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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İTÜ'de yerli yazılımla uzaktan sınav yapılacak

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve HAVELSAN iş birliğiyle geliştirilecek yazılımla uzaktan güvenli bir şekilde sınav yapılacak. Ayrıca uzaktan tıp sistemi geliştirilecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İTÜ'de yerli yazılımla uzaktan sınav yapılacak
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    Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına talep arttı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve HAVELSAN tarafından imzalanan protokol doğrultusunda uzaktan eğitimlerde HAVELSAN’ın dijital konferans sistemi kullanılacak. Uzaktan sınav sistemi ise yolda.

    Ayrıca Bkz. "Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog"

    HAVELSAN Diyalog isimli dijital konferans uygulaması ilk olarak yüksek lisans derslerinde uzaktan eğitim amacıyla kullanılacak. Adınan kapsamı genişletilecek. Güvenli sınav ortamı oluşturmak amacıyla uzaktan sınav yazılımı geliştirilecek. Katılımcıların izlenmesi ve sınav verilerinin güvenliği sağlanacak.

    Buna ek olarak İTÜ'de ve diğer yerlerde kullanılması amacıyla uzaktan tıp yazılımı geliştiriliyor. Randevu, muayene, teşhis gibi işlemleri görüntülü görüşme ve mesajlaşma sistemi üzerinden yapılabilmesi amaçlanıyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    bu ne boş bu yorumdur. Yerli mühendisler tarafından geliştirilen yazılım yerli yazılımdır. Yerli yazılım olması için yeni kod dili mi yaratmamız gerektiğini zannediyorsun. cahillik diz boyu memlekette
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Hastaneye gitmeden önce muayenelerde (en azından ön muayeneler) bu şekilde yapılmalı. Gerekirse doktor hastaneye sevk etmeli. (Zaten neredeyse yüzümüze bile bakmayan doktorlar var.)
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    cem650 2 sa.
    yerli yazılım derken ? yeni bir ide yaptık yeni bir dil yaptıkta onunlamı yazdık ?
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    AirSupport (SK ) 3 sa.
    Başlık İTÜ, içerik İstanbul Üniversitesi.



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