Google Chrome'un yeni tasarımı tanıtıldı: İşte gelecek yenilikler

- Material You tasarım
- Chrome Web Mağazası yenileniyor
- Google Arama yan paneli
- Yapay zeka özellikleri
- Gerçek zamanlı güvenli tarama
- Chrome, liderliğini sürdürüyor
- Yorumlar
Material You tasarım
Önümüzdeki haftadan itibaren Chrome, masaüstünde yeni bir görünüme kavuşacak. Google, Material You tasarım dilinin temel alınarak Chrome’da simgelerin okunabilirliğine odaklanarak yenilediklerini ve sekmeler ile araç çubuğunu daha iyi tamamlayan yeni renk paletlerinin oluşturulduğunu söylüyor. Karanlık ve aydınlık mod gibi Chrome tercihleri işletim sistemiyle daha uyumlu çalışacak. Chrome eklentileri, Google çeviri, Google şifre yöneticisi ve fazlasına hızlı erişim için daha kapsamlı menü gibi tarayıcı kullanımını kolaylaştıran başka iyileştirmeler de söz konusu.
Chrome Web Mağazası yenileniyor
Chrome Web Mağazası da Material You tasarım diliyle güncelleniyor. Google, bu tasarımla kullanıcıların faydalı uzantıları daha kolay keşfedeceklerini belirtiyor. Mağaza, yeni ve modern arayüze sahip olmanın yanı sıra yapay zeka destekli uzantılar ve editörler tarafından öne çıkarılanlar gibi yeni kategoriler ile birlikte daha kişiselleştirilmiş öneriler sunacak.
Güvenlik açısından da geliştirmeler söz konusu. Güvenlik Denetimi artık uzantıları da kapsıyor. Chrome, mağazada yakın zamanda yayından kaldırılan, politikaları ihlal eden veya potansiyel olarak kötü amaçlı olan uzantıların belirlenmesine yardımcı olacak.
Google Arama yan paneli
Chrome'da arama yapma daha kolay hale geliyor. Bir web sayfasındayken üç noktalı menüden “Bu sayfayı Google ile ara” seçeneği seçilerek Google Arama yan paneline ulaşılacak. Araç çubuğuna sabitlenebilecek bu panel üzerinden sayfanın kaynağı hakkında daha fazla bilgi edinebilecek veya tamamen başka bir arama başlatılabilecek.
Yapay zeka özellikleri
Google, geçtiğimiz ay duyurduğu aramada üretken yapay zeka (SGE) özelliğinden bahsediyor. Chrome, kullanıcıyı doğrudan sayfada aradığı bilgiye yönlendirecek bağlantılarla birlikte yapay zeka tarafından oluşturulan önemli noktaların bir listesini gösterecek. “Sayfada keşfedin” özelliği, sorular içeren makalelerde kullanıcının doğrudan yanıtları görmesini sağlayacak.
Gerçek zamanlı güvenli tarama
Chrome, liderliğini sürdürüyor
Statcounter verilerine göre, Google Chrome %63.52’lik pazar payı ile masaüstünde en çok kullanılan web tarayıcı olmaya devam ediyor. Chrome’u %13.02 ile Safari, %11.15 ile Microsoft Edge, %6.18 ile Mozilla Firefox takip ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.