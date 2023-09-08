Google Chrome'un yeni tasarımı tanıtıldı: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör Google, Chrome’un 15. yılını yeni tasarımla kutluyor. Web tarayıcının yeni görünümü, Google’ın Material You tasarımını benimseyecek. Koyu açık tema seçeneğiyle yeni modern tasarımın yanı sıra güncellenmiş Chrome Web Mağazası, Google arama yan panelinde yeni arama araçları ile gelecek. Ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil.

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Material You tasarım

Önümüzdeki haftadan itibaren Chrome, masaüstünde yeni bir görünüme kavuşacak. Google, Material You tasarım dilinin temel alınarak Chrome’da simgelerin okunabilirliğine odaklanarak yenilediklerini ve sekmeler ile araç çubuğunu daha iyi tamamlayan yeni renk paletlerinin oluşturulduğunu söylüyor. Karanlık ve aydınlık mod gibi Chrome tercihleri işletim sistemiyle daha uyumlu çalışacak. Chrome eklentileri, Google çeviri, Google şifre yöneticisi ve fazlasına hızlı erişim için daha kapsamlı menü gibi tarayıcı kullanımını kolaylaştıran başka iyileştirmeler de söz konusu.

Chrome Web Mağazası yenileniyor

Chrome Web Mağazası da Material You tasarım diliyle güncelleniyor. Google, bu tasarımla kullanıcıların faydalı uzantıları daha kolay keşfedeceklerini belirtiyor. Mağaza, yeni ve modern arayüze sahip olmanın yanı sıra yapay zeka destekli uzantılar ve editörler tarafından öne çıkarılanlar gibi yeni kategoriler ile birlikte daha kişiselleştirilmiş öneriler sunacak.

Güvenlik açısından da geliştirmeler söz konusu. Güvenlik Denetimi artık uzantıları da kapsıyor. Chrome, mağazada yakın zamanda yayından kaldırılan, politikaları ihlal eden veya potansiyel olarak kötü amaçlı olan uzantıların belirlenmesine yardımcı olacak.

Google Arama yan paneli

Chrome'da arama yapma daha kolay hale geliyor. Bir web sayfasındayken üç noktalı menüden “Bu sayfayı Google ile ara” seçeneği seçilerek Google Arama yan paneline ulaşılacak. Araç çubuğuna sabitlenebilecek bu panel üzerinden sayfanın kaynağı hakkında daha fazla bilgi edinebilecek veya tamamen başka bir arama başlatılabilecek.

Yapay zeka özellikleri

Google, geçtiğimiz ay duyurduğu aramada üretken yapay zeka (SGE) özelliğinden bahsediyor. Chrome, kullanıcıyı doğrudan sayfada aradığı bilgiye yönlendirecek bağlantılarla birlikte yapay zeka tarafından oluşturulan önemli noktaların bir listesini gösterecek. “Sayfada keşfedin” özelliği, sorular içeren makalelerde kullanıcının doğrudan yanıtları görmesini sağlayacak.

Gerçek zamanlı güvenli tarama

Tam Boyutta Gör Tehlikeli siteleri ve dosyaları işaretleyerek kullanıcıyı koruyan Google Güvenli Tarama özelliği artık gerçek zamanlı olarak çalışacak. Daha önce girilen her site yerel olarak depolanan bilinen kötü siteler listesiyle karşılaştırılıyordu. Bu liste her 30 - 60 dakikada bir güncelleniyordu. Ancak dolandırıcı ve zararlı siteler daha hızlı türediğinden Google’ın kontrolünden kaçan siteler oluyordu. Google, tehditlerin tanımlanıp engellenmesi arasındaki süreyi kısaltarak kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı tehditlerine karşı %25 oranında daha iyi koruma sağlamayı amaçlıyor.

Chrome, liderliğini sürdürüyor

Statcounter verilerine göre, Google Chrome %63.52’lik pazar payı ile masaüstünde en çok kullanılan web tarayıcı olmaya devam ediyor. Chrome’u %13.02 ile Safari, %11.15 ile Microsoft Edge, %6.18 ile Mozilla Firefox takip ediyor.

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