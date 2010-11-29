Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte LG'nin en güçlü Android telefonu: 1GHz işlemcili ve 3.8-inç IPS ekranlı LU3000

8 yıl
28,4b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında tekrar yükselişe geçmek isteyen LG, yeni nesil modelleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Yüksek performans segmenti için Nvidia Tegra 2 tabanlı telefonlar hazırlayan Güney Kore merkezli firmanın, Android 2.2 işletim sistemli yeni modeli LU3000 de detaylandı. Dünyanın en hızlı Android telefonlarından birisi olarak gösterilen yeni model, Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı OMAP 3630 işlemcisinden güç alıyor ve IPS penelli 3.8-inç WVGA ekran ile geliyor.

Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamera bulunan ve 1080p video kaydı yapabildiği belirtilen telefonda, çekilen görüntülerin daha büyük ekranlarda izlenebilmesi adına HDMI portu da unutulmamış. LG'nin kendi ürün gamı içerisinde en azında Tegra 2 tabanlı modelleri gelene kadar en güçlü model olması beklenen Android 2.2'li LU3000 güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. LG, yeni modeli LU3000 için henüz satışa sunulacağı tarih ve fiyatla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

LG LU3000, Samsung Galaxy S ve iPhone 4 karşılaştırma videosu;




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
peki bu telefonun fiyatı nedir acaba öprenebilen varmı aranızda ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatin_62 8 yıl
Bende Galaxy S var. Ama youtube videoları açarken hiç bu kadar beklemiyordu. Ben de sırf teyit etmek için buradaki video ile aynı anda (aynı video olmasa da ilk gelen) videoyu açmaya çalıştım. Youtube ekranı neredeyse LG ile birlikte geliyor. Video player kontrolleri LG'de 1 saniye bile olmayan bir farkla daha hızlı açılıyor. Ama bu videoda Galaxy S'te açılma süresi çok abartılı. Nasıl yapmışlar bilemem. Bana göre Iphone 4 'te de bu kadar fark olmaz. Bence hile var.
Ayrıca lag-fix speedrom v.s. yüklenmesine de karşıyım. Bence herşey doğal olmak zorunda. Yok cpu'yu 1600Mhz'e aşırtalım o zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

chatin_62

Bende Galaxy S var. Ama youtube videoları açarken hiç bu kadar beklemiyordu. Ben de sırf teyit etmek için buradaki video ile aynı anda (aynı video olmasa da ilk gelen) videoyu açmaya çalıştım. Youtube ekranı neredeyse LG ile birlikte geliyor. Video player kontrolleri LG'de 1 saniye bile olmayan bir farkla daha hızlı açılıyor. Ama bu videoda Galaxy S'te açılma süresi çok abartılı. Nasıl yapmışlar bilemem. Bana göre Iphone 4 'te de bu kadar fark olmaz. Bence hile var.
Ayrıca lag-fix speedrom v.s. yüklenmesine de karşıyım. Bence herşey doğal olmak zorunda. Yok cpu'yu 1600Mhz'e aşırtalım o zaman.

fark var çünkü ilk net bağlantısını o sömürüyor.. sonra diğerleri ondan geri kalanı kullanıyor.. dolayısı ile sıraya girmiş oluyorlar netten daha almak için.. sonra olan videodaki gibi oluyor..

aslında testi tarafsız yapmak için hepsine aynı hızda 3 farklı internet bağlantısı vermek gerekir.. o zaman adil bir test olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
şöyle bişi var oradakı galaxy s 2.1 yani kıyaslamak için önce galaxy s e
2.2 ve lag fix ve speed rom yuklememiz gerekir
sonra karsılastırsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
almila1299 8 yıl
yuh, one hız gerçekten, her türlü gideri var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
performansı muhteşem.. şu sabit görüntüde bile samsung telefonun görüntü kalitesi kendini nasıl belli ediyor..
artı 1080p video kaydı nasıl acaba?? çoğu telefonu hızlı hareket ettirdiğinizde dalgalı dalgalı kayıt yapıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Buzmavisi 8 yıl
Bu tegra2 de bir türlü gelemedi. Hiç gerçekten piyasaya çıkan tegra2 li bir aygıt gören oldu mu? Nedir bu anlamadım, adamlar ne zamandır reklamını yapıyorlar, şöyle süper olacak böyle süper olacak falan diye bir şeyini hala göremedik, öve öve bitiremediler. İyice yalan oldu gibi.

Böyle bir şey yok da uyduruyorlar mıdır nedir :))) Ben neredeyse bir iki senedir duyuyorum tegra 2 diye. Hala ortada bir şey yok :)))

Ayrıca video hiç inandırıcı değil. Bende 3GS var o kadar yavaş açmıyor videoları. Bayağı yalan bir video gibi geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 8 yıl
Video resmi bir inceleme videosu değilki bu kadar kritik yapıyorsunuz üzerine .
Her türlü oynama ve ince! ayar yapılmış olabilir LG'yi üstün göstermek için .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 8 yıl
thorismund ezbere konuşmada bana resmi bir bilgi sun o zaman, ukalalığa gerek yok, gözün görmüyor heralde haberin açıklamasını telefonun ayrıntılarını. Kullandığı işlemciyi bile samsungtan alan firmayı bana boş yere övmeye kalkmayacaksın heralde, cahil cesaretine gerek yok.

lazloo haberin tamamını okuduysanız tegra2 modelleri gelene kadar en hızlı LG telefonun bu model olacağından bahsediyorlar. Lütfen telefonun işlemcisinize dikkat ediniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 8 yıl
cihaz güzel hoşuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiki212 8 yıl
Video belki biraz şaibeli olabilir. telefon aynıdırda bağlantı vs uygulama yükü vs bunlarda aynımı. Mesut abi incelemeyi bekliyoruz..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Iphone ile Galaxy S, samsung yapımı işlemci ile çalışıyordu yanılmıyorsam, Sonuçta işlemci karşılaştırılması frekans üzerinden yapılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 8 yıl
Bu işlemci ile böyleyse Cortex A9 çift çekirdekle neler yapar bu cihaz acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nazaman 8 yıl
LG ye bir amiral gemisi lazımdı ama bu olurmu bilmiyorum.Güzel bir cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 8 yıl
DH Misafiri

Iphone ile Galaxy S, samsung yapımı işlemci ile çalışıyordu yanılmıyorsam, Sonuçta işlemci karşılaştırılması frekans üzerinden yapılmaz.


iPhone4'te Apple yapımı(Arm Cortex A8 mimarisinde) 1 GHz hızında A4 yapılı işlemci bulunuyor.

Galaxy S'de ise Hummingbird(Arm Cortex A8 mimarisinde) 1GHz Samsung yapımı işlemci bulunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorismund 8 yıl
LG 2.2 de bunu düşünen adam sanırım S inde 2.2 olmasına dikkat etmiştir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
28411 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
2 etiket daha lg telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim