İşte LG'nin en güçlü Android telefonu: 1GHz işlemcili ve 3.8-inç IPS ekranlı LU3000

Akıllı telefon pazarında tekrar yükselişe geçmek isteyen LG, yeni nesil modelleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Yüksek performans segmenti için Nvidia Tegra 2 tabanlı telefonlar hazırlayan Güney Kore merkezli firmanın, Android 2.2 işletim sistemli yeni modeli LU3000 de detaylandı. Dünyanın en hızlı Android telefonlarından birisi olarak gösterilen yeni model, Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı OMAP 3630 işlemcisinden güç alıyor ve IPS penelli 3.8-inç WVGA ekran ile geliyor.
Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamera bulunan ve 1080p video kaydı yapabildiği belirtilen telefonda, çekilen görüntülerin daha büyük ekranlarda izlenebilmesi adına HDMI portu da unutulmamış. LG'nin kendi ürün gamı içerisinde en azında Tegra 2 tabanlı modelleri gelene kadar en güçlü model olması beklenen Android 2.2'li LU3000 güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. LG, yeni modeli LU3000 için henüz satışa sunulacağı tarih ve fiyatla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
LG LU3000, Samsung Galaxy S ve iPhone 4 karşılaştırma videosu;
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Ayrıca lag-fix speedrom v.s. yüklenmesine de karşıyım. Bence herşey doğal olmak zorunda. Yok cpu'yu 1600Mhz'e aşırtalım o zaman.
fark var çünkü ilk net bağlantısını o sömürüyor.. sonra diğerleri ondan geri kalanı kullanıyor.. dolayısı ile sıraya girmiş oluyorlar netten daha almak için.. sonra olan videodaki gibi oluyor..
aslında testi tarafsız yapmak için hepsine aynı hızda 3 farklı internet bağlantısı vermek gerekir.. o zaman adil bir test olur..
2.2 ve lag fix ve speed rom yuklememiz gerekir
sonra karsılastırsınlar
artı 1080p video kaydı nasıl acaba?? çoğu telefonu hızlı hareket ettirdiğinizde dalgalı dalgalı kayıt yapıyor..
Böyle bir şey yok da uyduruyorlar mıdır nedir :))) Ben neredeyse bir iki senedir duyuyorum tegra 2 diye. Hala ortada bir şey yok :)))
Ayrıca video hiç inandırıcı değil. Bende 3GS var o kadar yavaş açmıyor videoları. Bayağı yalan bir video gibi geldi.
Her türlü oynama ve ince! ayar yapılmış olabilir LG'yi üstün göstermek için .
lazloo haberin tamamını okuduysanız tegra2 modelleri gelene kadar en hızlı LG telefonun bu model olacağından bahsediyorlar. Lütfen telefonun işlemcisinize dikkat ediniz.
iPhone4'te Apple yapımı(Arm Cortex A8 mimarisinde) 1 GHz hızında A4 yapılı işlemci bulunuyor.
Galaxy S'de ise Hummingbird(Arm Cortex A8 mimarisinde) 1GHz Samsung yapımı işlemci bulunuyor.