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    Anlık Bildirim

    BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli Seal X'in tasarımı ortaya çıktı

    Çinli elektrikli otomobil devi BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli Seal X, 160 kW güç üreten tek motorlu versiyonuyla Türkiye pazarı için de uygun görünüyor. İşte detaylar:
    İşte BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli: Seal X Tam Boyutta Gör
    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli Seal X'in tasarımını ve bazı teknik detaylarını ortaya çıkardı. Söz konusu model, markanın geçtiğimiz ay Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Ocean-M konseptinin üretim versiyonu olarak karşımızda.

    BYD Seal X; 4630 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1490 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma olarak ülkemizde de satılan MG4 hatchback'ten 34 cm daha uzun bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Seal X'in ön tasarımında diğer BYD modelleriyle uyumlu ince farlar ve bumerang şekilli hava girişleri dikkat çekiyor.

    İşte BYD'nin yeni elektrikli hatchback modeli: Seal X Tam Boyutta Gör
    Otomobilin bazı versiyonlarında, ön cam üzerinde Lidar sensörü de bulunuyor. Bu sensör, gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor. Yan tarafta ise çift renkli tasarıma sahip 18 veya 19 inç jantlar, gizli kapı kolları, arkaya doğru yükselen omuz çizgisi ve kameralar ile donatılmış yan aynalar göze çarpıyor. Arka kısımda boydan boya uzanan LED stoplar ve büyük arka difüzör ile agresif bir görünüm elde edilmiş.

    BYD Seal X; arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan modelin tek motorlu versiyonu 160 kW, çift motorlu versiyonu ise 310 kW maksimum güç sunacak. Elektrikli hatchback modelde şirketin kendi batarya üreticisi FinDreams'den alınan lityum demir fosfat tipi Blade batarya görev yapacak ancak kapasite ve menzil değeri henüz açıklanmadı.

    BYD Seal X modeliyle ilgili diğer detaylar ilerleyen aylarda belli olacak. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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