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İsviçreli bilim adamları kedi benzeri koşu yapabilen bir robot geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İsviçreli bilim adamları kedi benzeri koşu yapabilen bir robot geliştirdi

Son dönemlerde gerek askeri birimlerin gerekse sivil araştırma gruplarının robot teknolojileri üzerinde önemli çalışmaları mevcut ve ortaya çok önemli örnekler çıkmaya başladı. İsviçreli Lozan Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, kedinin koşusunu taklit edebilen bir robot geliştirdi.

Cheetah-cub adı verilen robot hayvan bir kedi modeli baz alınarak tasarlandı. Henüz deney aşamasında olan robot keşif ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılacak. Cheetah-cub, 30kg ve altı 4 ayaklı robot kategorisinin de en hızlısı durumunda.

Robotun bacakları aynen kedinin bacaklarındaki kas ve eklemler örnek alınarak geliştirilmiş. Bu sayede kedinin faydalandığı hızlı koşma kabiliyeti ve dengeyi sağlamak için doğru noktalarda esneklik gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Böylece hızlı koşarken veya küçük adımlar atarken otomatik olarak dengeyi sağlıyor. 

Robot kullanılan materyaller açısından oldukça hafif ve aynı zamanda maliyeti düşük. Bu bakımdan araştırma projelerinde rahatlıkla kullanılabilecek. Projenin lideri Auke Ijspeert, hızlı ve dengeli koşmayı beceren bir robot geliştirmek istediklerini ve hayvanlar alemindeki prensipler sayesinde robot çalışmalarında yeni çözümlere ulaşabildiklerini açıkladı.  



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talerk 6 yıl en beğenilen
Ne zamandır İsviçreli bilim adamlarından haber alamıyorduk zaten
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C-AyaR 6 yıl
Enerji sorununu çözemezlerse bütün bu çalışmalar laboratuvarda kalacak. Pil konusunda devrimsel bir buluş gerçekleşse elektrikli uçak yapmak bile mümkün olur.
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isviçreli bilim adamı 6 yıl


O son deneyi yapmayacaktık be hacı itibarımız ne hale gelmiş
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lido 6 yıl
Adım adım Battlestar Galactica
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ziper_gazi_ 6 yıl
havaya attığımız zaman 4 ayak üstüne düşmüyorsa "Kedi Benzeri" değildir :)
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OverClocK1ng 6 yıl
godless turtle
Yakında evlerimizde robot kedi, köpek besleyeceğiz. Ayda bir kere teknik servise götürüp bakımını yaptırıyorsun, akarı yok kokarı yok misss... :)

Allah'sız tosbağa, çok güldüm yorumuna..


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Zenci Forvet 6 yıl
Japonya'da yapılsa şaşırmazdım. İsviçreli bilim adamlarıyla ilgili uzun zamandır birşeyler duymuyorduk.
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ukyo29 6 yıl
Geçen sene amerikada bunun daha büyüğü yere devrilmeyen bi tane yapılmıştı zaten, isviçreli bilim adamlarının zoruna gitti heralde yeniden icat etmişler
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First_Person 6 yıl
Çırmalar ki bu...
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ssbrutality 6 yıl
Ve Sonunda ''Lozandan'' İsviçreli Bilimadamları 9 Açılı Diş Fırçasını İcat Etti.. :))
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What You Mean LPOOL FAN 6 yıl
Fare yakalıyormudur o kedi acaba turkler ona dıkkat eder :))
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HumbiGumbi 6 yıl
yanıyorum yanıyorum da hayatımda hiç isviçreli bilim adamı olamayacağım ona yanıyorum :D Gerçekten bu tarz çalışmalara hayranlıkla bakıyorum ülkemizde bu tarz çalışmalar var mı bilmiyorum ama bence bu tarz robotik çalışmalara da destek vermesi gerekmekte yeni nesil teknoloji robotik teknolojiler üzerine olacaktır.
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Killanici_Adi 6 yıl
İsviçreli bilim adamları genelde deterjanları geliştirmezmiydi
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DH Misafiri 6 yıl
Neden sadece 4 ayaklı yaparlar bu robotları anlamıyorum. kafa ve boyun kasları ve kuyruk çok önemli denge ve manevra için.
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