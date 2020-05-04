Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog

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Koronavirüs nedeniyle görüntülü dijital konferans uygulamalarının kullanımı ciddi oranda arttı. Türkiye’de genellikle Zoom, Teams ve Discord uygulamaları tercih ediliyor. Bu firmalara yerli bir alternatif olması amacıyla HAVELSAN Diyalog geliştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına yönelik yazılımlar geliştiren HAVELSAN, yabancı konferans uygulamalarının güvenilirliğinin tartışıldığı şu günlerde yerli ve güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Diyalog, Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulacak.

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Diyalog, dileyen firmaların kendi sunucularında ve bulutta çalışabilecek mimaride geliştirildi. Bu sayede firmalar için bilgi güvenliği sunuyor. Ayrıca herkes için uçtan uca şifreleme yapıyor.

Katılımcı ve süre sınırı yok

Diyalog’un herhangi bir uygulaması bulunmuyor, doğrudan tarayıcı üzerinden çalışıyor. Bilgisayarda, iOS ve Android cihazlarda çalışacak yapıda tasarlandı. HD ve 4K görüntü desteği sunuyor. Hıza göre görüntü kalitesini ayarlama özelliği de bulunuyor. Ekran paylaşımı ve sadece sesli görüşme özelliklerine de yer verilmiş. Kullanıcı sayısı ve süre sınırı yok.

Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulacak Diyalog, firmaların bilgi güvenliği için kritik rol üstlenecek. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/havelsan-turkiyeyi-yerli-yazilimla-konusturmaya-hazirlaniyor/1828037

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