iTunes, Windows'tan kalkıyor: Yeni uygulamalar, Microsoft Store'da yayınlandı

Microsoft Store’da Apple Devices adıyla yayınlanan uygulama, iTunes’un yerini alacak. Kullanıcılar, bu uygulamayı yüklediklerinde iTunes programına artık erişemeyecek ve iTunes’un uyumlu bir versiyonu yayınlanana dek cihazdaki sesli kitaplar, podcastler de erişilemez olacak. Kullanıcıların iTunes’a geri dönmek için uygulamanın bu sürümünü kaldırmaları gerecek.
Apple, bazı özelliklerin kullanılamayacağını belirtiyor ve Apple Music, Apple TV, Apple Devices uygulamalarını yüklemek için Windows 11 işletimi gerekiyor. Öte yandan kullanıcılar, uygulamaların şu anda yüklenmediğini bildiriyor.
mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..