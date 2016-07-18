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İşte Sony'nin yeni amiral gemi telefonu; Tasarım değişiyor!

Sony'nin Xperia X Performance modelini ülkemizde piyasaya sürmemesi hayal kırıklığına neden olmuştu. Ancak görünen o ki, Japon şirket yepyeni bir amiral gemisiyle çıkmaya hazırlanıyor!
2 yıl
19,4b
1
94
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin belli pazarlar haricinde piyasaya sürmediği Xperia X  Performance modeliyle ilgili hayal kırıklığını şirketin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi gidermeye çalışacak. Ülkemize de gelmesini beklediğim F8331 kodlu yeni modelin dünya lansmanı muhtemelen önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek IFA 2016 Fuarı'nda gerçekleştirilecek.
Telefonun teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, tasarımın önemli oranda değiştiğini görüyoruz. Alışılagelmiş Sony Xperia tasarımı yerini biraz daha dinamik çizgilere bırakacak gibi görünüyor. Gerek çerçeve kalınlıkları gerekse de şasenin ana kalınlığı hala sınıfında zirveye aday olacak düzeyde olmasa da yeni çizgiler dikkat çekmeyi başarıyor. Taban kısmında orta bölüme yerleştirilen USB Tip-C konnektörünün dışında 3.5mm kulaklık girişi tepete bulunuyor.
İşte Sony'nin yeni amiral gemi telefonu; Tasarım değişiyor!
 
Üst ve alt kısımların düz, kenarların ise yuvarlatıldığı telefonun arka bölümünde ise ana kameraya ek olarak dikey konumlandırılmış çift LED flaşı görüyoruz. Görüntü itibariyle fırçalanmış alüminyumdan oluştuğu anlaşılan kasanın ön kısmında ise Sony'den alıştığımız üzere çift hoparlör kurulumu kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca Xperia Z5 serisi ile görmeye başladığımız dahili parmakizi okuyucusuna sahip güç butonu da sağ orta kısımdaki yerini koruyor.
Mevcut görüntü itibariyle şahsen beni rahatsız eden unsur, ön kısımdaki ekran çerçeve kalınları oldu. Belki bu kısım üzerine biraz daha mesai harcanabilirdi. Donanım tarafı belirsiz olmakla birlikte Snapdragon 821 işlemci, 4GB LPDDR4 bellek, 32GB depolama ve microSD hafıza kartı ile yeni nesil kamera sistemi bekleyebiliriz. Android 6.x işletim sistemi üzerinde Sony'nin en yeni ve en hafif arayüzünü taşıması beklenen telefonla ilgili detaylar paylaşmaya devam edeceğiz. 

http://www.gsmarena.com/exclusive_sony_xperia_f8331_photographed_shows_brand_new_design-news-19465.php# Yorum Yaz
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There goes your life 2 yıl en beğenilen
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Tr@mmler 2 yıl
O çerçeve boşluklarına kamp kurabilecek insanlar tanıyorum.
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kesbi 2 yıl
Yine düz, kutu gibi ve çerçevenin ekranı var. Sony adam olmaaaaz.
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crazywinner3 2 yıl
Çerçeveler :(
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salvatore18 2 yıl
Nerede o Xperia arc tasarımı, ericsson ile ortaklığı bitti sony de bitti. O müthiş telefonu yapan demek ericssonmuş, logosunu özlediğim tekrar ortak olun yav.













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CorelDraw04 2 yıl salvatore18
Aynen o zaman gerçekten de oyleydi
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Redunay 2 yıl
Sony nin yaptığı bütün telefonlar oyuncağa benziyor. Kötü arayüz ve aptal sanal tuşlarda cabası. Güzel bir telefon yapsalar alacağım ama yok yapamıyorlar.
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YediGüzelAdam 2 yıl Redunay
Ghostrain
Sony nin yaptığı bütün telefonlar oyuncağa benziyor. Kötü arayüz ve aptal sanal tuşlarda cabası. Güzel bir telefon yapsalar alacağım ama yok yapamıyorlar.

Hiç sony kullanmayan samsung kullanıcısı
Bu cihazın tasarımı kötü ancak arayüze ne hadle laf atabiliyorsunuz sony nin arayüzü kadar özelleştirilebilen başka bir orjinal arayüz yok kullanımı çok rahat ve eğlenceli ve en stabil Android arayüzü ayrıca samsung htc 1 lg 2 güncellemeden sonra telefonu yüz üstü bırakıyor sony nin kendi albüm walkman gibi uygulamaları ve Android yazılım desteği kesinlikle en iyisi amiral gemi sınıfı cihazı asla üzmez tabiki ikinci el satmayacak için
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Guest-41635B9FE 2 yıl
Hayatımda kullandığım en güzel telefonu Sony yaptı.
Xperia P'den bahsediyorum tabii ki.
Sonrasında Z'ye geçtim , havuza da soktum , denize de.
HTC One M9e'ye geçtim şimdi de , Z'ye gire daha güçlü olsa da kesinlikle multitasking ve animasyonlarda Z'ye yaklaşamaz.
Ve bir şey daha var.
Sony'nin yaptığı bağımlılığı kesinlikle ne HTC'de gördüm ne de ara ara kullandığım Note 5'de.
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system electronıc 2 yıl
Tasarıma hayran olmamak elde değil... Sony çözmüş bu işi, kusursuz tasarım bu olsa gerek...
Hemen çıksada alsak, resimlerde bu kadar kusursuz gözüküyorsa birde canlı görmek lazım... Allahım inanılmaz olmuş...
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DH Misafiri 2 yıl
Sony telefon işinde aşırılığa kaçmayan ihtiyaca göre çalışan ve devamlı telefonunu destekleyen bir firma. Telefonlarında öne bakan hoperlorler yüzünden olduğunu düşündüğüm ekran gövde oranı biraz fazla gibi gözüksede bu rahatsız etmeyecek bir husus. Kamera konusunda megapikseli arttırarak rakiplerinden (samsung, apple, htc) ayrılıyor. Fotoğraflarda detay isteyenler için oldukça işe yarayan kameraları mevcut. sony nin güzel telefon yaptığını düşünüyorum kullanımı keyif veren sağlam telefonlar ürettiğini düşünüyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum led flashların üstünde bir boşluk var o lazer otofokus olabilir mi acaba?
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expressimo 2 yıl
Turkcell t50 bile bundan çok daha şekil duruyor
yazıklar olsun sony çin firmadan bile aşağı kalmışın tasarımda.Z2 gibi bir sana başyapıttan sonra sony bitti bence.Z3 te zaten rekabetsizliğini gösterdi.Samsung a kötü diyen arkadaş samsung en azından ucube gibi telefonlar çıkarmıyor orta ve üst segmentte .İlla ki bir albenisi oluyor. S5 in bile kendine özgü bir tipi var ve kılıf ile güzel duruyor.
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Amd64x2 2 yıl
Keşke değişmeseymiş
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Wacom Intuos 2 yıl
Sony cihazlarının daha üzerinde uğraşmalı. Fazla sabit fikirli davranıyorlar tasarım konusunda, çok yalın duruyor. Neden çabalamıyorlar merak ediyorum.
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khankam 2 yıl
çok karizmatık duruyor
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_GRKM_ 2 yıl khankam
khankam

çok karizmatık duruyor

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franky88 2 yıl
Nokia tasarıma dönmüşler ya bunlar lumia ailesi gibi..
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