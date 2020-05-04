Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog

Koronavirüs nedeniyle görüntülü dijital konferans uygulamalarının kullanımı ciddi oranda arttı. Türkiye’de genellikle Zoom, Teams ve Discord uygulamaları tercih ediliyor. Bu firmalara yerli bir alternatif olması amacıyla HAVELSAN Diyalog geliştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına yönelik yazılımlar geliştiren HAVELSAN, yabancı konferans uygulamalarının güvenilirliğinin tartışıldığı şu günlerde yerli ve güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Diyalog, Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulacak.İlginizi Çekebilir Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin
Ayrıca Bkz. "Facebook haber doğrulama için Doğruluk Payı ile anlaştı"
Diyalog, dileyen firmaların kendi sunucularında ve bulutta çalışabilecek mimaride geliştirildi. Bu sayede firmalar için bilgi güvenliği sunuyor. Ayrıca herkes için uçtan uca şifreleme yapıyor.
Katılımcı ve süre sınırı yok
Diyalog’un herhangi bir uygulaması bulunmuyor, doğrudan tarayıcı üzerinden çalışıyor. Bilgisayarda, iOS ve Android cihazlarda çalışacak yapıda tasarlandı. HD ve 4K görüntü desteği sunuyor. Hıza göre görüntü kalitesini ayarlama özelliği de bulunuyor. Ekran paylaşımı ve sadece sesli görüşme özelliklerine de yer verilmiş. Kullanıcı sayısı ve süre sınırı yok.
Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulacak Diyalog, firmaların bilgi güvenliği için kritik rol üstlenecek. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/havelsan-turkiyeyi-yerli-yazilimla-konusturmaya-hazirlaniyor/1828037 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ya bu neye benziyor?
Havelsan forever.
Bilgi güvenliğine önem verdiğim için ne zaman ve hangi arkadaşım olduğunu yazmıyorum.
Bu arada, yazdığımın güvenilir bulunmaması normal karşılıyorum, takma adım google da aratılıp adımdan Linkedin hesabıma gidip bakılarak neden bu konu hakkında konuştuğum.
Havelsan forever.
Ptt Messeger'dan biraz daha iyi olursa yürür gider..
Sayın Atalay donanım seviyesi destekli olması için anlaşmalı bir üretici ile anlaşması gerektiğini, işletim sistemi seviyesinde düzenlemeler bir tarafa, telefonda çalışan tüm servis kodlarının ve android'e özel linux çekirdeği özelleştirmelerinin incelenmesinin gerektiğinin farkında değil
Ara sıra haberlere çıkıyor, bir çok donanım haber okuyucusunun seviyesine bile çıkmayan eksik açıklamalar yapıyor. Daha Zoom firmasını Amerika'da kurulu bir şirket olduğunu bilmiyor, verilerin Çin'e gideceğini sanıyor. Kopyala yapıştır gönderiler yapıyordu çok fazla, içerikleri bile okumuyormuş(Zoom'un güvenlik açıkları verilerin Çin'e aktarılması ile ilgili değil, tasarım ve kodlama ile ilgili). Bu yazdıklarımın kaynağı kendisinin Linkedin hesabı. Youtube'da ATV'ye yaptığı açıklamaları da bulabilirsiniz, kendiniz değerlendirin.
Havelsan diğer kardeşleri iş yaparken onların yanında şişirme haberlerle gündemde kalmaya çalışıyor. Yerli solunum cihazına katkıda bulunacaz dediler, sosyal medyada "helal olsun" size paylaşımları uçuştu, yine gidin açın haberlere en son yapan firmalar arasında adı var mı?
Bir tek simulatör ve veri dağıtım sistemlerinde güçlüler, simülatör tarafında rakip olarak Aselsan'ın aldığı BİTES firması ciddi ciddi zorluyor artık.
Tüm bunları rağmen esas işi bu olan, hali hazırda çözümleri raflarda satışa koymuş olan Karel ve diğer bir sürü yerli şirket var.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
5435 kez okundu.
19 kişi, toplam 22 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
havelsan, havelsan diyalog ve