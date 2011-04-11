İşte Symbian işletim sisteminin yenilenen yüzü ve Nokia X7

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Symbian işletim sisteminin yenilenen yüzü ve geliştirilen detayları gün ışığına çıktı. Nokia tarafından X7 ve E6 gibi modelleriyle birlikte yarın yapılacak özel etkinlikte tanıtılması beklenen yeni versiyon geliştirilen grafik arayüzü, ana ekrandaki güncellemeler ile birlikte eskisine oranda üç kat daha hızlı olan tarayıcıya ve yeni sanal klavyeye de sahip.
Yeni modellerle birlikte lanse edilmesi ardından N8 gibi modellere de çıkması beklenen yeni Symbian, Windows Phone 7 tabanlı modeller öncesinde Nokia'nın yapacağı en önemli güncellemelerin başında geliyor. Başta yeni grafik arabirimi ve performans iyileştirmeleri olmak üzere Symbian'daki tüm güncellemeleri yarın detaylandırılması bekleniyor.
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o zaman yorum yaparım :)
Elbette hıza CPU ve RAM etki eder fakat Android'in Symbian'dan daha yüksek donanımlara ihtiyaç duyduğunu da biliyorsunuzdur sanırım. :)
Bu yorumu yazmak daha bilinçsizce bir davranış olmuş!
Akıllı telefonla internet kullanıyoruz merak buyurma. Çift çekirdek internette nasıl bir fark yaratacak acaba? 10 saniyede açılan sayfayı 3 saniyede mi açacak? Bu kafayla alırsanız çok büyük fark beklemeyin. Çift çekirdeğin farkını günlük kullanımda farketmek zordur. Tek çekirdek ile çift çekirdeğin internet performansı arasında öyle ahım şahım bir fark olmayacak. Ayrıca bahsettiğiniz şey işlemciden değil Symbian'nın hantal ve verimsiz tarayıcısından kaynaklanıyor. Tabi yine de tamamen işlemciden kaynaklanmıyor da demiyorum ama kusurun önemli kısmı tarayıcının verimsizliğidir.
Bu yorum da bana çöp geldi. iPhone dışındaki tüm cihazlarda bu atlamalar mevcut. Aynı şey Android'de olunca yazılımla düzeltilir diyorsunuz ama Symbian'da olunca hemen "aaa smooth değil, atladıııı" diye yorumlar yapılıyor. :)
Gece gece hiç güleceğim yoktu. :D Ne yani şimdi onu farkettin diye kendini pro user mi ilan ettin? :D Ben de farkettim bunu. :) Pro userleri bunlar belirlemez. ;)
benim icin akilli telefon her yerde her an internete erisim demek. Istedigim an dunyanin tum bilgisine ulasabiliyor olmak. onemli nokta bu. yoksa geri kalani oyuncaktan ote degil. o ayni isi yapar dediginiz nokia telefonlarla donanimhaberin pc versiyonuna girip bir donanim arastirmasi yapmaya calisin bakalim. girmeye girersiniz ama sacinizi agirtmadan cikabilirmisiniz bilmiyorum.
Nokianin prestiji marka degerimi kaldi
hocam adamlar telefonu bi alo demek için birde mp3 çaldırıp fotoğraf çekmek için kullanıyorlar onun için internet vs onlar 2-3 sene sonra denemeye başlayacaklar :D
Senin gözün videodaki scroll'da stabil olmayan frame rate'i yakalayamıyor bu anlaşıldı. O yüzden sen bu telefonu al kullan mutlu şekilde yaşa. Pro user'ların gözünden bu tip şeyler asla kaçmaz. Sen yakalayamamışsan bu senin zaten hangi kategoride olduğunu gösterir. Seninle polemiğe girmek bile anlamsız şu dakikadan sonra. Yazılan yoruma çöp demişsin katıla katıla güldürdün beni sabah sabah.
Ellerinde bitmek tukenmek bilmeyen 680 var galiba her telefona koymaya basladilar
2- web browserı mobile versiyon nokia sitesi açıyo orada gösteriyor. açsana delikanlı gibi donanımhaberi normal pc versiyonda :)
N8 olan arkadaşım var ne yazıkki. hayırlı olsun dileğim aynen şöyleydi. "waaw 1 milyarlık fotoğraf makinesi almışsın, hayırlı olsun. telefon özelliği eklediler buna dimi ? " cevap : evet abi fotoğraf makinem yoktu iyi oldu böyle...
ekleme: bu arada allahını seversen oyunparkında böyle şirinlikler yaparak sneakpeak yapıyolar ya yuh deme hakkımı kullanmak istiyorum. şeker kız candy modeli :)
Boş konuşuyorsun.Android ve iosda ne yapabiliyorsan sym3 tede aynısını yapabiliyorsun.
Ayrıca N8 e kameradan başka bir özelliği yok dersen , heryerde sana gülerler
Bu arkadaş sanırım hiç nokia telefon kullanmamış... Arkadaşım "nokia connecting people" diyorum sana. Nokia dan daha iyi telefon görüşmesi yapabileceğin, mesaj atabileceğin bir telefon getir göster çok merak ettim sen ne kullanıyorsun...
1milyarlık fotoğraf makinesiymiş... Türk Lirasından sıfırların atılması epey oldu sanıyorum senin haberin yok milletin telefonuna laf ediyorsun...
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