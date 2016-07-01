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İşte yeni Android versiyonu: Android Nougat

Google’ın bu yılın sonlarına doğru resmi olarak kullanıma sunacağı yeni Android sürümü nihayet ismine kavuştu. Yeni sürüm artık Android 7.0 Nougat olarak adlandırılacak.
2 yıl
8,4b
1
31
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın genelde Android işletim sistemlerinin yeni sürümlerini kod isimlendirme ile tanıttığını ve çıkış tarihine yakın gerçek ismini açığa çıkardığını biliyoruz. Bu yılın işletim sistemi olarak Android N sürümünün de gerçek ismi belli oldu.

Google tarafından yapılan duyuruda, yeni işletim sisteminin Android Nougat yani Nuga olarak adlandırılacağı açıklandı. Geleneksel olduğu üzere, Google genel merkezinin önündeki alanda, nuga kalıpları üzerinde yükselen Android heykeli de ziyarete açıldı.

Ayrıca Bkz. "Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor"

Nuga/koz helvası, özellikle çikolatalarda karşımıza çıkan bir bileşen. Fındık püresinin şeker, yağ, süttozu, kakao, doğala özdeş aromalar ile karıştırılması neticesinde elde edilen Nuga, Android işletim sisteminin tatlı isimleri arasındaki yerini aldı.

Yeni işletim sisteminin numaralandırması ise beklendiği gibi Android 7.0 olarak belirlendi. Android 7.0 Nougat, ilk olarak yeni Nexus akıllı telefonlarında boy gösterecek. Ardından mevcut Nexus ve Android One cihazlarına güncelleme olarak gelecek. Sonrasında ise üreticilerin amiral gemi modellerinden başlamak üzere Android ekosistemine yayılacak. Bunların en erken Eylül sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor. 

Android 7.0 Nougat

Android 7.0 ile gelecek bazı önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, yerleşik bölünmüş pencere desteği, video pencerelerinin ekran üzerinde yüzebilmesi, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir. 

 

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Battalgazi1905 2 yıl cinemaker
cinemaker

android güncellemelerinin iki nedeni var birincisi güncelleme gelmeyen telefonu eskitip yenisini aldırmak ikincisi mevcut telefonu yavaşlatıp yenisini aldırmak

Aksine. Her guncellemeyle telefon daha da hizlaniyor. 1 senedir s6 edge kullaniyorum. Aldigimda 5.0.2 vardi. Hafif de olsa takilmalar vardi. 5.1.1 ile bu takilmalar minimuma indi. Simdi 6.0.1 ile telefon uçuyor. Artik android telefonlarinin takilma yavaslama donemleri geçti.
cinemakerandroid güncellemelerinin iki nedeni var birincisi güncelleme gelmeyen telefonu eskitip yenisini aldırmak ikincisi mevcut telef...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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21Temmuz 2 yıl
Evet ilk olarak Android one platformuna gelecek bekliyoruz bakalım
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echomaniac 2 yıl
Gm 5 plusa bekliyorum
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ardaalisahin 2 yıl
youtube.com/...
Yalnız namık ismine ne kadar yüklenildiyse adamlar videoda belirtme gereği duymuş.
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Agent00 2 yıl
2 sene önce alınan telefonları bile teknoloji dışı yapıyor.
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Agent00 2 yıl
Gereksiz bir yükseltme bence
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MegaWolt38 2 yıl
ee neymiş yenilikler? bu sefer 8 gb ram li modeller mi gelecekmiş?
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oglım_aşortman_gey 2 yıl
bu nougat denilen şey bildiğin şakşak helvası
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Nikomer 2 yıl
Nuriye With Milk' e ne oldu ? o kadar oylamıştım :(
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Captain_Ivy 2 yıl
Bu nedir ya? note 4'e android 6 gelmedi gerçi..
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umut_baris 2 yıl Nikomer
Nikomer

Nuriye With Milk' e ne oldu ? o kadar oylamıştım :(

Nevale ismini önermiştim bende.
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KillerNoob 2 yıl
arel.gr
Battalgazi1905
arel.gr
Battalgazi1905
arel.gr
Battalgazi1905
cinemaker android güncellemelerinin iki nedeni var birincisi güncelleme gelmeyen telefonu eskitip yenisini aldırmak ikincisi mevcut telefonu yavaşlatıp yenisini aldırmak
Aksine. Her guncellemeyle telefon daha da hizlaniyor. 1 senedir s6 edge kullaniyorum. Aldigimda 5.0.2 vardi. Hafif de olsa takilmalar vardi. 5.1.1 ile bu takilmalar minimuma indi. Simdi 6.0.1 ile telefon uçuyor. Artik android telefonlarinin takilma yavaslama donemleri geçti.
3,5 seneyi doldurduğunda, acil iniş çakılma haline hazırlıklı ol. nougat lı cihaz yenilemeyi son anlara bırakma.
3.5 sene bi telefon icin cok iyi bi süre bence. Zaten yazilimdan ziyade donanim olarak yeni uygulamalara ve oyunlara yetersiz kaliyor. Iphonelar da 3.5-4 sene sonra yavaşlıyor.
evet plastik para, taksitli satışlar oldukça 3.5 sene bi telefon icin iyi bi süre hissini veriyor, anne baba çocuğu olmasan bile.
S6 edgeden once galaxy S2 kullaniyodum. Telefon baya götürdü beni. Yavaslamaya basladiginda farkli romlar yukleyerek hizlandirmaya calistim. Böyle böyle 4 sene kullandim. Androidin de bu özgürlüğü var. 3.5-4 sene kullandin. Telefon yavasladi mi. At bi rom kendine gelsin telefon. Durumu olmayan arkadaslar da bu sekilde telefonu kullanabilir
cevremde birkac cihaz 3,5 - 4 sene sonrasi ariza, takilma, olumsuzluk belirtisi vermeden hic bir mudahaleye cevap vermiicek sekilde bir kapandilar ve acilmiyorlar. bu hal sonrasi telefona 200 euro ustunde harcamanin yersiz oldugu kuralindayim. arizasiz park, terk bi cihaz yeni bir pil ile veya gerekirse basit servislerle filan 10 yil sonrada olsa donemine ait yazilimiyla acilabilmeli alo diyebilmeli.

Fanboyluk yapmak yerine objektif bak.Android her geçen gün stabilleşiyor,güvenli hale geliyor ve hızlanıyor.Eğer alınan telefon sorunluysa bu firmanın yazılımından kaynaklanıyor.Ben Nexus alıp ta donma,takılma,çökme yaşayan görmedim.
Apple'ı yücelteceksin diye Google'ı itin orasına burasına sokmaya çalışıyorsun ama çok değil 2-3 seneye herkes neyin ne olduğunu görecek.
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veteriner69 2 yıl
Ben 1 ay önce doğru tahmin etmişim.

Bakınız:

//forum.donanimhaber.com/fb.asp?m=116985688
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engurlu 2 yıl
Samsung sağolsun bu ozellikleri yillardir Android in uzerine koyarak bize sundu.. Simdi Android de Samsung dan feyz alarak bu ozellikleri standart hale getirmeye başladı.. Her şekilde bize yarıyor.. Android candır..Samsung Canan..
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