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    Anlık Bildirim

    Nvidia, özel çip birimine 30 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı

    Nvidia, yapay zeka alanındaki yerini sağlamlaştırmak için yeni yatırımlar yapıyor. Firmanın yeni bir özel çip birimine 30 milyar dolar yatırım yaptığı bildiriliyor.
    Nvidia, özel çip birimine 30 milyar dolar yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka tufanı sırasında sahip olduğu uygun çözümlerle birlikte inanılmaz bir hızla büyüdü. Bununla birlikte, bu genel amaçlı bileşenler artan rekabetle karşı karşıya kalıyor ve şirketi belirli müşteriler ve görevler için özel olarak tasarlanmış daha verimli çipler geliştirmeye teşvik ediyor. Bu bağlamda Nvidia'nın özel çip çözümleri için yeni bir birim oluşturmak üzere 30 milyar dolarlık bir girişim başlattığı belirtiliyor.

    Nvidia, yeni çip birimi kuruyor

    Nvidia’nın yeni çip birimi başta yapay zeka olmak üzere birden fazla sektöre odaklanacak. Şirketin Microsoft, Meta, Google ve OpenAI ile görüşmelere başladığı bildirildi. Yeni birim yapay zekanın yanı sıra özel telekom, bulut, otomotiv ve oyun donanımları da tasarlayabilir. Örneğin, rakibi AMD'nin işlerinin çoğu Xbox ve PlayStation konsolları için özel işlemciler tasarlamaktan geliyor. Nvidia'nın özel donanıma yönelik bu pahalı hamlesi, muhtemelen şirketin kârını balon gibi yükselten üretken yapay zekâ arenasında yoğunlaşan rekabete bir yanıt niteliği taşıyor.

    Üretken yapay zeka çılgınlığının başlangıcından bu yana Nvidia, H100 veri merkezi GPU'larını yüzde 1.000 kârla satarak hisse senedi fiyatını ve piyasa değerini önemli ölçüde artırdı. Şirket giderlerini açıklamasa da, tahminler bir H100 üretiminin birkaç bin dolara mal olduğunu ve 25.000 ila 60.000 dolar arasında satıldığını gösteriyor.

    Nvidia, özel çip birimine 30 milyar dolar yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Astronomik fiyat etiketlerine rağmen, müşterilerin H100’lere olan talebinde azalma yok. Meta yıl sonundan önce binlerce H100 almayı planladığını zaten bildirdi. Bu inanılmaz talep, Nvidia'nın hisselerini geçtiğimiz hafta uçuşa geçirdi. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 50 arttı. Bu sayede Nvidia’nın piyasa değeri 1,78 trilyon dolara ulaştı. Amazon (1,81 trilyon dolar) ve Alphabet (1,85 trilyon dolar) ile aradaki fark çok az ve yakında Nvidia bunları geçebilir. Nvidia halihazırda dünyanın en değerli 6. şirketi.

    Nvidia'nın H100, A100 ve yeni H200 yapay zeka çipleri şu anda genel amaçlı yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yükleri pazarlarına hakim durumda. Bununla birlikte, MI300X'in H100'den çok daha düşük maliyetle daha iyi performans gösterdiğini iddia eden AMD rekabette ben de varım diyor. Ayrıca Meta, Microsoft ve Amazon gibi firmalar kendi özel silikonlarını tasarlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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