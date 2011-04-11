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İşte Symbian işletim sisteminin yenilenen yüzü ve Nokia X7

8 yıl
71,9b
1
100
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Symbian işletim sisteminin yenilenen yüzü ve geliştirilen detayları gün ışığına çıktı. Nokia tarafından X7 ve E6 gibi modelleriyle birlikte yarın yapılacak özel etkinlikte tanıtılması beklenen yeni versiyon geliştirilen grafik arayüzü, ana ekrandaki güncellemeler ile birlikte eskisine oranda üç kat daha hızlı olan tarayıcıya ve yeni sanal klavyeye de sahip.

Yeni modellerle birlikte lanse edilmesi ardından N8 gibi modellere de çıkması beklenen yeni Symbian, Windows Phone 7 tabanlı modeller öncesinde Nokia'nın yapacağı en önemli güncellemelerin başında geliyor. Başta yeni grafik arabirimi ve performans iyileştirmeleri olmak üzere Symbian'daki tüm güncellemeleri yarın detaylandırılması bekleniyor.


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manyakurt 8 yıl en beğenilen
nokia'nın bu telefon köşeleri ile alıp veremediği nedir acaba.
1 Yanıt Yanıtla +10
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trakya1923 8 yıl
nokia kendi çapında takılıyor :D bu telefonu ancak Türkiye ve diğer 3. dünya ülkelerinde ki apaçiler beğenir:D
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murdocklawless 8 yıl
hala şu symbian'a enerji ve vakit harcıyorlar ya pes diyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Akillitelefonmu(ipone,htc,motorola,samsung,hatta zte,huawei salak) nokia akîlî,bellimasallah
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theboy32 8 yıl
Elime alıp kullanmam lazım

o zaman yorum yaparım :)
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DH Misafiri 8 yıl
hız içinmi?
hızı işlemci , ve ram belirler kardeşim.
Binlerce uygulama en iyi uygulamalar. bunları symbian versin . onu alalım

Elbette hıza CPU ve RAM etki eder fakat Android'in Symbian'dan daha yüksek donanımlara ihtiyaç duyduğunu da biliyorsunuzdur sanırım. :)
Nokia bilinçsiz kullanıcılara hitap etmeye başladı. Android dururken Symbian almak bence bilinçsizliktir.

Bu yorumu yazmak daha bilinçsizce bir davranış olmuş!
cift cekirdek 1ghz islemci ne ise yarar diyen arkadaslar, akilli telefonla hic internet kullanmadiginiz nasil belli. anladigim sizin icin akilli telefon prestij icin tasinin aksesuardan ote bir sey degil. marka degeri olsun donanima ne gerek var dimi.
benim icin akilli telefon her yerde her an internete erisim demek. Istedigim an dunyanin tum bilgisine ulasabiliyor olmak. onemli nokta bu. yoksa geri kalani oyuncaktan ote degil. o ayni isi yapar dediginiz nokia telefonlarla donanimhaberin pc versiyonuna girip bir donanim arastirmasi yapmaya calisin bakalim. girmeye girersiniz ama sacinizi agirtmadan cikabilirmisiniz bilmiyorum.

Akıllı telefonla internet kullanıyoruz merak buyurma. Çift çekirdek internette nasıl bir fark yaratacak acaba? 10 saniyede açılan sayfayı 3 saniyede mi açacak? Bu kafayla alırsanız çok büyük fark beklemeyin. Çift çekirdeğin farkını günlük kullanımda farketmek zordur. Tek çekirdek ile çift çekirdeğin internet performansı arasında öyle ahım şahım bir fark olmayacak. Ayrıca bahsettiğiniz şey işlemciden değil Symbian'nın hantal ve verimsiz tarayıcısından kaynaklanıyor. Tabi yine de tamamen işlemciden kaynaklanmıyor da demiyorum ama kusurun önemli kısmı tarayıcının verimsizliğidir.
çöp. 1- smooth kayıyor ekran derken atlamalı geçti ekran. çok güldüm.
2- web browserı mobile versiyon nokia sitesi açıyo orada gösteriyor. açsana delikanlı gibi donanımhaberi normal pc versiyonda :)
N8 olan arkadaşım var ne yazıkki. hayırlı olsun dileğim aynen şöyleydi. "waaw 1 milyarlık fotoğraf makinesi almışsın, hayırlı olsun. telefon özelliği eklediler buna dimi ? " cevap : evet abi fotoğraf makinem yoktu iyi oldu böyle...
ekleme: bu arada allahını seversen oyunparkında böyle şirinlikler yaparak sneakpeak yapıyolar ya yuh deme hakkımı kullanmak istiyorum. şeker kız candy modeli :)

