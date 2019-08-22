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Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi

_pw40_ isimli bir Instagram hesabının paylaştığı görsele göre 2019 Toyota Supra'yı Hızlı ve Öfkeli 9 filminde göreceğiz. Görüntü filmin Gürcistan'daki çekimleri sırasında alınmış.
1 sa. (Son Güncelleme: 13 dk.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi
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Bu yılın başında tanıtılan 2019 Toyota Supra kimilerince çok beğenildi. Bazılarına göre de geçmişteki o efsane kasanın yerini tutmayacak bir araç oldu. Bu zıt fikirler bir yana, çocukluk hayallerimizden biri olan Supra beşinci nesliyle yoluna devam ediyor. Üstelik, bir Instagram hesabının paylaştığı bu görsele göre Hızlı ve Öfkeli 9 filminde de karşımıza çıkacak.

Hızlı ve Öfkeli 9’da neler olacağına dair elimizde çok bir bilgi yok. Fakat serinin diğer filmlerinde olduğu gibi araçlarla çekilen heyecan verici sahnelerin bol olacağı kesin. İlk olarak İngiltere’de başlayan çekimler şu sıralar Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te devam ediyor. Bu esnada yakalanan görüntülerden birinde de Toyota Supra’yı görüyoruz.

Yeni Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde görüntülendi
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2019 Toyota Supra’nın orijinal renkleri arasında turuncu yok. Fakat çekimlerde kullanılan aracın tamamen turuncu renkte olduğunu görüyoruz. Yani Paul Walker’ın 2001 yılındaki Hızlı ve Öfkeli’de kullandığı 1993 Supra’nın rengi. Fakat yeni Supra’nın üzerinde herhangi bir gövde kiti veya grafik bulunmuyor. Tabii bunlar CGI teknolojisi ile de eklenebilir, şimdilik görünen bu.

Ayrıca Bkz. "Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri"

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin Gürcistan’daki çekimleri 20 Eylül’e kadar devam edecek. Filmin Gürcistan’da geçecek yaklaşık 10 dakikalık kısmı için 11 milyon dolar bütçe ayrıldığı söyleniyor. Söz konusu film 2020 yılında vizyona girecek.  



https://www.instagram.com/p/B1WguioAP5-/ Yorum Yaz
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