Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstenmeyen objelerin silinmesi için hazırlanan iOS uygulaması Photo Eraser artık ücretsiz

5 yıl
104,1b
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstenmeyen objelerin silinmesi için hazırlanan iOS uygulaması Photo Eraser artık ücretsiz
iOS 5.0 üstü iPad modelleri için Effectmatrix adlı geliştirici tarafından hazırlanan Photo Eraser, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Fotoğrafların üzerinde yer alan istenmeyen objelerin ya da kişilerin temizlenmesi adına çalışma gösteren Photo Eraser, bu işlemleri basit maskeleme seçimleriyle yerine getirebiliyor ve bu sayede basit bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Uygulama özellikle imza silme noktasında faydalı özellikler sunuyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Photo Eraser, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id618611834?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pirim 5 yıl
2 TL gösteriyor bende.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mersinli. 5 yıl pirim
pirim

2 TL gösteriyor bende.

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Sansürsüz, Yağsaksız" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efektsiz Kategori" 5 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efekt Kategorisi" 5 yıl Samsung Galaxy S5: Lansman tarihi, teknik özellikler ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim