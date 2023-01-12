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    Anlık Bildirim

    iTunes, Windows'tan kalkıyor: Yeni uygulamalar, Microsoft Store'da yayınlandı

    Beklenen Apple uygulamaları, Microsoft Mağazası'nda yayınlandı. iPhone kullanan Windows PC kullanıcılarını çileden çıkaran iTunes'un yerini başka bir program alacak.
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    apple uygulamaları windows store Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Ekim ayında Apple TV ve Apple Müzik uygulamalarının 2023’te Microsoft Mağazası’na ekleneceğini duyurmuştu. Apple uygulamalarının önizleme sürümü Windows mağazasında indirimeye açıldı. Kullanıcılar artık iPhone’larını eş zamanlamak, güncellemek geri ve yüklemek, bilgisayara veya iCloud yedeklemek, müzik-fotoğraf atmak gibi işler için iTunes’u kullanmayacak.

    Microsoft Store’da Apple Devices adıyla yayınlanan uygulama, iTunes’un yerini alacak. Kullanıcılar, bu uygulamayı yüklediklerinde iTunes programına artık erişemeyecek ve iTunes’un uyumlu bir versiyonu yayınlanana dek cihazdaki sesli kitaplar, podcastler de erişilemez olacak. Kullanıcıların iTunes’a geri dönmek için uygulamanın bu sürümünü kaldırmaları gerecek.

    apple müzik uygulaması windows Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların Windows PC’lerinden iPhone, iPad ve iPod cihazlarını yönetmelerini sağlayan yeni Apple Devices uygulamasının yanında Apple Müzik ve Apple TV uygulaması yayınlandı. Müzik dinlemek ve tv izlemek için için de iTunes’a ihtiyaç ortadan kalktı.

    Apple, bazı özelliklerin kullanılamayacağını belirtiyor ve Apple Music, Apple TV, Apple Devices uygulamalarını yüklemek için Windows 11 işletimi gerekiyor. Öte yandan kullanıcılar, uygulamaların şu anda yüklenmediğini bildiriyor.

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    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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