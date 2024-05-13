BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli Seal X'in tasarımı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli Seal X'in tasarımını ve bazı teknik detaylarını ortaya çıkardı. Söz konusu model, markanın geçtiğimiz ay Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Ocean-M konseptinin üretim versiyonu olarak karşımızda.

BYD Seal X; 4630 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1490 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma olarak ülkemizde de satılan MG4 hatchback'ten 34 cm daha uzun bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Seal X'in ön tasarımında diğer BYD modelleriyle uyumlu ince farlar ve bumerang şekilli hava girişleri dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Otomobilin bazı versiyonlarında, ön cam üzerinde Lidar sensörü de bulunuyor. Bu sensör, gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor. Yan tarafta ise çift renkli tasarıma sahip 18 veya 19 inç jantlar, gizli kapı kolları, arkaya doğru yükselen omuz çizgisi ve kameralar ile donatılmış yan aynalar göze çarpıyor. Arka kısımda boydan boya uzanan LED stoplar ve büyük arka difüzör ile agresif bir görünüm elde edilmiş.

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BYD Seal X; arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan modelin tek motorlu versiyonu 160 kW, çift motorlu versiyonu ise 310 kW maksimum güç sunacak. Elektrikli hatchback modelde şirketin kendi batarya üreticisi FinDreams'den alınan lityum demir fosfat tipi Blade batarya görev yapacak ancak kapasite ve menzil değeri henüz açıklanmadı.

BYD Seal X modeliyle ilgili diğer detaylar ilerleyen aylarda belli olacak. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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İşte BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli: Seal X