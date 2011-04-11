İşte Symbian işletim sisteminin yenilenen yüzü ve Nokia X7

Symbian işletim sisteminin yenilenen yüzü ve geliştirilen detayları gün ışığına çıktı. Nokia tarafından X7 ve E6 gibi modelleriyle birlikte yarın yapılacak özel etkinlikte tanıtılması beklenen yeni versiyon geliştirilen grafik arayüzü, ana ekrandaki güncellemeler ile birlikte eskisine oranda üç kat daha hızlı olan tarayıcıya ve yeni sanal klavyeye de sahip.

Yeni modellerle birlikte lanse edilmesi ardından N8 gibi modellere de çıkması beklenen yeni Symbian, Windows Phone 7 tabanlı modeller öncesinde Nokia'nın yapacağı en önemli güncellemelerin başında geliyor. Başta yeni grafik arabirimi ve performans iyileştirmeleri olmak üzere Symbian'daki tüm güncellemeleri yarın detaylandırılması bekleniyor.