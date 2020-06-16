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    İşte yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4'ün tasarımı

    30 Haziran'da tanıtılması planlanan yeni nesil Citroen C4 ve elektrikli e-C4, yüzünü beklenenden erken gösterdi. Fransız marka, yeni modelinin tasarımını gösteren görseller paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İşte yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4'ün tasarımı
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    Yeni C4 ve onun tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü 30 Haziran’da tanıtmayı planlayan Citroen, tasarım konusunda bizleri daha fazla bekletmedi ve ikili üzerindeki örtüyü kaldırarak bazı resmi görseller paylaştı.

    2020 Citroen C4’ün tasarımına baktığımızda, neredeyse şirketin imzası halini alan bölünmüş far tasarımının devam ettiğini ve logoyu da oluşturan krom çizgilerle başarılı bir bütünlük oluşturduğunu görüyoruz. Üst tarafta ince aydınlatmalar, alt kısımda ise ana far grubu yer alıyor. Tamponun alt kısmında da köşeli satin krom çerçeve içerisine alınmış yuvarlak sis lambaları bulunuyor.

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    Geniş çamurlukları sayesinde oldukça kaslı ve sportif bir görünüme sahip olan 2020 Citroen C4’ün motor kaputundaki kavisler de bu görünümü destekleyen detaylardan. Fransız marka, tamponlar, çamurluklar ve yan etekleri siyah plastik eklentilerle donatırken kapıların alt kısmında Airbump’lara yer vermeden edememiş. Tam bir crossover havası esen arka bölümde ise öndeki aydınlatmaların şekliyle uyumlu stop grubu, dikey havalandırmalar ve siyah bir spoyler dikkat çekiyor.

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    2020 Citroen C4’ün iç mekanında iki büyük ekranla domine edilen modern bir yerleşim söz konusu. Oldukça sade bir tasarıma sahip üç kollu direksiyonun hemen arkasında dijital gösterge ekranı ve head-up display bulunuyor. Konsolun merkezinde ise yüzer ekran olarak da tabir edilen bir bilgi-eğlence ekranı mevcut. Parlak siyah ve satin krom detaylarla bezeli alanda bolca saklama alanına yer verilmiş. Kablosuz akıllı şarj ünitesinin de bulunduğu yeni nesil C4’ün konforundan da kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklar sorumlu olacak.

    30 Haziran’da tanıtılması planlanan 2020 Citroen C4 ve e-C4, yılın ikinci yarısında üretim bandına çıkacak. Tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra yeni nesil C4, benzinli ve dizel motorlarla satın alınabilecek. Fransız marka, crossover gibi görünse de aslında bir kompakt hatchback olan yeni C4'ün lansmanında ön yolcu için geliştirilen bir yenilik de gösterecek. 



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 13 dk.
    farlar çok kötü omuş.
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    DH Misafiri 47 dk.
    C4 ne yapmış bunlar ya coupe-crossover a benzemiş. Bu Citroen zerre gram tasarımdan anlamıyor git bi Peugeot dan bak ders al çok tipsiz olmuş
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    BabyLatte (berat bayar) 49 dk.
    Orjinalini yakından görmek lazım C4 güncel kasa çok güzeldi aslında halen çok modern havalı keşke aynı kasa devam etseydi C4 u
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    nikony 1 sa.
    citroen de normal araba satamayınca hepsini cross yapmaya başladı 😏
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    beyaz-siyah 1 sa.
    ds4 gibi olmuş dıştan gayet güzel iyi fiyat ile gelirse satış yapar bence
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Tasarım güzel görünüyor. Tabi iç hacmini, özelliklerini canlı canlı görmek gerekir.
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