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    Google Chrome, yeni özelliğiyle videodan ekran görüntüsü almayı kolaylaştırıyor

    Google Chrome tarayıcı, YouTube videolarından ekran görüntüsü almayı kolaylaştıran yeni özelliğini duyurdu. "Copy video frame" özelliğiyle üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç ortadan kalktı.
    google chrome videodan ekran görüntüsü alma özelliği Tam Boyutta Gör
    Google, popüler masaüstü web tarayıcısı Chrome’a hızlı bir şekilde videodan ekran görüntüsü alma işlemini sağlayan yeni bir seçenek ekledi. Chrome 116 sürümde kullanılabilen yeni özellik sayesinde kırpma işlemi uygulanmadan yüksek kalitede videonun istenilen bir karesi kopyalanabiliyor.

    Chrome tarayıcıda videodaki bir görseli kaydetmek için tek yapılması gereken, videoyu duraklatıp sağ tıklamak ve “Video karesini kopyala” seçeneğine tıklamak. Yalnız bu seçenek, sağ tık menüsünün engellendiği sitelerde çıkmıyor. Ayrıca dosyayı kaydetmek yerine ekran görüntüsünü panoya kopyalıyor ve videonun çözünürlüğü neyse o kalitede alıyor.

    Kullanıcıların artık YouTube veya başka sitelerdeki videolardan bir görsel almak için üçüncü parti uygulamaları (araçları) kullanmalarına gerek kalmayacak. Google, özelliğin bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu söylese de Chrome 116 sürümde henüz herkese açılmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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