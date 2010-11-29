İşte LG'nin en güçlü Android telefonu: 1GHz işlemcili ve 3.8-inç IPS ekranlı LU3000

Akıllı telefon pazarında tekrar yükselişe geçmek isteyen LG, yeni nesil modelleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Yüksek performans segmenti için Nvidia Tegra 2 tabanlı telefonlar hazırlayan Güney Kore merkezli firmanın, Android 2.2 işletim sistemli yeni modeli LU3000 de detaylandı. Dünyanın en hızlı Android telefonlarından birisi olarak gösterilen yeni model, Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı OMAP 3630 işlemcisinden güç alıyor ve IPS penelli 3.8-inç WVGA ekran ile geliyor.

Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamera bulunan ve 1080p video kaydı yapabildiği belirtilen telefonda, çekilen görüntülerin daha büyük ekranlarda izlenebilmesi adına HDMI portu da unutulmamış. LG'nin kendi ürün gamı içerisinde en azında Tegra 2 tabanlı modelleri gelene kadar en güçlü model olması beklenen Android 2.2'li LU3000 güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. LG, yeni modeli LU3000 için henüz satışa sunulacağı tarih ve fiyatla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

LG LU3000, Samsung Galaxy S ve iPhone 4 karşılaştırma videosu;