İTÜ'de yerli yazılımla uzaktan sınav yapılacak

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Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına talep arttı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve HAVELSAN tarafından imzalanan protokol doğrultusunda uzaktan eğitimlerde HAVELSAN’ın dijital konferans sistemi kullanılacak. Uzaktan sınav sistemi ise yolda.

Ayrıca Bkz. "Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog"

HAVELSAN Diyalog isimli dijital konferans uygulaması ilk olarak yüksek lisans derslerinde uzaktan eğitim amacıyla kullanılacak. Adınan kapsamı genişletilecek. Güvenli sınav ortamı oluşturmak amacıyla uzaktan sınav yazılımı geliştirilecek. Katılımcıların izlenmesi ve sınav verilerinin güvenliği sağlanacak.

Buna ek olarak İTÜ'de ve diğer yerlerde kullanılması amacıyla uzaktan tıp yazılımı geliştiriliyor. Randevu, muayene, teşhis gibi işlemleri görüntülü görüşme ve mesajlaşma sistemi üzerinden yapılabilmesi amaçlanıyor.

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