İsviçreli bilim adamları kedi benzeri koşu yapabilen bir robot geliştirdi





Son dönemlerde gerek askeri birimlerin gerekse sivil araştırma gruplarının robot teknolojileri üzerinde önemli çalışmaları mevcut ve ortaya çok önemli örnekler çıkmaya başladı. İsviçreli Lozan Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, kedinin koşusunu taklit edebilen bir robot geliştirdi.





Cheetah-cub adı verilen robot hayvan bir kedi modeli baz alınarak tasarlandı. Henüz deney aşamasında olan robot keşif ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılacak. Cheetah-cub, 30kg ve altı 4 ayaklı robot kategorisinin de en hızlısı durumunda.





Robotun bacakları aynen kedinin bacaklarındaki kas ve eklemler örnek alınarak geliştirilmiş. Bu sayede kedinin faydalandığı hızlı koşma kabiliyeti ve dengeyi sağlamak için doğru noktalarda esneklik gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Böylece hızlı koşarken veya küçük adımlar atarken otomatik olarak dengeyi sağlıyor.





Robot kullanılan materyaller açısından oldukça hafif ve aynı zamanda maliyeti düşük. Bu bakımdan araştırma projelerinde rahatlıkla kullanılabilecek. Projenin lideri Auke Ijspeert, hızlı ve dengeli koşmayı beceren bir robot geliştirmek istediklerini ve hayvanlar alemindeki prensipler sayesinde robot çalışmalarında yeni çözümlere ulaşabildiklerini açıkladı.