Bu yorum da bana çöp geldi. iPhone dışındaki tüm cihazlarda bu atlamalar mevcut. Aynı şey Android'de olunca yazılımla düzeltilir diyorsunuz ama Symbian'da olunca hemen "aaa smooth değil, atladıııı" diye yorumlar yapılıyor. :)
Senin gözün videodaki scroll'da stabil olmayan frame rate'i yakalayamıyor bu anlaşıldı. O yüzden sen bu telefonu al kullan mutlu şekilde yaşa. Pro user'ların gözünden bu tip şeyler asla kaçmaz. Sen yakalayamamışsan bu senin zaten hangi kategoride olduğunu gösterir. Seninle polemiğe girmek bile anlamsız şu dakikadan sonra. Yazılan yoruma çöp demişsin katıla katıla güldürdün beni sabah sabah.

Gece gece hiç güleceğim yoktu. :D Ne yani şimdi onu farkettin diye kendini pro user mi ilan ettin? :D Ben de farkettim bunu. :) Pro userleri bunlar belirlemez. ;)
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darkaura 8 yıl
cift cekirdek 1ghz islemci ne ise yarar diyen arkadaslar, akilli telefonla hic internet kullanmadiginiz nasil belli. anladigim sizin icin akilli telefon prestij icin tasinin aksesuardan ote bir sey degil. marka degeri olsun donanima ne gerek var dimi.
benim icin akilli telefon her yerde her an internete erisim demek. Istedigim an dunyanin tum bilgisine ulasabiliyor olmak. onemli nokta bu. yoksa geri kalani oyuncaktan ote degil. o ayni isi yapar dediginiz nokia telefonlarla donanimhaberin pc versiyonuna girip bir donanim arastirmasi yapmaya calisin bakalim. girmeye girersiniz ama sacinizi agirtmadan cikabilirmisiniz bilmiyorum.
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl

darkaura
cift cekirdek 1ghz islemci ne ise yarar diyen arkadaslar, akilli telefonla hic internet kullanmadiginiz nasil belli. anladigim sizin icin akilli telefon prestij icin tasinin aksesuardan ote bir sey degil. marka degeri olsun donanima ne gerek var dimi.
benim icin akilli telefon her yerde her an internete erisim demek. Istedigim an dunyanin tum bilgisine ulasabiliyor olmak. onemli nokta bu. yoksa geri kalani oyuncaktan ote degil. o ayni isi yapar dediginiz nokia telefonlarla donanimhaberin pc versiyonuna girip bir donanim arastirmasi yapmaya calisin bakalim. girmeye girersiniz ama sacinizi agirtmadan cikabilirmisiniz bilmiyorum.

Nokianin prestiji marka degerimi kaldi
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trakya1923 8 yıl

darkaura

cift cekirdek 1ghz islemci ne ise yarar diyen arkadaslar, akilli telefonla hic internet kullanmadiginiz nasil belli. anladigim sizin icin akilli telefon prestij icin tasinin aksesuardan ote bir sey degil. marka degeri olsun donanima ne gerek var dimi.

benim icin akilli telefon her yerde her an internete erisim demek. Istedigim an dunyanin tum bilgisine ulasabiliyor olmak. onemli nokta bu. yoksa geri kalani oyuncaktan ote degil. o ayni isi yapar dediginiz nokia telefonlarla donanimhaberin pc versiyonuna girip bir donanim arastirmasi yapmaya calisin bakalim. girmeye girersiniz ama sacinizi agirtmadan cikabilirmisiniz bilmiyorum.


hocam adamlar telefonu bi alo demek için birde mp3 çaldırıp fotoğraf çekmek için kullanıyorlar onun için internet vs onlar 2-3 sene sonra denemeye başlayacaklar :D
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DH Misafiri 8 yıl
santanio
Senin gözün videodaki scroll'da stabil olmayan frame rate'i yakalayamıyor bu anlaşıldı. O yüzden sen bu telefonu al kullan mutlu şekilde yaşa. Pro user'ların gözünden bu tip şeyler asla kaçmaz. Sen yakalayamamışsan bu senin zaten hangi kategoride olduğunu gösterir. Seninle polemiğe girmek bile anlamsız şu dakikadan sonra. Yazılan yoruma çöp demişsin katıla katıla güldürdün beni sabah sabah.
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orhan azeri 8 yıl
Ya samsung 1.2 ghz.cift cekirdekli 1gb ramli teleconlar uretirken nokia hala 680 mhz ve 256 mb ramda kaliyor guleyimmi aglayayimmi bilmiyorum
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kesbi 8 yıl
Nokianın yapması sorun değil. Yapabilir ancak milletimiz 2 kat güçlü cihazlarla aynı paraya satılmasına rağmen hala gidipte bunlara bi ton para veriyor. Sorun orada. Kimse almasa onlarda zaten satamaz.
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl

orhan azeri
Ya samsung 1.2 ghz.cift cekirdekli 1gb ramli teleconlar uretirken nokia hala 680 mhz ve 256 mb ramda kaliyor guleyimmi aglayayimmi bilmiyorum

