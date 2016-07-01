İşte yeni Android versiyonu: Android Nougat

Google’ın genelde Android işletim sistemlerinin yeni sürümlerini kod isimlendirme ile tanıttığını ve çıkış tarihine yakın gerçek ismini açığa çıkardığını biliyoruz. Bu yılın işletim sistemi olarak Android N sürümünün de gerçek ismi belli oldu.
Google tarafından yapılan duyuruda, yeni işletim sisteminin Android Nougat yani Nuga olarak adlandırılacağı açıklandı. Geleneksel olduğu üzere, Google genel merkezinin önündeki alanda, nuga kalıpları üzerinde yükselen Android heykeli de ziyarete açıldı.Ayrıca Bkz. "Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor"
Nuga/koz helvası, özellikle çikolatalarda karşımıza çıkan bir bileşen. Fındık püresinin şeker, yağ, süttozu, kakao, doğala özdeş aromalar ile karıştırılması neticesinde elde edilen Nuga, Android işletim sisteminin tatlı isimleri arasındaki yerini aldı.
Yeni işletim sisteminin numaralandırması ise beklendiği gibi Android 7.0 olarak belirlendi. Android 7.0 Nougat, ilk olarak yeni Nexus akıllı telefonlarında boy gösterecek. Ardından mevcut Nexus ve Android One cihazlarına güncelleme olarak gelecek. Sonrasında ise üreticilerin amiral gemi modellerinden başlamak üzere Android ekosistemine yayılacak. Bunların en erken Eylül sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Android 7.0 Nougat
Android 7.0 ile gelecek bazı önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, yerleşik bölünmüş pencere desteği, video pencerelerinin ekran üzerinde yüzebilmesi, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.
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Aksine. Her guncellemeyle telefon daha da hizlaniyor. 1 senedir s6 edge kullaniyorum. Aldigimda 5.0.2 vardi. Hafif de olsa takilmalar vardi. 5.1.1 ile bu takilmalar minimuma indi. Simdi 6.0.1 ile telefon uçuyor. Artik android telefonlarinin takilma yavaslama donemleri geçti.