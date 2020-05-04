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    Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog

    Şirketlerin ve kamu kurumlarının kullanımına yönelik geliştirilen HAVELSAN Diyalog tanıtıldı. HAVELSAN Diyalog, katılımcı sınırı ve süre sınırı olmadan görüntülü görüşme yapılabilmesini sağlayacak.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog
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    Koronavirüs nedeniyle görüntülü dijital konferans uygulamalarının kullanımı ciddi oranda arttı. Türkiye’de genellikle Zoom, Teams ve Discord uygulamaları tercih ediliyor. Bu firmalara yerli bir alternatif olması amacıyla HAVELSAN Diyalog geliştirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına yönelik yazılımlar geliştiren HAVELSAN, yabancı konferans uygulamalarının güvenilirliğinin tartışıldığı şu günlerde yerli ve güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Diyalog, Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulacak.

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    Diyalog, dileyen firmaların kendi sunucularında ve bulutta çalışabilecek mimaride geliştirildi. Bu sayede firmalar için bilgi güvenliği sunuyor. Ayrıca herkes için uçtan uca şifreleme yapıyor.

    Katılımcı ve süre sınırı yok

    Diyalog’un herhangi bir uygulaması bulunmuyor, doğrudan tarayıcı üzerinden çalışıyor. Bilgisayarda, iOS ve Android cihazlarda çalışacak yapıda tasarlandı. HD ve 4K görüntü desteği sunuyor. Hıza göre görüntü kalitesini ayarlama özelliği de bulunuyor. Ekran paylaşımı ve sadece sesli görüşme özelliklerine de yer verilmiş. Kullanıcı sayısı ve süre sınırı yok.

    Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulacak Diyalog, firmaların bilgi güvenliği için kritik rol üstlenecek. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/havelsan-turkiyeyi-yerli-yazilimla-konusturmaya-hazirlaniyor/1828037 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Lazeran (E C) 1 hf. en beğenilen
    çıksın bakalım her yere sayfa sayfa haber yapmışlar daha ortada hiç bir şey yok. aynısı 1 milyon yazılımcı projesi için de geçerli girip derslere bakayım dedim 1 tane ders yok.
    çıksın bakalım her yere sayfa sayfa haber yapmışlar daha ortada hiç bir şey yok. aynısı 1 milyon yazılımcı projesi için de geçerli girip derslere bakayım dedim ...
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    Yanıtla +24
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    DH Misafiri 1 hf.
    1 milyon yazılımcı projesinde nasıl kurs bulamadın bilemiyorum. Bir dünya eğitim var. Dikkatli bak derim
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    mamoo (mehmet akdemir) 1 hf.
    olsa da görmez :). çünkü öyle olsun istiyor.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    cihangürpınar 1 hf. yeni yorumcu
    çok güzel işte yerli ve milli yazılımlarla bir şeyler olacak artık sonunda bir şeyleri atlatıyoruz
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    isim sorunlu."diyalog" yerine "dialogue" şeklinde global isim olması lazımki tüm dünyada yaygınlaşsın.yazılımın sınırı olmaz.sadece türkiye'de kullanılsın diye uygulama yazılmasının manası yok bu devirde.
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    SUAVI (suavi suavi) 1 hf.
    iOS ve Android telefonlarda kullanılabiliyor.

    Ya bu neye benziyor?
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    Drift 1 hf.
    Emeğe saygı, helal olsun askerimize. Kurumlarda da kullanılsın. Yıllardır biliyor muyuz Skype, Teams, zoom ne kaydetti, kime verdi ne yaptı.

    Havelsan forever.
    1 Yanıt Yanıtla
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    raxetul (Emrah Urhan) 22 sa. Drift
    Bu yazılımdan başka bir yazılım mı bilmiyorum ama Jitsi tabanlı yazılımları çalışmadığı için birinci derece bir arkadaşımın iş görüşmesini Zoom üzerinden yaptılar, hem de o kadar Zoom'a laf ettikten sonra!

    Bilgi güvenliğine önem verdiğim için ne zaman ve hangi arkadaşım olduğunu yazmıyorum.

    Bu arada, yazdığımın güvenilir bulunmaması normal karşılıyorum, takma adım google da aratılıp adımdan Linkedin hesabıma gidip bakılarak neden bu konu hakkında konuştuğum.
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    Drift 1 hf.
    Emeğe saygı, helal olsun askerimize. Kurumlarda da kullanılsın. Yıllardır biliyor muyuz Skype, Teams, zoom ne kaydetti, kime verdi ne yaptı.

    Havelsan forever.
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    mertvaran 1 hf. yeni yorumcu
    Güzel şeyler bunlar
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    pop-up (yağmur özyağcılar) 1 hf.
    inşallah verimli ve stabil çalışır bizde seve seve destekleriz
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    fuckulteli 1 hf.
    Whatsapp'a yerli/milli rakip Ptt Messenger sonrası bomba haber.
    Ptt Messeger'dan biraz daha iyi olursa yürür gider..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. fuckulteli
    Ne Ptt Messenger'ı, kendi uygulamaları çıkacaktı "iletee" adında donanım destekli şifrelemeli yerli whatsapp olacaktı, onun esamesi yok.

    Sayın Atalay donanım seviyesi destekli olması için anlaşmalı bir üretici ile anlaşması gerektiğini, işletim sistemi seviyesinde düzenlemeler bir tarafa, telefonda çalışan tüm servis kodlarının ve android'e özel linux çekirdeği özelleştirmelerinin incelenmesinin gerektiğinin farkında değil
    Ara sıra haberlere çıkıyor, bir çok donanım haber okuyucusunun seviyesine bile çıkmayan eksik açıklamalar yapıyor. Daha Zoom firmasını Amerika'da kurulu bir şirket olduğunu bilmiyor, verilerin Çin'e gideceğini sanıyor. Kopyala yapıştır gönderiler yapıyordu çok fazla, içerikleri bile okumuyormuş(Zoom'un güvenlik açıkları verilerin Çin'e aktarılması ile ilgili değil, tasarım ve kodlama ile ilgili). Bu yazdıklarımın kaynağı kendisinin Linkedin hesabı. Youtube'da ATV'ye yaptığı açıklamaları da bulabilirsiniz, kendiniz değerlendirin.

    Havelsan diğer kardeşleri iş yaparken onların yanında şişirme haberlerle gündemde kalmaya çalışıyor. Yerli solunum cihazına katkıda bulunacaz dediler, sosyal medyada "helal olsun" size paylaşımları uçuştu, yine gidin açın haberlere en son yapan firmalar arasında adı var mı?
    Bir tek simulatör ve veri dağıtım sistemlerinde güçlüler, simülatör tarafında rakip olarak Aselsan'ın aldığı BİTES firması ciddi ciddi zorluyor artık.

    Tüm bunları rağmen esas işi bu olan, hali hazırda çözümleri raflarda satışa koymuş olan Karel ve diğer bir sürü yerli şirket var.
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    tobepeople 1 hf.
    Google meet geldi ,mertlik bozuldu :D
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    internetmagduru 1 hf.
    çok iyi işte yerli milli yazılım yerli imkanlar mutlu oldum
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    5435 kez okundu.
    19 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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