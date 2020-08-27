İsviçreli bir paraşütçü, güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan atlayan ilk insan oldu

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İsviçreli paraşütçü Raphael Domjan, yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi artırmak üzere düzenlenen etkinlikte elektrikli bir uçaktan paraşütle atlayan dünyadaki ilk insan oldu.

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SolarStratos adlı proje kapsamında kullanılan iki kişilik prototip bir uçakla 1,520 metrelik yüksekliğe ulaşan Domjan, kendini bu mesafeden boşluğa bıraktı. Paraşütü açmadan önce 150 km/s hıza ulaşan paraşütçü, gerçekleştirdiği atlayışı başarıyla tamamladı. Sıradan bir olay gibi gözüken atlayış sonrası bir açıklama yapan Domjan, şu ifadeleri kullandı:

“Burada bugün birçok ilke şahitlik ettik ancak bence en önemli ilk, bir insanın ilk defa elektrikli bir uçaktan atlamış olmasıydı. Hava dalışı sporu ve sporcuları için de önemli bir gün olduğuna inanıyorum. İçinde bulunduğum uçaktaki güneş panellerinin sağladığı enerjiyle yükseldim ve atlayışımı gerçekleştirdim.”

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Hava dalışı gibi sporların, sera gazları üretmeden de yapılabileceğini göstermek isteyen Domjan’ın uçtuğu uçak, toplamda 22 metrekare alan kaplayan güneş panelleri ile donatılmış. Kerosen yakıt kullanan uçakların insan kaynaklı karbon emisyonlarının %2’lik bölümünü ürettiği düşünüldüğünde Domjan’ın girişimi pek de boşuna sayılmaz.

2022 yılında SolarStratos ekibi, sadece güneş enerjisinin kullanılacağı uçuşta 20 bin metre yüksekliğe tırmanarak stratosfere ulaşmaya çalışacak.

https://www.reuters.com/article/us-swiss-science-stratos/parachutist-makes-worlds-first-jump-from-solar-powered-plane-idUSKBN25L1BI

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