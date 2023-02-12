Bunu da yaptılar: İşte karşınızda hem USB-C hem de Lightning girişli iPhone

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nin USB-C standartını evrensel hale getirmesi üzerine, 10 yıldır kullanılan Lightning girişinin iPhone 15 ile yerini USB-C'ye bırakacağı uzun zamandır konuşuluyor Ancak Apple'dan önce davranan bazı mühendisler; USB-C portunu, iPhone ve AirPods gibi Lightning girişli Apple ürünlerine yerleştirmeye devam ediyor. Bu kez ise Güney Koreli bir mühendis, hem Lightning girişli hem de USB-C girişli iPhone yaptı.

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Şarj ederken kablolu kulaklık kullanılabiliyor

iPhone 12 mini üzerinde yaptığı değişiklikleri yayınladığı YouTube videosunda paylaşan mühendis, iPhone'u parçalara ayırarak Lightning girişinin yanına USB-C bağlantı noktası eklemeyi başarmış. Üstelik her iki bağlantı noktası da işlevsel bir biçimde çalışıyor.

USB-C ve Lightning girişlerinin bir arada bulunması ise iPhone'u şarj ederken kablolu kulaklık kullanmaya olanak sağlıyor.

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İşte karşınızda hem USB-C hem de Lightning girişli iPhone