Ellerinde bitmek tukenmek bilmeyen 680 var galiba her telefona koymaya basladilar
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waspsich 8 yıl
Nokia'nın bildiğim en iyi telefonu 3310 abi gerisi hikaye :D
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muRTah 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
hala e250 kullandıgım ıcın bişi demıcem :D
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Strazburg 8 yıl
Symbiam neden bu kadar sevilmiyor? Bu konuyla ilgili bilgisi olanlar açıklarlarsa sevinirim.
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pandoras 8 yıl
Nokia telefon görünce midem bulanıyor. Symbian da ne halen o geri kalmış sisteme devam ediyorlarya helal olsun yazık bunca zaman verdiğimiz o paralara yıllarca bizi sömürdü.
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santanio 8 yıl
çöp. 1- smooth kayıyor ekran derken atlamalı geçti ekran. çok güldüm.
2- web browserı mobile versiyon nokia sitesi açıyo orada gösteriyor. açsana delikanlı gibi donanımhaberi normal pc versiyonda :)

N8 olan arkadaşım var ne yazıkki. hayırlı olsun dileğim aynen şöyleydi. "waaw 1 milyarlık fotoğraf makinesi almışsın, hayırlı olsun. telefon özelliği eklediler buna dimi ? " cevap : evet abi fotoğraf makinem yoktu iyi oldu böyle...

ekleme: bu arada allahını seversen oyunparkında böyle şirinlikler yaparak sneakpeak yapıyolar ya yuh deme hakkımı kullanmak istiyorum. şeker kız candy modeli :)
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Strazburg 8 yıl
Bu telefonda yine LED flaş var. 8 MP kamera ve LED flaş. Nokia'nın en iyi ürettiği modeller N8 ile N82'ydi.
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FRAPS 8 yıl

santanio

çöp. 1- smooth kayıyor ekran derken atlamalı geçti ekran. çok güldüm.
2- web browserı mobile versiyon nokia sitesi açıyo orada gösteriyor. açsana delikanlı gibi donanımhaberi normal pc versiyonda :)

N8 olan arkadaşım var ne yazıkki. hayırlı olsun dileğim aynen şöyleydi. "waaw 1 milyarlık fotoğraf makinesi almışsın, hayırlı olsun. telefon özelliği eklediler buna dimi ? " cevap : evet abi fotoğraf makinem yoktu iyi oldu böyle...

ekleme: bu arada allahını seversen oyunparkında böyle şirinlikler yaparak sneakpeak yapıyolar ya yuh deme hakkımı kullanmak istiyorum. şeker kız candy modeli :)

Boş konuşuyorsun.Android ve iosda ne yapabiliyorsan sym3 tede aynısını yapabiliyorsun.
Ayrıca N8 e kameradan başka bir özelliği yok dersen , heryerde sana gülerler
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Afterdarq 8 yıl

santanio

çöp. 1- smooth kayıyor ekran derken atlamalı geçti ekran. çok güldüm.
2- web browserı mobile versiyon nokia sitesi açıyo orada gösteriyor. açsana delikanlı gibi donanımhaberi normal pc versiyonda :)

N8 olan arkadaşım var ne yazıkki. hayırlı olsun dileğim aynen şöyleydi. "waaw 1 milyarlık fotoğraf makinesi almışsın, hayırlı olsun. telefon özelliği eklediler buna dimi ? " cevap : evet abi fotoğraf makinem yoktu iyi oldu böyle...

ekleme: bu arada allahını seversen oyunparkında böyle şirinlikler yaparak sneakpeak yapıyolar ya yuh deme hakkımı kullanmak istiyorum. şeker kız candy modeli :)


Bu arkadaş sanırım hiç nokia telefon kullanmamış... Arkadaşım "nokia connecting people" diyorum sana. Nokia dan daha iyi telefon görüşmesi yapabileceğin, mesaj atabileceğin bir telefon getir göster çok merak ettim sen ne kullanıyorsun...
1milyarlık fotoğraf makinesiymiş... Türk Lirasından sıfırların atılması epey oldu sanıyorum senin haberin yok milletin telefonuna laf ediyorsun...
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