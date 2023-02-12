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    Anlık Bildirim

    Bunu da yaptılar: İşte karşınızda hem USB-C hem de Lightning girişli iPhone

    Koreli bir mühendis, hem USB-C hem de Lightning girişli iPhone yapmayı başardı. Böylece tıpkı eskiden olduğu gibi iPhone şarj olurken kablolu kulaklık kullanılabiliyor.
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    usb-c ve lightning iphone Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin USB-C standartını evrensel hale getirmesi üzerine, 10 yıldır kullanılan Lightning girişinin iPhone 15 ile yerini USB-C'ye bırakacağı uzun zamandır konuşuluyor  Ancak Apple'dan önce davranan bazı mühendisler; USB-C portunu, iPhone ve AirPods gibi Lightning girişli Apple ürünlerine yerleştirmeye devam ediyor. Bu kez ise Güney Koreli bir mühendis, hem Lightning girişli hem de USB-C girişli iPhone yaptı.

    Şarj ederken kablolu kulaklık kullanılabiliyor

    iPhone 12 mini üzerinde yaptığı değişiklikleri yayınladığı YouTube videosunda paylaşan mühendis, iPhone'u parçalara ayırarak Lightning girişinin yanına USB-C bağlantı noktası eklemeyi başarmış. Üstelik her iki bağlantı noktası da işlevsel bir biçimde çalışıyor.

    USB-C ve Lightning girişlerinin bir arada bulunması ise iPhone'u şarj ederken kablolu kulaklık kullanmaya olanak sağlıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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