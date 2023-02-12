Bunu da yaptılar: İşte karşınızda hem USB-C hem de Lightning girişli iPhone

Şarj ederken kablolu kulaklık kullanılabiliyor
iPhone 12 mini üzerinde yaptığı değişiklikleri yayınladığı YouTube videosunda paylaşan mühendis, iPhone'u parçalara ayırarak Lightning girişinin yanına USB-C bağlantı noktası eklemeyi başarmış. Üstelik her iki bağlantı noktası da işlevsel bir biçimde çalışıyor.
USB-C ve Lightning girişlerinin bir arada bulunması ise iPhone'u şarj ederken kablolu kulaklık kullanmaya olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah