, Note 3'te ise 2.3GHz Snapdragon 800'e yer verdi. Kısacası Samsung'un hatta daha net bir ifade ile Samsung Electronics'in işlemci tasarımı bölümü, şirketin diğer birimleri gibi başarı seviyesini arttırmak bir yana geriye bile düştü.

Samsung'un geliştirdiği işlemciler şu an üretim için para aldığı Apple'ın işlemcilerinden ve sadece tasarım yapan yani Samsung gibi üretim tesislerine sahip olmayan Qualcomm'un çözümlerinin gerisinde yer alıyor. Galaxy Note 3'ün uluslararası versiyonunda yer alan Exynos Octa 5420 durumu bir miktar toparlamış gibi görünse de uzmanlar, Samsung'un işlemci faaliyetlerini eleştirmekten geri durmuyorlar. İşte tüm bu serüvenin kaçınılmaz sonucu olarak Samsung, işlemci faaliyetlerinde yeniden yapılanmaya gidiyor ve stratejisini değiştiriyor.

Samsung için 2014, 64-Bit İşlemcilerin Yılı Olacak!

Samsung önümüzdeki yıldan itibaren 64-bit işlemcilerini kullanmaya başlayacak. Galaxy S5, Note 4 ve üst seviye yeni tabletlerde bu işlemcilerin kullanıldığını tanık olacağız. Ama buradaki asıl fark, Samsung'un iki farklı 64-bit işlemci sunacak olması. Bunlardan ilki, özelleştirilmiş ARMv8 mimarisini kullanan yani saf Cortex-A58 tasarımını temel alan çözüm olacak. Bir diğeri ve daha önemli olanı ise ARMv8 komut setleri üzerinde Samsung mühendisliğinin şekillendirdiği yeni özellik ve detaylara sahip, işlemci dünyasının tabiri ile "Custom Silicon" yani tasarım süreci Samsung'a ait çözüm olacak. Bir süre önce başta bazı AMD çalışanları olmak üzere sektörde deneyimli tasarım profesyonellerini bünyesine katan ve Teksas, Austin'deki fabrikasında yeni ekip ile yeni işlemci çalışmalarına başlayan Samsung, performans barını yükseltecek gibi görünüyor. Samsung aynı zamanda üretim geometrisini de güncelliyor olacak. Şu an 28nm fabrikasyon süreci ile üretim yapan şirket, 2014 ile birlikte 20nm sürecine geçiş yaparak vCore yani çekirdek için gerekli ideal güç seviyesini de 0.9v'a kadar düşürerek bir yandan performansı arttırmış, diğer taraftansa güç tüketimi azaltmış olacak.

Geleceğe dönük olarak muhtemelen önümüzdeki 3-4 yıllık süre zarfında Samsung'un 10nm üretim geometrisini kullanmaya başladığını da göreceğiz. Samsung'un kendi tasarladığı, 20nm üretim teknolojisine sahip yüksek performanslı 64-bit işlemcisi aynı zamanda kuvvetle muhtemeldir ki, ARM'ın duyurusu daha yakın zamanda yapılan Mali T760 GPU'sunu barındırabilir. Direct3D 11.1 özellik seviyesi 11, OpenGL ES 3.0 ve OpenCL 1.2, standartlarıyla uyumlu olan bu GPU, baz alınan GPU'nun modeline göre %400'lere kadar performans gelişimi sağlayacak. Yeni bir Seviye 2 arabağlantı teknolojisi ile karşımıza çıkacak olan bu GPU, GPGPU yani genel amaçlı GPU kullanım yetenekleri ile paralel işlemin avantajlarını grafik ötesine taşıyarak diğer uygulamalara da yansıtabilecek.

Mobil Cihazlar İçin Yüksek Çözünürlüklü Yeni Nesil AMOLED Ekranlar

Samsung, AMOLED ekran teknolojisine yönelik yatırımlarını arttırarak devam ediyor. Galaxy Round modeli ile kavislik AMOLED ekranı akıllı cihazlarda kullanmaya başlayan şirket, önümüzdeki yıl çözünürlükleri de arttıracak. Full HD çözünürlüklü üst seviye akıllı telefonlar hızla yaygınlaşırken, Samsung cephesinden haberler gösteriyor ki, 2014 ile birlikte telefonlarda da 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde, 560ppi piksel yoğunluğu sağlayabilen telefonlar göreceğiz. Bu çözünürlük Galaxy Note 10.1 2014 Edition gibi çeşitli tablet modellerinde kullanılsa da yeni yılda yeni heyecanlara yelken açılarak telefonların da bu çözünürlüğe kavuşacağını göreceğiz.

ARM Mali T760 GPU'sundaki gelişim de dikkate alındığında bu ihtimal daha da artıyor. Bununla da yetinmeyen Samsung, 2015 ve sonrası için de 4K yani Ultra HD çözünürlüklü telefonları lanse edecek.Galaxy Note 3'ün LTE versiyonu ile ilk defa üst seviye telefonlarda 4K video kaydını yaygınlaştıran Samsung, panel üretimindeki avantajları sayesinde bu çözünürlükte ekrana sahip telefonları da ilk süren firma olabilir. Samsung aynı zamanda kavisli ya da esnek ekran olarak bilinen alana da ciddi bir yatırım yapacak gibi. Şirket dökümanlarına göre 2012 itibariyle 9469 patent ile AMOLED üretiminde patent lideri olan Samsung, aynı zamanda esnek ekranlarla ilgili mevcut tüm patentlerin de %33'ünü elinde bulunduruyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Galaxy Round ile başlayan serüvenin 2014'te yeni modeller ile hızlanacağını da söyleyebiliriz.