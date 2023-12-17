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    Opel, Cezayir pazarına geri döndü

    Opel CEO'su Florian Huettl, "İleri teknolojiye sahip araçlarımızın Cezayirli müşterileri memnun edeceğine ve farklı ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum" dedi.

    Opel, Cezayir pazarına geri döndü Tam Boyutta Gör

    Opel, Avrupa'da hızla artan performansını Avrupa dışındaki pazarlarda da sergilemeye devam ediyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, yenilikçi modelleriyle dünya pazarındaki payını artırmayı sürdürüyor.

    Avrupa'da yükselen performansıyla dikkati çeken Opel, Avrupa dışındaki pazarlarda gücünü artırmak için gayret içerisinde. Bu kapsamda Opel, Cezayir pazarına üç yeni modeliyle dönüş yaptı. Opel Cezayir'de, Fiat showroomlarında farklı Stellantis markalarını tüketicilerin beğenisine sunan ithalatçı şirket Halil Commerce & Industrie aracılığıyla satışlarını gerçekleştiriyor.

    Marka, böylece 6 yıl aradan sonra Cezayir pazarına dönüş yapmış oldu. Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Stellantis Maghreb Genel Müdürü Hakim Boutehra ve Halil Commerce & Industrie (HCI) Genel Müdürü Nassim Benguergoura, Cezayir'de düzenlenen bir basın toplantısıyla Opel'in Mokka, Astra ve Grandland modellerini ülkede siparişe açtığını duyurdu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel CEO'su Huettl, Cezayir pazarına tekrar giriş yapan Opel için önemli bir gün olduğunu belirterek, 'İleri teknolojiye sahip araçlarımızın Cezayirli müşterileri memnun edeceğine ve farklı ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum. Opel, Alman mühendisliğini, cesur ve yalın tasarım ile verimli güç-aktarma sistemlerini temsil ediyor.' ifadelerini kullandı.

    Opel Avrupa dışındaki toplam 30 pazarlarda büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Alman üretici, 2023'te buradaki satışlarda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, şimdiden yüzde 60'lık bir artış kaydetti.

    Cezayir ile birlikte MEA bölgesi (Ortadoğu ve Afrika) olarak adlandırılan bölgeye yeni bir pazar ekleyen Opel, Türkiye, Fas, Tunus, Mısır ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkede daha faaliyet gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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