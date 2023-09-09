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    iQOO Z8, Google Play Console'da listelendi: Yakında küresel pazarlarda

    iQOO, geçtiğimiz hafta Çin'de piyasaya sürülen iQOO Z8'in global versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir. İşte Google Play Console'da listelenen iQOO Z8 global versiyonunun beklenen özellikleri:
    iQOO Z8, Google Play Console'da listelendi Tam Boyutta Gör
    iQOO, geçtiğimiz hafta yeni cihazları iQOO Z8 ve iQOO Z8x'i Çin'de piyasaya sürmüştü. Ancak iQOO Z8 yakın bir zamanda Google Play Console'da listelendi. Bu durum ise cihazın küresel pazarlarda da piyasaya sürüleceği iddialarını kuvvetlendirdi.

    iQOO Z8'in teknik özellikleri Google Play Console'da görüntülendi

    Google Play Console, geliştiricilerin Android uygulamalarının performansını test edebileceği bir portal ve Çin'de Google yasaklı olduğundan, ülkede piyasaya sürülen akıllı telefonların Google Mobil Hizmetleri'ne sahip olmasına izin verilmiyor. Ancak iQOO Z8'in portalda listelenmesi, iQOO'nun cihazı küresel pazarlarda da piyasaya süreceği anlamına gelebilir.

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan iQOO Z8'in global versiyonu Mali-G610 GPU ile eşleştirilmiş Mediatek Dimensity 8200 işlemciden güç alacak ve 1080 x 2388 piksel çözünürlüğe sahip Full HD+ ekrana sahip olacak. Bu ayrıntılar, iQOO Z8'in Çin versiyonunun, teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik olmadan global versiyonlarla piyasaya sürüleceğini gösteriyor olabilir.

    f/1.8 lensli 64MP birincil sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşacak çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen global versiyonun Selfie'ler için 1080p video kaydını destekleyen 16MP sensörü bünyesinde barındıracak. Son olarak listeye göre cihaz, 120W hızlı şarjlı 5000mAh bataryadan güç alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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