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    Casus yazılım skandalı: İtalya, Paragon’un Avrupa genelini hedef aldığını söyledi

    İsrailli Paragon Solutions tarafından geliştirilen casus yazılım krizi büyüyor. İtalyan hükümeti, Paragon casus yazılımının Avrupa genelinde vatandaşları hedef almak için kullanıldığını söyledi.
    İtalya: Paragon casus yazılımı Avrupa genelini hedef aldı Tam Boyutta Gör
    İsrailli Paragon Solutions tarafından geliştirilen casus yazılım skandalı bitmek bilmiyor. İtalyan hükümeti, yaptığı basın açıklamasında WhatsApp tarafından ortaya çıkarılan ve Paragon Solutions tarafından üretilen casus yazılımın Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki insanları hedef aldığını söyledi. Yapılan resmi açıklamada, İtalya’da yedi kişinin bu casus yazılımla hedef alındığı belirtildi.

    Paragon skandalı büyüyor

    Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, İtalyan gazeteci Francesco Cancellato ve göçmenlere yardım eden sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans’ın aktivisti Luca Casarini’nin hedef alınmasının arkasında olduklarını kesin bir dille reddetti. 

    Ancak The Guardian’ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Paragon Solutions, İtalya ile olan ilişkisini sonlandırdı. İtalya'da hedef alınan kişilerin, Giorgia Meloni’nin sağcı hükümetini eleştiren isimler olması dikkat çekmişti.

    İtalya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN), WhatsApp ve şirketin hukuk firması Advant ile iletişime geçerek saldırının boyutunu araştırdı. Ancak WhatsApp, hedef alınan kişilerin kimliklerini gizlilik gerekçesiyle açıklamadı.

    İtalyan hükümetine göre, WhatsApp’ın tespit ettiği casus yazılım saldırısısadece İtalya ile sınırlı değil. Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Litvanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinde de kullanıcıların hedef alındığı bildirildi.

    Paragon Solutions, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, casus yazılım teknolojisini yalnızca ABD hükümeti ve belirtilmeyen “müttefiklerine” sattığını belirtti. Şirket, müşterilerinin gazeteciler ve sivil toplum figürlerini yasa dışı bir şekilde hedef almasını yasaklayan katı sözleşme şartları bulunduğunu ve bu tür ihlallerin sözleşmenin iptaliyle sonuçlanacağını duyurdu. Firma, herhangi bir sözleşme iptalinin gerçekleşip gerçekleşmediğine açıklık getirmedi. Paragon, gerçekten hangi ülkelere hizmet sağladığı ve İtalya hükümetinin iddia ettiği ülkelerin müşteri olup olmadığı konularında da bilgi vermedi.

    Paragon’un Graphite casus yazılımı, İsrailli NSO Group’un ünlü Pegasus yazılımına benzer şekilde çalışıyor. Yazılım, kullanıcının bilgisi olmadan ve kullanıcı kötü niyetli bir bağlantıya ya da e-postaya tıklamadan cep telefonuna bulaşabiliyor. WhatsApp, hedef alınan kişilerin gruplara eklenerek kötü amaçlı PDF dosyalarıyla cihazlarının ele geçirildiğini belirtti.

    WhatsApp, tüm hack girişimlerinin Aralık ayında, kısmen sivil topluma yönelik dijital tehditleri izleyen Citizen Lab'ın yardımıyla keşfedildiğini söyledi. Ancak hedef kişilerin ne kadar süreyle izlendiği ve casus yazılımı hangi hükümetlerin kullandığı henüz netlik kazanmadı.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/02/05/paragon-spyware-used-to-target-citizens-across-europe-says-italian-government/ https://www.theguardian.com/technology/2025/feb/06/owner-of-spyware-used-in-alleged-whatsapp-breach-ends-contract-with-italy
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