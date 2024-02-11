Nvidia, özel çip birimine 30 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka tufanı sırasında sahip olduğu uygun çözümlerle birlikte inanılmaz bir hızla büyüdü. Bununla birlikte, bu genel amaçlı bileşenler artan rekabetle karşı karşıya kalıyor ve şirketi belirli müşteriler ve görevler için özel olarak tasarlanmış daha verimli çipler geliştirmeye teşvik ediyor. Bu bağlamda Nvidia'nın özel çip çözümleri için yeni bir birim oluşturmak üzere 30 milyar dolarlık bir girişim başlattığı belirtiliyor.

Nvidia, yeni çip birimi kuruyor

Nvidia’nın yeni çip birimi başta yapay zeka olmak üzere birden fazla sektöre odaklanacak. Şirketin Microsoft, Meta, Google ve OpenAI ile görüşmelere başladığı bildirildi. Yeni birim yapay zekanın yanı sıra özel telekom, bulut, otomotiv ve oyun donanımları da tasarlayabilir. Örneğin, rakibi AMD'nin işlerinin çoğu Xbox ve PlayStation konsolları için özel işlemciler tasarlamaktan geliyor. Nvidia'nın özel donanıma yönelik bu pahalı hamlesi, muhtemelen şirketin kârını balon gibi yükselten üretken yapay zekâ arenasında yoğunlaşan rekabete bir yanıt niteliği taşıyor.

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Üretken yapay zeka çılgınlığının başlangıcından bu yana Nvidia, H100 veri merkezi GPU'larını yüzde 1.000 kârla satarak hisse senedi fiyatını ve piyasa değerini önemli ölçüde artırdı. Şirket giderlerini açıklamasa da, tahminler bir H100 üretiminin birkaç bin dolara mal olduğunu ve 25.000 ila 60.000 dolar arasında satıldığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Astronomik fiyat etiketlerine rağmen, müşterilerin H100’lere olan talebinde azalma yok. Meta yıl sonundan önce binlerce H100 almayı planladığını zaten bildirdi. Bu inanılmaz talep, Nvidia'nın hisselerini geçtiğimiz hafta uçuşa geçirdi. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 50 arttı. Bu sayede Nvidia’nın piyasa değeri 1,78 trilyon dolara ulaştı. Amazon (1,81 trilyon dolar) ve Alphabet (1,85 trilyon dolar) ile aradaki fark çok az ve yakında Nvidia bunları geçebilir. Nvidia halihazırda dünyanın en değerli 6. şirketi.

Nvidia'nın H100, A100 ve yeni H200 yapay zeka çipleri şu anda genel amaçlı yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yükleri pazarlarına hakim durumda. Bununla birlikte, MI300X'in H100'den çok daha düşük maliyetle daha iyi performans gösterdiğini iddia eden AMD rekabette ben de varım diyor. Ayrıca Meta, Microsoft ve Amazon gibi firmalar kendi özel silikonlarını tasarlıyor.

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Nvidia, özel çip birimine 30 milyar dolar yatırım yaptı