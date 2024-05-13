BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli Seal X'in tasarımı ortaya çıktı

BYD Seal X; 4630 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1490 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma olarak ülkemizde de satılan MG4 hatchback'ten 34 cm daha uzun bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Seal X'in ön tasarımında diğer BYD modelleriyle uyumlu ince farlar ve bumerang şekilli hava girişleri dikkat çekiyor.
BYD Seal X; arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan modelin tek motorlu versiyonu 160 kW, çift motorlu versiyonu ise 310 kW maksimum güç sunacak. Elektrikli hatchback modelde şirketin kendi batarya üreticisi FinDreams'den alınan lityum demir fosfat tipi Blade batarya görev yapacak ancak kapasite ve menzil değeri henüz açıklanmadı.
BYD Seal X modeliyle ilgili diğer detaylar ilerleyen aylarda belli olacak. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.