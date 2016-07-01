İşte yeni Android versiyonu: Android Nougat

Google’ın genelde Android işletim sistemlerinin yeni sürümlerini kod isimlendirme ile tanıttığını ve çıkış tarihine yakın gerçek ismini açığa çıkardığını biliyoruz. Bu yılın işletim sistemi olarak Android N sürümünün de gerçek ismi belli oldu.

Google tarafından yapılan duyuruda, yeni işletim sisteminin Android Nougat yani Nuga olarak adlandırılacağı açıklandı. Geleneksel olduğu üzere, Google genel merkezinin önündeki alanda, nuga kalıpları üzerinde yükselen Android heykeli de ziyarete açıldı.

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Nuga/koz helvası, özellikle çikolatalarda karşımıza çıkan bir bileşen. Fındık püresinin şeker, yağ, süttozu, kakao, doğala özdeş aromalar ile karıştırılması neticesinde elde edilen Nuga, Android işletim sisteminin tatlı isimleri arasındaki yerini aldı.

Yeni işletim sisteminin numaralandırması ise beklendiği gibi Android 7.0 olarak belirlendi. Android 7.0 Nougat, ilk olarak yeni Nexus akıllı telefonlarında boy gösterecek. Ardından mevcut Nexus ve Android One cihazlarına güncelleme olarak gelecek. Sonrasında ise üreticilerin amiral gemi modellerinden başlamak üzere Android ekosistemine yayılacak. Bunların en erken Eylül sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.