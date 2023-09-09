iQOO Z8, Google Play Console'da listelendi: Yakında küresel pazarlarda

Tam Boyutta Gör iQOO, geçtiğimiz hafta yeni cihazları iQOO Z8 ve iQOO Z8x'i Çin'de piyasaya sürmüştü. Ancak iQOO Z8 yakın bir zamanda Google Play Console'da listelendi. Bu durum ise cihazın küresel pazarlarda da piyasaya sürüleceği iddialarını kuvvetlendirdi.

iQOO Z8'in teknik özellikleri Google Play Console'da görüntülendi

Google Play Console, geliştiricilerin Android uygulamalarının performansını test edebileceği bir portal ve Çin'de Google yasaklı olduğundan, ülkede piyasaya sürülen akıllı telefonların Google Mobil Hizmetleri'ne sahip olmasına izin verilmiyor. Ancak iQOO Z8'in portalda listelenmesi, iQOO'nun cihazı küresel pazarlarda da piyasaya süreceği anlamına gelebilir.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan iQOO Z8'in global versiyonu Mali-G610 GPU ile eşleştirilmiş Mediatek Dimensity 8200 işlemciden güç alacak ve 1080 x 2388 piksel çözünürlüğe sahip Full HD+ ekrana sahip olacak. Bu ayrıntılar, iQOO Z8'in Çin versiyonunun, teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik olmadan global versiyonlarla piyasaya sürüleceğini gösteriyor olabilir.

f/1.8 lensli 64MP birincil sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşacak çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen global versiyonun Selfie'ler için 1080p video kaydını destekleyen 16MP sensörü bünyesinde barındıracak. Son olarak listeye göre cihaz, 120W hızlı şarjlı 5000mAh bataryadan güç alacak.

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