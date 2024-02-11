Nvidia, özel çip birimine 30 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı

Nvidia, yeni çip birimi kuruyor
Nvidia’nın yeni çip birimi başta yapay zeka olmak üzere birden fazla sektöre odaklanacak. Şirketin Microsoft, Meta, Google ve OpenAI ile görüşmelere başladığı bildirildi. Yeni birim yapay zekanın yanı sıra özel telekom, bulut, otomotiv ve oyun donanımları da tasarlayabilir. Örneğin, rakibi AMD'nin işlerinin çoğu Xbox ve PlayStation konsolları için özel işlemciler tasarlamaktan geliyor. Nvidia'nın özel donanıma yönelik bu pahalı hamlesi, muhtemelen şirketin kârını balon gibi yükselten üretken yapay zekâ arenasında yoğunlaşan rekabete bir yanıt niteliği taşıyor.
Üretken yapay zeka çılgınlığının başlangıcından bu yana Nvidia, H100 veri merkezi GPU'larını yüzde 1.000 kârla satarak hisse senedi fiyatını ve piyasa değerini önemli ölçüde artırdı. Şirket giderlerini açıklamasa da, tahminler bir H100 üretiminin birkaç bin dolara mal olduğunu ve 25.000 ila 60.000 dolar arasında satıldığını gösteriyor.
Nvidia'nın H100, A100 ve yeni H200 yapay zeka çipleri şu anda genel amaçlı yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yükleri pazarlarına hakim durumda. Bununla birlikte, MI300X'in H100'den çok daha düşük maliyetle daha iyi performans gösterdiğini iddia eden AMD rekabette ben de varım diyor. Ayrıca Meta, Microsoft ve Amazon gibi firmalar kendi özel silikonlarını tasarlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.