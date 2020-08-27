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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İsviçreli bir paraşütçü, güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan atlayan ilk insan oldu

    Alternatif enerjiye olan ilgiyi artırmak üzere gerçekleştirilen bir etkinlikte İsviçreli bir paraşütçü, güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan atlayan ilk insan oldu.
    17 sa.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    İsviçreli bir paraşütçü, güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan atlayan ilk insan oldu
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    İsviçreli paraşütçü Raphael Domjan, yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi artırmak üzere düzenlenen etkinlikte elektrikli bir uçaktan paraşütle atlayan dünyadaki ilk insan oldu.  

    Ayrıca Bkz. "ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi"

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    SolarStratos adlı proje kapsamında kullanılan iki kişilik prototip bir uçakla 1,520 metrelik yüksekliğe ulaşan Domjan, kendini bu mesafeden boşluğa bıraktı. Paraşütü açmadan önce 150 km/s hıza ulaşan paraşütçü, gerçekleştirdiği atlayışı başarıyla tamamladı. Sıradan bir olay gibi gözüken atlayış sonrası bir açıklama yapan Domjan, şu ifadeleri kullandı:

    Burada bugün birçok ilke şahitlik ettik ancak bence en önemli ilk, bir insanın ilk defa elektrikli bir uçaktan atlamış olmasıydı. Hava dalışı sporu ve sporcuları için de önemli bir gün olduğuna inanıyorum. İçinde bulunduğum uçaktaki güneş panellerinin sağladığı enerjiyle yükseldim ve atlayışımı gerçekleştirdim.

    İsviçreli bir paraşütçü, güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan atlayan ilk insan oldu
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    Hava dalışı gibi sporların, sera gazları üretmeden de yapılabileceğini göstermek isteyen Domjan’ın uçtuğu uçak, toplamda 22 metrekare alan kaplayan güneş panelleri ile donatılmış. Kerosen yakıt kullanan uçakların insan kaynaklı karbon emisyonlarının %2’lik bölümünü ürettiği düşünüldüğünde Domjan’ın girişimi pek de boşuna sayılmaz.

    2022 yılında SolarStratos ekibi, sadece güneş enerjisinin kullanılacağı uçuşta 20 bin metre yüksekliğe tırmanarak stratosfere ulaşmaya çalışacak.  



    https://www.reuters.com/article/us-swiss-science-stratos/parachutist-makes-worlds-first-jump-from-solar-powered-plane-idUSKBN25L1BI Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 3 sa.
    yere çakılmadığı sürece haber niteliği yok !
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    darkaura 5 sa.
    7-8 saatlik uzun bir ucusta kisi basina asa yukari 1 varil yakit harcaniyor. yani 1 insani tasimak icin onun iki kati agirliginda yakit yakiliyor. cok buyuk bir rakam. gelgelelim uzun mesafe ucuslarda jet motorlarinin yerine alternatif bir sey koymasi cok zor. elektrikli ucaklarin o performansi saglamasi mumkun degil. en azindan yakin gelecekte. en mantikli cozum jet motorlarindan yakilabilecek karbon sifir bir yakit gelistirmek. hidrojen olabilir mesela. yada havadaki karbondan uretilecek sentetik yakitlar. jet motorlari yakit konusunda secici degillerdir, akiskan olan ve yanan hemen herseyle calisirlar.
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    einhander (Erdem ) 5 sa.
    bu ucak fs2020 ye gelsın
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    MarshallEriksen 15 sa.
    Up
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