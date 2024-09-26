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    Merakla beklenen Xiaomi 14T ve 14T Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlik kapsamında merakla beklenen Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro modellerini tanıttı. İşte Xiaomi 14T fiyatı hakkında merak edilenler ve Xiaomi 14T Pro özellikleri:
    Xiaomi 14T ve 14T Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bu yılın başlarında Xiaomi 14 serisini tanıttı. Firma bugün Berlin’de düzenlediği etkinlik kapsamında ise Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Küresel pazarlarda satışa çıkacak olan telefonlar aynı zamanda halihazırda Türkiye’de de satışa sunulmuş durumda.

    Xiaomi 14T ve 14T Pro neler sunuyor?

    Hem 14T Pro hem de 14T'deki ekran aynı 20:9 6,67 inç 1,5K AMOLED, 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe ve 4.000 nit tepe parlaklığına sahip. Bu ekranlar aynı zamanda 144Hz yenileme hızıyla geliyor. Xiaomi, bu ekranların güvenliğini sağlamak için Gorilla Glass Victus 2’ye yer veriyor. Kullanılan ekran ek olarak Dolby Vision ve HDR10+ sertifikalı 12 bitlik bir panel olma özelliğini taşıyor.

    Her iki cihaz da cam arka yüzeye sahipken Xiaomi 14T Pro, MediaTek'in en yeni Dimensity 9300+ ile geliyor. Xiaomi 14T modelinde ise Dimensity 8300-Ultra yongası yer alıyor. Kamera tarafında ise 14T Pro, Xiaomi 14'te kullanılan aynı birincil Xiaomi özel görüntü sensörü olan Light Fusion 900'e sahip. Bu kamera OIS ile destekli 50 MP 1/1.31″ f/1.6 sensör konumunda. İkincil kamera Vario-Summulix 50 MP 1/2.76″ f/2.0 telefoto, üçüncü kamera ise 120 derece FOV ile 12 MP OV13B f/2.2 ultra geniş kamera.

    Xiaomi 14T ve 14T Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 14T ise OIS'li 50 MP birincil Sony IMX906 f/1.7 sensöre, ikincil 50 MP f/1.9 telefoto kameraya ve 14T Pro ile aynı ultra geniş 12MP f/2.2'ye sahip. Her iki telefonun ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde. Ayrıca tüm sensörlerde Leica dokunuşu bulunuyor.

    Xiaomi 14T ve 14T Pro modellerinin her ikisi de 5.000 mAh bataryaya sahip. Farklı olarak 14T Pro'nun 120W ile daha hızlı şarj oluyor. Xiaomi 14T ise 67W hızlı şarja sahip. Ayrıca Xiaomi 14T Pro, kablosuz olarak 50W şarj imkanı sunarken 14T modelinde kablosuz şarj bulunmuyor.

    Depolama tarafında ise Xiaomi 14T, 256 GB temel depolama alanı ve 12 GB RAM ile başlarken, 14T Pro 512 GB ve 12 GB RAM ile başlıyor. Her iki telefonda da UFS 4.0 ve LPDDR5X bellekler kullanılıyor. Bağlantı açısından, 14T Pro Wi-Fi 7'ye sahipken, 14T Wi-Fi 6E'ye sahip. Her ikisi de Bluetooth 5.4 özelliğine ve Çift SIM kart yuvasına sahip. Yazılım açısından, telefon Android 14 tabanlı HyperOS ile piyasaya sürülecek. Her iki cihaz da 4 büyük Android güncellemesi alacak.

    Xiaomi 14T teknik özellikleri

    Xiaomi 14T ve 14T Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,7 inç 144Hz, AMOLED 2712 x 1220p, 4000 nit mak parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300-Ultra
    • RAM: 12GB
    • Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50MP ƒ/1.7 OIS, 50MP ƒ/1.9 telefoto, 12MP f/2.2 ultra geniş açı
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 5000mAh, 67W
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
    • Yapay zeka: Circle to Search with Google, Google Gemini, AI Tercüman, AI Notlar, AI Kaydedici, AI Altyazılar, AI Film, AI görüntü düzenleme, AI Portre
    • Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, IP68

    Xiaomi 14T Pro teknik özellikleri

    Xiaomi 14T ve 14T Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,7 inç 144Hz, AMOLED 2712 x 1220p, 4000 nit mak parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
    • Arka kamera: 50 MP Light Fusion 900 ƒ/1,6 OIS, 50 MP ƒ/2,0 telefoto, 12 MP f/2,2 ultra geniş açı
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 5000 mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
    • Yapay zeka: Circle to Search with Google, Google Gemini, AI Tercüman, AI Notlar, AI Kaydedici, AI Altyazılar, AI Film, AI görüntü düzenleme, AI Portre
    • Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68

    Xiaomi 14T ve 14T Pro fiyatı

    Xiaomi 14T ve 14T Pro, bugün itibariyle küresel olarak satışa sunuldu. Xiaomi 14T başlangıç fiyatı 649 euro olarak belirlendi. Xiaomi 14T Pro başlangıç fiyatrı ise 799 euro.

    Xiaomi 14T:

    • 12 GB + 256 GB - 649 € / ~725 $

    • 12 GB + 512 GB - 699 € / ~778 $

    Xiaomi 14T Pro:

    • 12 GB + 256GB - €799 / ~890 $

    • 12 GB + 512GB - €899 / ~1.000 $

    • 12 GB + 1TB - €999 / ~1.113 $

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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