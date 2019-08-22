İşte Opel'in yeni elektrikli ralli aracı: Corsa-e Rally

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Opel’in Frankfurt Otomobil Fuarı’na getireceği gizemli otomobil ortaya çıktı. Opel Corsa-e Rally adı verilen elektrikli ralli aracı, Eylül ayındaki fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

Adından da anlaşılacağı üzere üç ay önce tanıtılan Corsa-e modelini baz alan araç, Alman üreticinin geçmiş yıllardaki ADAC Opel Rallye Cup yarış serisinde kullandığı Adam R2’nin yerini alacak. Yani Opel, 2020 yılında başlayacak yeni seriye Corsa-e Rally ile katılacak. Opel’in yeni elektrikli ralli aracı aynı zamanda satışa da sunulacak.

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Yeni Opel Corsa-e Rally’de 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ve 50 kWh’lık batarya bulunuyor. Bu da motor ve batarya kısmında standart modele göre bir değişiklik yapılmadığı anlamına geliyor. Fakat Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, ralli odaklı MacPherson süspansiyon, 7 x 17 inç ET20 jantlar, 4 pistonlu fren kaliperleri, daha büyük fren diskleri ve takla kafesi gibi yarış odaklı pek çok modifikasyon mevcut.

Alman üretici 2020/2021 ADAC Opel e-Rally Cup için 15 adet Corsa-e Rally üretmeyi planlıyor. Satışa sunulacak araçların kesin fiyatı henüz açıklanmış değil. Fakat 50 bin euro’nun epey altında olacağına dair bir açıklama mevcut.