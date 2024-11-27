Otonom sürüş için dünyanın en büyük Lidar sensör üreticisi fiyatları yarıya indiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş için dünyanın en büyük Lidar sensör üreticisi olan Çin merkezli Hesai Group, önümüzdeki yıl temel ürününün fiyatını yarı yarıya düşürmeyi planladığını açıkladı. Firma, bu radikal fiyat indirimi sayesinde teknolojinin elektrikli otomobillerde çok daha geniş bir şekilde benimsenmesine yol açacağını söyledi.

Hesai CEO’su David Li, “Her yıl satılan milyonlarca otomobilin Lidar ile donatıldığı bir aşamaya doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Lidar fiyatını yarıya düşürmek, yaklaşık 20.000 dolar altındaki fiyatlarla satılan uygun fiyatlı elektrikli araçlar için dahi bu teknolojiyi cazip hale getirecek.

Elektrikli araçlarda Lidar kullanımı hızla artacak

Tam Boyutta Gör Lidar teknolojisinin kullanım oranının, özellikle 20.000 doların üzerindeki elektrikli araçlarda yüzde 40 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Şu an Çin’deki elektrikli ve plug-in hibrit araçlarda bu oran yüzde 24 civarında bulunuyor.

Mercedes-Benz, yeni Apple Watch uygulamasını kullanıma sundu 6 sa. önce eklendi

Lidar sensörleri, lazer kullanarak aracın çevresini üç boyutlu olarak tarıyor ve engelleri algılayarak sürüş güvenliğini artırıyor “Bunu, Lidarın elektrikli araçlar için standart bir güvenlik bileşeni olarak yaygınlaşması olarak görmeliyiz” diyen Li, Lidarın kullanımını hava yastıkları ve emniyet kemerlerine benzetti.

Hesai’nin yeni nesil Lidar modeli ATX, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) için 2024 yılında piyasaya sürülecek ve 200 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat, mevcut AT128 modelinin yarısı. Fiyat indirimi, şirketin kendi geliştirdiği çipleri ve fabrikalarındaki üretim verimliliğini artırması sayesinde mümkün olacak. Şirket, aynı zamanda yılın son çeyreğinde kara geçmeyi beklediğini açıkladı. Hesai, üçüncü çeyrekte 9,7 milyon dolar net zarar açıklamıştı. Firmanın hisseleri açıklama sonrasında yüzde 44 artış gösterdi.

Çin'deki otomobil üreticilerinden gelen güçlü talepten cesaret alan 10 yıllık şirket, önümüzdeki yıl Hangzhou'daki fabrikasında üretimi iki katından fazla artırarak yıllık 1,5 milyon adetlik tam kapasiteye ulaşmayı planlıyor. Şu anda Çin'de Li Auto ve BYD dahil olmak üzere bir düzine otomobil üreticisine tedarik sağlıyor. Firmanın Lidar satışları üçüncü çeyrekte üç kattan fazla artarak yaklaşık 130.000 adede ulaştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dünyanın en büyük Lidar üreticisi fiyatları yarıya indiriyor