İşte Sony'nin yeni amiral gemi telefonu; Tasarım değişiyor!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin belli pazarlar haricinde piyasaya sürmediği Xperia X Performance modeliyle ilgili hayal kırıklığını şirketin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi gidermeye çalışacak. Ülkemize de gelmesini beklediğim F8331 kodlu yeni modelin dünya lansmanı muhtemelen önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek IFA 2016 Fuarı'nda gerçekleştirilecek.
Telefonun teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, tasarımın önemli oranda değiştiğini görüyoruz. Alışılagelmiş Sony Xperia tasarımı yerini biraz daha dinamik çizgilere bırakacak gibi görünüyor. Gerek çerçeve kalınlıkları gerekse de şasenin ana kalınlığı hala sınıfında zirveye aday olacak düzeyde olmasa da yeni çizgiler dikkat çekmeyi başarıyor. Taban kısmında orta bölüme yerleştirilen USB Tip-C konnektörünün dışında 3.5mm kulaklık girişi tepete bulunuyor.
Üst ve alt kısımların düz, kenarların ise yuvarlatıldığı telefonun arka bölümünde ise ana kameraya ek olarak dikey konumlandırılmış çift LED flaşı görüyoruz. Görüntü itibariyle fırçalanmış alüminyumdan oluştuğu anlaşılan kasanın ön kısmında ise Sony'den alıştığımız üzere çift hoparlör kurulumu kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca Xperia Z5 serisi ile görmeye başladığımız dahili parmakizi okuyucusuna sahip güç butonu da sağ orta kısımdaki yerini koruyor.
Mevcut görüntü itibariyle şahsen beni rahatsız eden unsur, ön kısımdaki ekran çerçeve kalınları oldu. Belki bu kısım üzerine biraz daha mesai harcanabilirdi. Donanım tarafı belirsiz olmakla birlikte Snapdragon 821 işlemci, 4GB LPDDR4 bellek, 32GB depolama ve microSD hafıza kartı ile yeni nesil kamera sistemi bekleyebiliriz. Android 6.x işletim sistemi üzerinde Sony'nin en yeni ve en hafif arayüzünü taşıması beklenen telefonla ilgili detaylar paylaşmaya devam edeceğiz.
http://www.gsmarena.com/exclusive_sony_xperia_f8331_photographed_shows_brand_new_design-news-19465.php# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Hiç sony kullanmayan samsung kullanıcısı Bu cihazın tasarımı kötü ancak arayüze ne hadle laf atabiliyorsunuz sony nin arayüzü kadar özelleştirilebilen başka bir orjinal arayüz yok kullanımı çok rahat ve eğlenceli ve en stabil Android arayüzü ayrıca samsung htc 1 lg 2 güncellemeden sonra telefonu yüz üstü bırakıyor sony nin kendi albüm walkman gibi uygulamaları ve Android yazılım desteği kesinlikle en iyisi amiral gemi sınıfı cihazı asla üzmez tabiki ikinci el satmayacak için
Xperia P'den bahsediyorum tabii ki.
Sonrasında Z'ye geçtim , havuza da soktum , denize de.
HTC One M9e'ye geçtim şimdi de , Z'ye gire daha güçlü olsa da kesinlikle multitasking ve animasyonlarda Z'ye yaklaşamaz.
Ve bir şey daha var.
Sony'nin yaptığı bağımlılığı kesinlikle ne HTC'de gördüm ne de ara ara kullandığım Note 5'de.
Hemen çıksada alsak, resimlerde bu kadar kusursuz gözüküyorsa birde canlı görmek lazım... Allahım inanılmaz olmuş...
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